El producto gallego que conquistó a Napoleón y hoy tiene su propia fiesta

Los sabores de Galicia han llegado a personas de todo el mundo, ya sea por la calidad de sus productos del mar o por el sabor inconfundible de sus carnes y quesos. Lo que no todo el mundo sabe es que hay un producto gallego que conquistó al mismísimo Napoleón y que sirvió como alimento para sus tropas durante la Guerra de Independencia.

Hablamos de un producto sencillo y que en el municipio pontevedrés de O Porriño cuenta con su propia fiesta: el pan. El elemento más básico de la cocina en el mundo alcanza una dimensión distinta en Galicia, buena prueba de ello es el aprecio que tienen al pan gallego en el resto de la Península.

La 'Feira do Pan de O Porriño' se celebra este sábado 11 de octubre y celebra los más de cuatro siglos de tradición de la zona elaborando su particular versión de este alimento.

Un pan para abastecer a Napoleón

Aunque la tradición panadera de O Porriño tiene más de 450 años, en 1809, durante la ocupación napoleónica, la historia de este producto cambió para siempre y le granjeo la fama que mantiene hasta día de hoy.

En plena Guerra de Independencia, las tropas francesas dirigidas por el mariscal Soult llegaron a Galicia. Cuando recalaron en O Porriño, la economía del pueblo sufrió un revés; ya que el ejército apenas contaba con reservas de alimentos y tuvieron que recurrir a los recursos de la localidad.

La tradición panadera de la localidad fue clave para las tropas de ocupación. Pusieron los molinos de la zona a funcionar a pleno rendimiento para sacar el mayor número posible de 'pan munición' con el que alimentar a los soldados desplegados en Vigo y otras localidades cercanas.

Lo que hacía especial al pan munición (nombre que recibía de su importancia logística para los militares) es que se trata de un pan compacto, elaborado con menos agua que un pan normal y una corteza más gruesa. Estas características le otorgan mayor durabilidad, lo que los hace ideales para las campañas.

Hoy en día, el pan ha trascendido su origen bélico para convertirse en un referente de la panadería gallega. Su fama sigue teniendo alcance internacional gracias al Camino de Santiago y a los peregrinos que disfrutan de este producto elaborado como antaño a su paso por la localidad.

Una programación variada para celebrar la Feira do Pan

La Feira do Pan sitúa a O Porriño como uno de los puntos de interés del turismo gastronómico gallego e involucra a toda la comunidad local en un evento en el que la comida es la gran protagonista.

Este año, la jornada arrancará a las 11.00 horas con la apertura de un puesto central en el que los visitantes podrán hacerse con el popular producto. Acto seguido, la música y el baile tradicional serán los teloneros de un showcooking en el que se podrán degustar recetas especiales elaboradas a partir del pan.

A la hora de comer el pulpo y el cerdo al espeto serán esta vez el acompañamiento del pan porriñés. Mientras algunos disfrutan de la comida, los más pequeños podrán aprender a elaborar este producto de manera tradicional con el taller infantil 'Peque Pan'.

El evento principal de la tarde será la degustación 'Experiencias de Calidad', en la que se podrán disfrutar de embutidos y quesos gallegos con Denominación de Origen. Ya por la noche, la actuación del grupo musical 'La Patrulla' cerrará el día.