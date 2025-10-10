La Navidad de Vigo hará «click»: más de 15.000 Playmobil ponen rumbo a la ciudad
Una gran exposición solidaria en favor de una asociación contra el cáncer infantil deleitará al público con la recreación de multitud de escenarios
Una multitud de los míticos «clicks» de Playmobil se sumarán a la Navidad de Vigo 2025. Más de 15.000 figuras pondrán rumbo hacia la ciudad de las luces (navideñas) para llegar puntuales el día del encendido, previsto para mediados del próximo mes de noviembre. Y todos ellos llegarán para quedarse una semana y convertirse en un atractivo más de la Navidad olívica.
Se trata de una gran exposición de Playmobil que podrá contemplarse en el céntrico hotel Ciudad de Vigo, casi a los pies de la noria gigante de la Navidad o el Cíes Market. «Reúne más de 15.000 figuras de Playmobil ofreciendo una experiencia única para toda la familia», prometen los organizadores.
Esta gran muestra con diversas de escenas de Playmobil en Vigo estará abierta del 15 al 22 de noviembre de 2025. «Este año la exposición presenta una nueva colección repleta de escenas detalladas, escenarios sorprendentes y figuras originales que fascinarán tanto a grandes como a pequeños», destacan. Además de contemplar la muestra, habrá también juegos interactivos.
- Dónde: Hotel Ciudad de Vigo (Concepción Arenal, 5)
- Cuándo: del 15 al 22 de noviembre de 2025.
- Entradas: 4 euros (fin solidario).
Esta exposición, además, tendrá un carácter solidario, ya que todos los beneficios recaudados se destinarán a la organización «Dosis de Sonrisas», que lucha contra el cáncer infantil. Las entradas tendrá un coste de 4 euros y están ya a la venta.
Escenas
Según el cartel de la exposición, los asistentes podrán deleitarse con escenas de clásicos como Regreso al Futuro, el Coche Fantástico, Los Cazafantasmas, Astérix y Obélix, Harry Potter, El Equipo A y un largo etcétera de recreaciones de diferentes mundos que, seguro, encandilarán a los más nostálgicos y disfrutará toda la familia.
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- Davila 09/10/2025
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Aquí se entra con zapatillas: Dani Martín da una hora de concierto ante 600 invitados en un evento organizado por Wofco
- El Celta se impone 5-0 en un partido en el que lo importante no estaba en el césped
- La Avenida de Madrid de Vigo estrena rotonda