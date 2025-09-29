Estas termas al aire libre son ideales para una escapada otoñal: un baño con vistas privilegiadas a solo 35 minutos de Vigo

Con la llegada del otoño y el cambio en las temperaturas, cada vez más personas optan por escapadas dentro de Galicia. Las termas son una opción ideal para un fin de semana de octubre y si son medicinales, al aire libre y con vistas privilegiadas la cosa mejora, además, están solo a 35 minutos de Vigo.

Son muchos los que apuestan estos días de frío por alguna de las muchas termas a cielo abierto que hay en Ourense. Pero desde julio del año pasado también se puede vivir una cálida experiencia en unas termas públicas al aire libre sin salir de la provincia de Pontevedra.

Las Termas de Teáns-Oleiros, en Salvaterra do Miño, te ofrecen un baño caliente a 44º y en medio de la naturaleza, unas termas públicas que abren cinco días a la semana y en las que podrás relajarte durante los meses más frescos.

Unas termas con vistas a la frontera

Este espacio termal, compuesto por tres vasos de agua caliente con capacidad para 250 personas. Uno de los puntos fuertes del complejo son sus vistas privilegiadas al río Miño y Portugal, un paisaje que podrás disfrutar mientras te das un chapuzón.

El Concello de Salvaterra las promociona como las termas al aire libre más grandes de toda Galicia. El recinto cuenta con tres termas de agua caliente y una de agua fría que brotan desde el subsuelo desde las márgenes del río Miño. «Sus aguas minero-medicinales y termales resultan útiles en procesos respiratorios y dermatológicos, por la acción de sus aguas sulfuradas, así como para combatir enfermedades respiratorias y digestivas gracias al efecto de sus aguas cloruadas y sulfatadas, respectivamente», explican.

Vista de las termas de Salvaterra con el Miño y Monçao al fondo. / Alberto Blanco

El espacio lúdico-termal de Teáns-Oleiros abre de miércoles a domingo. En invierno, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas. El precio de la entrada es de 4 euros. Y, según se informa en la web oficial, no se permite la entrada a menores de 10 años (hasta los 15 deben ir acompañados por un adulto).

Los residentes en la Eurocidade Salvaterra-Monçao tienen un descuento del 50% en el precio de la entrada.

Qué ver en Salvaterra do Miño

Además del turismo termal, quienes visiten Salvaterra no pueden dejar pasar la oportunidad de visitar su fortaleza medieval, una de las más importantes de Galicia y declarada de Interés Cultural en 1949.

Mientras paseas por su recinto de 10.000 metros cuadrados, podrás ver sus murallas y garitas perfectamente conservadas, así como edificios destacados como la capilla de la Virgen de la Oliva, la casa del Conde del siglo XII con las conocidas cuevas de Doña Urraca o la fachada renacentista de la iglesia de San Lorenzo.

Cerca de allí podremos encontrar el Parque da Canuda, con 80.000 metros cuadrados de naturaleza por los que pasear. Para los amantes del senderismo, la villa también ofrece un paseo fluvial por el Miño y su afluente, el Tea.

Si quieres disfrutar de más vistas increíbles del Miño, cerca del pueblo encontrarás el Monte Castelo, con su ermita excavada en una enorme roca y un balcón privilegiado para disfrutar de la imagen de la frontera.