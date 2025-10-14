De pueblo de cuento a lugar de pesadilla: una de las villas más bonitas de Galicia se transforma por Samaín

Una de las localidades más bonitas de Galicia pasa de ser un pueblo de cuento a convertirse en una villa de pesadilla durante unos días para celebrar el Samaín. Hablamos del municipio ourensano de Allariz.

Esta villa es la escapada perfecta para el otoño: una historia rica, edificios de piedra, restos arqueológicos y un entorno natural que muestra sus mejores colores durante estos meses.

Allariz se ha convertido en los últimos años en una de las localidades de la comunidad gallega imprescindibles para disfrutar del Samaín, particularmente con niños. Tras ocho ediciones consecutivas del Allariz de Medo, el terror continuará en 2025.

Un pueblo que se transforma en pesadilla

El Concello alaricano todavía no ha desvelado toda la programación para este año, pero trabajan para que el evento supere las expectativas de vecinos y visitantes durante «tres días en los que el mundo de los vivos y de los muertos conviven».

Las calles de la localidad se llenarán de esqueletos, telarañas y brujas para meter el miedo en el cuerpo de los valientes que visiten la zona entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.

Aunque todavía no hay eventos confirmados, el éxito del desfile de la Santa Compaña del año pasado invita a pensar en que se pueda repetir en esta ocasión. Talleres para los más pequeños, actuaciones musicales y personas disfrazadas por todas partes forman parte de la fórmula que ya funcionó en las ediciones anteriores y que se espera que repitan en las próximas semanas.

Qué ver en Allariz

Más allá del Samaín, esta localidad de la provincia de Ourense es toda una joya para descubrir durante los meses de otoño. Paseando por Allariz podrás sentir que caminas por un lugar cargado de historia.

Desde 1971, su casco histórico está considerado Conjunto Histórico Artístico y quienes lo visiten podrán entender por qué. Allariz fue residencia de reyes durante la Edad Media, siendo el más reconocido Alfonso X El Sabio. Este ambiente medieval de la todavía se respira en la disposición de sus calles empedradas y plazas.

La zona del río Arnoia es un espacio en el que podremos pasear y desconectar mientras disfrutamos del agradable tiempo otoñal. / CdA

El río Arnoia es uno de los grandes protagonistas del lugar. Hoy en día está convertido en un espacio pensado para el ocio y la vida cotidiana de los alaricanos en el que pueden pescar, pasear en barca o darse un baño en verano. Pero el río es solo una parte de los espacios naturales que rodean al municipio.

Allariz se encuentra en una ubicación privilegiada: cerca de Ourense y de distintos espacios termales como el de A Chavasqueira. Además, el pueblo podrá servirte como base de operaciones para recorrer la Ribeira Sacra teñida de rojos y naranjas durante octubre y noviembre.

No podemos dejar de mencionar el Festival Internacional de Xardíns de Allariz. A lo largo de tres hectáreas a la orilla del Arnoia, los visitantes podrán disfrutar de un laberinto verde que, con la llegada de la primavera, acoge doce espacios en los que los paisajistas crean jardines de ensueño para disfrute de los vecinos.