La tradición celta con más de 2000 años de antigüedad que vuelve a este pueblo gallego: queimada, música y terror este fin de semana

La víspera de Todos los Santos es una fecha especial para Galicia. En los últimos años, cada vez más localidades han resucitado una tradición celta con más de 2.000 años de historia: Samaín.

Aunque cada vez más popular, esta fiesta adquiere una dimensión distinta en un pueblo situado en el corazón de Galicia que, durante una noche, pasa de ser un lugar encantador a uno encantado, reuniendo meigas, sonido de tambores y conjuros que erizan los pelos.

Hablamos de Ribadavia (Ourense) y su Noite Meiga, cuando las calles de esta localidad se iluminan con antorchas y la fiesta y los sustos se suceden mientras los vecinos preparan su popular queimada invocando mouchos, coruxas, sapos e bruxas.

Un castillo encantado y un día cargado de magia

Desde la Plaza Mayor hasta la Ponte de San Francisco, Ribadavia se transforma durante un día para celebrar una tradición que se recuperó en 2001. Como recoge la revista National Geographic: «Lo impulsó Ribadavia Activa.T, un grupo de vecinos que entendió que esta noche debía hablar de memoria y comunidad: honrar a los que ya no están, celebrar el cambio de ciclo y, de paso, recordar que la cultura celta sigue latiendo».

Las 'meigas' que organizan este evento pasan meses de reuniones y preparativos para que durante toda la tarde del 31 de octubre las calles de este municipio se llenen de talleres para los más pequeños y un ambiente festivo que recorre todos los puestos que conforman el Mercado Meigo, en el que encontraremos productos locales y artesanos.

El plato fuerte de la jornada llega cuando cae el sol. En el Desfile Meigo una comitiva de vecinos y visitantes vestidos de negro parte desde la Ponte de San Francisco, acompañados de tambores y panderetas hasta llegar al centro del pueblo marcando el arranque de la noche de terror.

El Desfile Meigo es uno de los momentos principales de la noche. / noitemeiga.es

Para los más valientes, el Pasaxe do Terror del Castelo dos Sarmiento será toda una experiencia: podrás recorrer el interior del castillo mientras descubres distintas escenas inspiradas en las leyendas locales más terroríficas. Al llegar la medianoche, todos se reunen en la Praza Maior para la queimada, un momento de comunión en el que todos recitan el popular Conxuro. Otro de los hitos de la noche es la Procura Meiga, un recorrido en el que pasaremos distintas pruebas mientras encontramos códigos QR en distintos puntos del casco histórico que nos cuentan la historia local.

Si planeas visitar el pueblo durante la Noite Meiga, te recomendamos vestir de negro para mimetizarte con los demás y llegar con tiempo, ya que muchas actividades, como el Pasaxe do Terror, cuentan con aforo limitado. Por lo que no debemos preocuparnos es por comer bien, puesto que las tabernas del pueblo y los distintos puestos abren hasta tarde y nos abastecerán de pulpo, castañas asadas y vino nuevo.