La Navidad de Vigo hará «click»: más de 15.000 Playmobil ponen rumbo a la ciudad

Una multitud de los míticos «clicks» de Playmobil se sumarán a la Navidad de Vigo 2025. Más de 15.000 figuras pondrán rumbo hacia la ciudad de las luces (navideñas) para llegar puntuales el día del encendido, previsto para mediados del próximo mes de noviembre. Y todos ellos llegarán para quedarse una semana y convertirse en un atractivo más de la Navidad olívica.

Se trata de una gran exposición de Playmobil que podrá contemplarse en el céntrico hotel Ciudad de Vigo, casi a los pies de la noria gigante de la Navidad o el Cíes Market. «Reúne más de 15.000 figuras de Playmobil ofreciendo una experiencia única para toda la familia», prometen los organizadores.

Esta gran muestra con diversas de escenas de Playmobil en Vigo estará abierta del 15 al 22 de noviembre de 2025. «Este año la exposición presenta una nueva colección repleta de escenas detalladas, escenarios sorprendentes y figuras originales que fascinarán tanto a grandes como a pequeños», destacan. Además de contemplar la muestra, habrá también juegos interactivos.

Cartel de la gran exposición de Playmobil que se celebrará en Vigo por Navidad. / Oficial

Dónde: Hotel Ciudad de Vigo (Concepción Arenal, 5)

Hotel Ciudad de Vigo (Concepción Arenal, 5) Cuándo: del 15 al 22 de noviembre de 2025.

del 15 al 22 de noviembre de 2025. Entradas: 4 euros (fin solidario).

Esta exposición, además, tendrá un carácter solidario, ya que todos los beneficios recaudados se destinarán a la organización «Dosis de Sonrisas», que lucha contra el cáncer infantil. Las entradas tendrá un coste de 4 euros y están ya a la venta.

Escenas

Según el cartel de la exposición, los asistentes podrán deleitarse con escenas de clásicos como Regreso al Futuro, el Coche Fantástico, Los Cazafantasmas, Astérix y Obélix, Harry Potter, El Equipo A y un largo etcétera de recreaciones de diferentes mundos que, seguro, encandilarán a los más nostálgicos y disfrutará toda la familia.