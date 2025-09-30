Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las aguas termales japonesas de este pueblo gallego a las que tienes que ir en otoño sí o sí según Viajar

Este espacio al aire libre conseguirá relajarte y que te sientas transportado hasta el país asiático

Parece japón, pero estas termas se encuentran en Galicia.

Parece japón, pero estas termas se encuentran en Galicia. / Viajar

Pablo Varela

Sabemos que en Galicia se esconden muchas joyas ocultas. Estos rincones guardan algunos de los mejores espacios naturales de la península y pueblos que parecen sacados de otra época.

Entre todos estos lugares, la provincia de Ourense cuenta con muchos espacios de referencia para los amantes del turismo termal. En esta ocasión, el destino termal se encuentra en uno de los conocidos como Pueblos Mágicos de España.

La influencer de viajes, Beatriz Sotelo (petiscosgalegos), presenta en un vídeo desde su cuenta de TikTok este complejo termal que parece sacado de Japón.

Este lugar comparte nombre con el conocido como 'Camino de Santiago Japonés'.

Este lugar comparte nombre con el conocido como 'Camino de Santiago Japonés'. / Turismo de Galicia

Termas y el Camino de Santiago Japonés

La influencer muestra las Termas de Prexigueiro, en Ribadavia (Ourense), un circuito termal al aire libre de estilo asiático, rodeado de bosques y con un nombre muy particular.

Sotelo se refiere a las termas como 'Kumano Kodo', un famoso peregrinaje por distintos templos del país nipón y que se conoce como el Camino de Santiago Japonés.

@petiscosgalegos 📍 Kumano Kodo en Galicia: Un paraíso termal en plena naturaleza 🌿♨️ ¿Todavía no conoces este lugar? Prepárate para una experiencia única porque esto no es Japón… ¡es Galicia! 🇯🇵➡️🇪🇸 🌊 Bienvenidos a las Termas de Prexigueiro, en Ribadavia (Ourense), reconocido como uno de los Pueblos Mágicos de España ✨🏡. Aquí encontrarás un circuito termal al aire libre de estilo asiático, rodeado de bosques y con un ambiente que te transportará al mismísimo Japón. Su nombre hace honor al famoso Camino de Peregrinación Kumano Kodo, y cada una de sus 5 pozas de agua caliente (rotenburo) lleva el nombre de un templo japonés. 💆‍♀️ ¿Qué encontrarás aquí? ✨ 5 pozas de agua caliente 🌡️ ❄️ 2 pozas de agua fría para el contraste térmico 🛁 Spa y tratamientos de belleza: hidromasaje, vinoterapia 🍇, chocolaterapia 🍫, algas… ¡una locura! 💧 Aguas con propiedades terapéuticas certificadas: bicarbonatadas, sódicas, fluoradas, hipertermales, silicatadas, sulfuradas y sulfurosas. 📍 Ubicación: A solo 5 km del centro de Ribadavia. ⏳ Tiempo máximo en el circuito: 90 minutos. 🎟️ Precios: Entrada general: 6,75 € Entrada niños: 6 € 🕰️ Horario: ❌ Lunes cerrado ✔️ Martes a jueves: 11:00 - 23:00 ✔️ Viernes y sábado: 10:00 - 00:00 ✔️ Domingo: 10:00 - 23:00 Si buscas relajación, naturaleza y un toque exótico sin salir de Galicia, este es el lugar perfecto. 🌿♨️ @Pueblos Mágicos de España 🔽 Guarda este post para tu próxima escapada y etiqueta a esa persona con la que vendrías 💆‍♂️💙 #KumanoKodoGalicia #TermasDePrexigueiro #OurenseNatural #GaliciaCalidade #EscapadaRelax #AguasTermales #BienestarNatural #SpaAlAireLibre #DestinoSecreto #Termalismo #ViajarPorEspaña #ExperienciaÚnica #TurismoRural #DescubreGalicia #RelaxTotal #BalneariosEspaña #AguasCurativas #TravelGalicia #Ribadavia #TurismoOurense #PueblosMágicosDeEspaña ♬ Nature Sound Music - Relaxing Music

Este curioso nombre tiene mucho sentido, ya que cada una de las cinco pozas del circuito tiene el nombre de uno de los templos del Kumano Kodo.

Las aguas de este circuito tienen propiedades terapéuticas certificadas: bicarbonatadas, sódicas, fluoradas, hipertermales, silicatadas, sulfuradas y sulfurosas.

Además de estas pozas, las Termas de Prexigueiro cuentan con dos piscinas de agua fría, spa y distintos tratamientos que van desde el hidromasaje hasta la chocolaterapia.

