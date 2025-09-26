Casi cuatro meses de «estancia» en Vigo por Navidad: el gigante muñeco de nieve llega ya a Vialia

Quedan tres meses para el 25 de diciembre. Dos (aproximadamente) para el encendido de las luces de Vigo 2025. Y, aunque todavía no ha llegado la hora de guardar el bañador, en la ciudad olívica se respira ya Navidad. Y no solo por las decenas de arcos luminosos que ya están colgados. También porque uno de los gigantes protagonistas de la Navidad olívica ha hecho ya sus maletas y se ha plantado en pleno centro de la ciudad, donde este año permanecerá casi cuatro meses.

Se trata del muñeco de nieve de la Navidad de Vigo. El inmenso adorno navideño está ya montado en la terraza pública de Vialia. En el cruce de las calles Vía Norte, Urzáiz y Vázquez Varela, vecinos y turistas se cruzarán con este enorme adorno de Navidad hasta mediados de enero del próximo año, cuando finalice la Navidad olívica.

De hecho, no será el único adorno gigante de Navidad que pueda verse mucho antes de que se enciendan las luces, hacia finales de noviembre. La caja de regalo de Gran Vía comenzó también a montarse esta semana, con lo que todo apunta a que también será visible en próximos días.

El muñeco de nieve de Navidad llegó en 2018 a la Navidad de Vigo y se instaló en la privilegiada y céntrica calle Concepción Areal. Pero al año siguiente tuvo que marchar. La Noria Gigante ocupó su lugar. Lo 'acogieron' en Rosalía de Castro, donde estuvo en 2019 y 2020.

En 2021, una vez más, tuvo que volver a peregrinar. Su ubicación fue 'tomada' por las atracciones y se desplazó a García Barbón, justo en el cruce con la calle Pontevedra. Luego, en los dos siguientes años, se movió hacia el cruce con la calle República Argentina. En la Navidad 2024-2025 se instaló ya por primera vez en Vialia, donde repetirá este año. Eso sí, su estancia en la ciudad olívica será mucho más larga en esta edición. El año pasado había llegado el 10 de octubre.