Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
Un total de catorce destinos han sido seleccionados como las mejores alternativas de Europa por lo viajeros de Jetcost
Lucía Martínez
De Copenhague a Nápoles, pasando por Alicante, Budapest u Oporto. Estas son algunas de las mejores ciudades de Europa para una escapada de fin de semana, según los últimos datos ofrecidos por Jetcost, el buscador de vuelos y hoteles.
Según la empresa, las búsquedas de vuelos y hoteles para una escapada de fin de semana han aumentado un 28% en el último año.
Un total de catorce destinos, entre los que se ha colado una ciudad de Galicia, han sido seleccionados como las mejores alternativas de Europa por los viajeros de Jetcost.
Tres Patrimonios de la Humanidad
La ciudad gallega seleccionada ha sido Lugo, sobre la que el buscador destaca sus tres Patrimonios de la Humanidad: la Muralla, la Catedral y el Camino de Santiago. Tres patrimonios que «están vivos, no son meros monumentos».
Más allá de deleitarse con el rico patrimonio lucense, la ciudad es también una parada ideal para todo aquel que le guste ir de tapas o pinchos.
Mejores ciudades para una escapada
Junto a Lugo, estas son las otras trece ciudades señaladas por los usuarios de Jetcost:
- Copenhague
- Alicante
- Nápoles
- Edimburgo
- Budapest
- Oporto
- Turín
- Viena
- Agrigento
- Granada
- Perpiñán
