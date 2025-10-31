Pereiró, un museo a cielo abierto: estos son sus ilustres moradores

Concepción Arenal La escritora y penalista gallega pasó los últimos años de su vida en la ciudad olívica, donde fue enterrada en 1893. Arenal fue la primera mujer en ir a la universidad -vestida de hombre, ya que la enseñanza superior se restringía a ellos- y precursora del feminismo en España.

Ángel de Lema y Marina Editor e impresor, su huella continúa viva en la ciudad gracias al periódico del que fue fundador y propietario: Faro de Vigo. Tras su fallecimiento en 1884, su hijo Eladio de Lema le relevó al frente del diario decano de la prensa española.

Sanjurjo Badía Este inventor gallego destacó por su inagotable ingenio y sus innovaciones técnicas. En1898 creó la famosa "boya submarina" diseñada por él para defender Vigo ante a una posible guerra con Estados Unidos tras el "desastre de Cuba".

José Policarpo Sanz El buque no guardó cuarentena y salió a la mar tras apear a un marinero contagiado

Tomás Mirambell Maristany Este catalán se afincó en Vigo donde destacó como empresario en el ámbito naval. Fue presidente de la Cámara de Comercio, fundó el Círculo Mercantil y contribuyó con sus fondos a la construcción del Club Náutico.

Francisco Tapias Pascual Formó parte de la burguesía industrial viguesa, dedicándose al sector de la conserva y como consignatario. De ideales republicanos, apoyó a Emilio Castelar, presidente de la Primera República.

José Elduayen Ingeniero y político de dilatada trayectoria, diputado en el Congreso por Vigo durante 34 años. Fue el gran protector de la ciudad y logró la llegada del ferrocarril, la ampliación del puerto, el derribo de las murallas, el ensanche de las calles...

Monumento a la Reconquista Vigo fue la primera plaza europea en expulsar a las tropas napoleónicas en 1809, en la Guerra de la Independencia. Los valerosos vigueses que perdieron la vida en La Reconquista cuentan con su homenaje en Pereiró.

José García Barbón Empresario natural de Verín y gran benefactor de Vigo. Preocupado por dar a los niños una formación de la que él careció, levantó la Escuela de Artes y Oficios. Su nombre permanece unido en la memoria colectiva al teatro García Barbón.

Isaac Fraga La memoria colectiva une su nombre a un emblema de la ciudad: el cine Fraga. Inició su carrera como exhibidor ambulante por Galicia y su imperio se extendió hasta tener salas por toda España. Proyectó la primera cinta de cine sonoro de ficción en Galicia el 14 de marzo de 1930 en el vigués cine Tamberlick.

José Barreras Massó Otorgó a Vigo un puesto destacado a nivel mundial en el sector de la construcción naval. Impulsó la vida marítima de la ciudad creando conserveras, flotas pesqueras y el astillero Hijos de J. Barreras.

Bernardo Alfageme Gran empresario vigués, presidió uno de los grupos conserveros más importantes de Galicia, instalado en Bouzas en 1873 por su familia. Símbolo de la industria de la conserva gallega, Alfageme no superó la crisis económica y tuvo que cerrar sus fábricas.

Cesáreo González Productor de cine vigués. De familia de labradores, emigró a Cuba y México. Con el dinero ahorrado regresa y funda la sala de fiestas Savoy. Tras la guerra civil se embarca en la aventura cinematográfica y funda la productora Suevia Films, con más de una veintena de títulos.

Familia Gil y Sarabia Es quizá el monumento funerario más bello de Pereiró. La escultura de Asorey representa a la muerte, esculpida sobre granito, llevándose a una delicada joven, tallada en mármol. María, la hija mayor del cineasta José Gil murió de tuberculosis.

Monumento a los soldados repatriados de Cuba y Filipinas Obra encargada por la Cruz Roja como homenaje a los soldados caídos en dichas guerras. En 1898 llegaron a Vigo heridos de ambas contiendas, muchos de ellos en estado grave. La hospitalidad de la urbe olívica le valió la distinción de "Siempre benéfica", que se añadió a la de "Ciudad fiel, leal y valerosa".

Cachamuíña Bernardo González del Valle fue uno de los héroes de la Reconquista. Dirigió la toma de la Porta da Gamboa. Falleció en 1848 y fue enterrado en su lugar de origen, Pereiro de Aguiar. Sus cenizas se trasladaron a Pereiró en 1932, tras la petición de la Sociedad de Hijos de Vigo.

Jenaro de la Fuente Domínguez Maestro de obra y forjador del Vigo moderno. Es autor de una inmensa obra, con más de 300 edificios en la ciudad. De su imaginario nacieron joyas de la arquitectura como el edificio Bonín, el Hotel Universal o las casas para Manuel Bárcena. Falleció en 1922, sumido en la pobreza.

Jardín de la Memoria Histórica El cementerio civil se separa del religioso por un muro. Un monumento rinde homenaje a los represaliados en el 36. Su tierra también ofrece reposo eterno a ateos y a fieles a otras confesiones religiosas: protestantes, evangélicos y musulmanes.

Heraclio Botana Líder obrero, también fue concejal socialista en Vigo. En 1932 proclamó la Segunda República en la ciudad. Tras la sublevación fascista fue detenido junto a Emilio Martínez Garrido, acusado de traición y fusilado en los muros de Pereiró el 27 de agosto de 1936.