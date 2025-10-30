Últimos días para ver el 'Cometa de Halloween': dónde y cuándo observarlo en Vigo (si el clima lo permite)

Los gallegos apuran los últimos días para poder disfrutar de un fenómeno único en la vida: el paso del Cometa Lemmon o 'Cometa de Halloween'. El astro se podrá observar como una joya verde que surca el cielo y que tendrá su máximo esplendor durante estos últimos días del mes y principios de noviembre. Sin embargo, parece que el clima de estos días no nos pondrá fácil su observación.

El mejor momento para observar el cometa es durante el atardecer, situándose frente a la constelación de Ofiuco mientras los gallegos celebran el Samaín, momento en el que alcanzará su punto de máxima cercanía a la Tierra: 90 millones de kilómetros.

Este astro fue descubierto a principios de año por el astrónomo Carson Fuls, del Observatorio Mount Lemmon de Arizona. Este cuerpo celeste no volverá a ser visible hasta el año 3179, por lo que no podemos dejar escapar esta oportunidad.

Una visita cada 1.154 años

El recorrido del cometa Lemmon supera la escala humana. El astro catalogado como C/2025 A6, tardará 1.154 años en volver a ser visible, es decir, no se podrá ver a simple vista hasta el año 3179.

La última vez que pasó por la Tierra, Europa todavía no tenía imprenta y los vikingos sembraban el terror en las costas inglesas. La oportunidad de verlo durante este mes será única durante varias generaciones.

El cometa mide entre 10 y 20 kilómetros de diámetro y está compuesto de hielo, polvo y roca. Al pasar cerca del sol, el hielo se sublima y libera los gases que interactúan con la radiación solar y sacan a relucir su cola verdosa y azulada.

El paso de Lemmon, más allá de ofrecer una escena para el recuerdo, es un evento importante para la comunidad científica. Los cometas, su comportamiento y su composición ayudan a los científicos a comprender mejor los orígenes y el funcionamiento del Sistema Solar; ya que actúan como cápsulas del tiempo que contienen la información de un sistema formado hace más de 4.500 millones de años.

Dónde y cuándo ver el cometa Lemmon en Vigo

El momento de mayor visibilidad del cometa Lemmon será entre el 25 y el 31 de octubre, cuando el cometa alcance su brillo máximo, esta horquilla temporal es el que le ha ganado su sobrenombre de 'Cometa de Halloween'.

Durante los primeros días del próximo mes, Lemmon surcará el cielo frente a la constelación de Ofiuco antes de empezar a perderse en la distancia. Hacia finales de noviembre, el cuerpo celeste estará demasiado bajo en el cielo para poder verse desde el hemisferio norte.

El cometa 2025 A6 Lemmon desde la ermita de Santa Bàrbara, Sant Feliu de Buixalleu, Girona. / Pau Montplet i Sanz (ACDAM/AstroMontseny) / SINC

Para quienes quieran verlo, a menos de 30 minutos del centro de Vigo tenemos el Monte Do Galiñeiro, una de las opciones favoritas de los aficionados a la Astronomía. Tanto por su altura (711 metros), como por su distancia respecto a la ciudad, este monte es la opción ideal para tumbarse, dejar que la vista se acostumbre a la oscuridad y maravillarse con el espectáculo celeste.

Otras zonas cercanas a la ciudad que ofrecen un buen lugar para ver este astro son el parque forestal del Monte Vixiador, en Candeán, o el Monte Alba. En zonas aledañas como Nigrán, una buena opción es el Castro de Chandebrito, y algo más lejos de la comarca, el Alto de Montouto, en Fontefría.

Cómo fotografiar un cometa

Las cámaras modernas y los teléfonos inteligentes resultan suficientes para poder capturar el paso del cometa y conservar el recuerdo de su paso cercano a la Tierra.

Los expertos aconsejan utilizar un trípode y una exposición de 10 a 20 segundos, con una apertura amplia y la sensibilidad ISO entre 1600 y 3200. Con las exposiciones largas podremos captar el movimiento del cometa contra el fondo estrellado.

En todo caso, la clave para poder observar y capturar este momento está en la contaminación lumínica. Debemos alejarnos de los núcleos urbanos y esperar a que el cielo esté despejado para poder disfrutar del fenómeno.

Cuando los gallegos estén celebrando el Samaín, el cometa estará en su punto más brillante, dándole más magia a una de las noches más especiales del año.