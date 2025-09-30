Las aguas termales japonesas de este pueblo gallego a las que tienes que ir en otoño sí o sí según Viajar

Sabemos que en Galicia se esconden muchas joyas ocultas. Estos rincones guardan algunos de los mejores espacios naturales de la península y pueblos que parecen sacados de otra época.

Entre todos estos lugares, la provincia de Ourense cuenta con muchos espacios de referencia para los amantes del turismo termal. En esta ocasión, el destino termal se encuentra en uno de los conocidos como Pueblos Mágicos de España.

La influencer de viajes, Beatriz Sotelo (petiscosgalegos), presenta en un vídeo desde su cuenta de TikTok este complejo termal que parece sacado de Japón.

Este lugar comparte nombre con el conocido como 'Camino de Santiago Japonés'. / Turismo de Galicia

Termas y el Camino de Santiago Japonés

La influencer muestra las Termas de Prexigueiro, en Ribadavia (Ourense), un circuito termal al aire libre de estilo asiático, rodeado de bosques y con un nombre muy particular.

Sotelo se refiere a las termas como 'Kumano Kodo', un famoso peregrinaje por distintos templos del país nipón y que se conoce como el Camino de Santiago Japonés.

Este curioso nombre tiene mucho sentido, ya que cada una de las cinco pozas del circuito tiene el nombre de uno de los templos del Kumano Kodo.

Las aguas de este circuito tienen propiedades terapéuticas certificadas: bicarbonatadas, sódicas, fluoradas, hipertermales, silicatadas, sulfuradas y sulfurosas.

Además de estas pozas, las Termas de Prexigueiro cuentan con dos piscinas de agua fría, spa y distintos tratamientos que van desde el hidromasaje hasta la chocolaterapia.