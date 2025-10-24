Vigo autoriza «nuevas» atracciones de la Navidad, novedades en el Cíes Market y el precio de la noria

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado hoy que el Concello de Vigo ha dado el visto bueno y la autorización para varias atracciones de la próxima Navidad de Vigo. Alguna, «nueva», aunque la mayoría –al menos por el momento– repetirán.

«Autorizamos la instalación y el funcionamiento de nuevas atracciones de Navidad», ha informado el alcalde en un audio remitido a los medios. Entre ellas, que sí será novedad, citó el Mercadillo de Bouzas: «Estará en la Alameda Suárez Llanos, serán 20 casetas preciosas que funcionarán con todo el ambiente de la Navidad», explicó el regidor olívico.

En lo que a mercadillos de Navidad se refiere, repetirá también el Cíes Market, que se está montando ya en la Plaza de Compostela. Pero en el aire está todavía (al igual que atracciones navideñas en otros puntos de la ciudad) el clásico mercado de Navidad de O Calvario. Problemas con la oferta presentada por los comerciantes obligó al Concello a rechazar su oferta. Por ello, posteriormente lanzó un concurso público de urgencia que todavía no ha culminado y que incluye la recopilación de propuestas para espacios que quedaron desiertos, como Castelao (lugar en el que se ubicaba el Circo de Nadal), O Berbés o el Náutico.

Otras atacciones autorizadas

Foto de archivo de la pista de patinaje sobre hielo de la Navidad de Vigo en Samil. / A. B.

A mayores, el alcalde ha avanzado que se han aprobado también otras atracciones de la Navidad de Vigo que no son nuevas, sino que repetirán respecto a años anteriores, como los karts y la pista de patinaje sobre hielo de Samil; el carrusel de Porta do Sol y los dos trenes turísticos de la Navidad que recorrerán diferentes zonas de Vigo. «Vamos a tener la mejor Navidad que hizo nunca ninguna ciudad en este planeta», ha remarcado Caballero.

Novedades en el Cíes Market

Foto de archivo del Cíes Market de la Navida de Vigo. / Alba Villar

A mayores, el Concello aprobó hoy también la autorización administrativa a la Agrupación de Empresarios en la Organización de Eventos, Ferias y Mercados de la Comunidad de Madrid (AMFE) para gestionar el Cíes Market y las atracciones de la Alameda, entre ellas la noria gigante.

Según el decreto de adjudicación aprobado por el Concello de Vigo, el mercado de navidad tendrá varias novedades, como un belén gigante. Este año habrá en la Plaza de Compostela:

75 casetas para la venta de productos artesanales, navideños, gastronómicos y/o pequeño regalo, con dos casetas para entidades deinteréss social que designe el Concello.

para la venta de productos artesanales, navideños, gastronómicos y/o pequeño regalo, con dos casetas para entidades deinteréss social que designe el Concello. 10 carros de venta.

Atracciones: noria gigante, tren de Papá Noel, carrusel clásico y mini noria infantil.

noria gigante, tren de Papá Noel, carrusel clásico y mini noria infantil. 1 pino de Navidad con iluminación led de 14 metros de altura y 5 de diámetro en la base sobre una plataforma transitable.

con iluminación led de y 5 de diámetro en la base sobre una plataforma transitable. 1 paraguas de luces led de 50 metros de diámetro y una altura de 12 metros

de diámetro y una altura de 12 metros Cuatro árboles de iluminación led rodeando las instalaciones al final de la Alameda

led rodeando las instalaciones al final de la Alameda Pérgola de madera en diferentes alturas

1 Belén monumental con un mínimo de 20 figuras a tamaño real

con un mínimo de 20 figuras a tamaño real Máquinas de nieve

Sistema de sonido

Tren turístico

Máquinas de vending

Aseos

Foto de archivo de la Navidad de Vigo / FDV

En el decreto de autorización del Concello se publica, además, que el precio de la noria gigante de la Navidad de Vigo será de 6 euros (tarifa ordinaria), uno más que el año pasado.

El precio ordinario de las restantes atracciones será de 4 euros y habrá precios especiales como un abono de 6 billetes por un importe de 18 euros.