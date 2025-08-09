Las mejores playas sin biruji en el área de Vigo: refugios contra el frío de la nortada

Hace sol, el termómetro supera con creces los 30º y apetece playa. Pero a veces sopla. Y sopla norte. La sensación térmica ya no es la misma. Baja. Y baja mucho. Sobre todo en la costa. El día hasta se nota frío. O más bien fresco. Hay nortada y hace rasca. El plan de playa en el área de Vigo se esfuma. Al menos para los más frioleros. "Hoy no puede ser", te dices. Pero probablemente has llegado a una conclusión errada. No puede ser en algunas playas, pero sí en otras. La jornada playera no está perdida. En Vigo, Nigrán, Morrazo o en la ría de Pontevedra hay auténticos búnkeres contra la nortada: las mejores playas contra el biruji.

Los días de sol, pero frescos son un clásico en las rías Baixas. En primavera, pero también en verano. Y también los son las jornadas en las que entra niebla y nubla por completo el que iba a ser un día de playa. Pero contra la bruma hay playas refugio en la provincia de Pontevedra.

Si hace sol y el termómetro supera los 20º, pero sopla viento fresco del norte, el día en alguna de las mejores playas del área de Vigo no tiene porque estar perdida si se sabe escoger bien. Las rías gallegas son todo un privilegio para este tipo de días. ¿Buscas una playa en Vigo Apunta, porque mientras luzca el sol no tendrás que preocuparte del viento del norte en estos refugios.

Mejores playas de Vigo: Toralla

Mejores playas de Vigo contra el frío viento del norte: Toralla. / MARTA G. BREA

Vigo tiene muchas playas, pero la mayoría están orientadas al Norte. Si hay nortada, malo. Pero hay alternativas en las que este frío viento apenas se nota. Concretamente, dos.

Si hace sol, podrás estar tirado en la arena sin preocuparte del biruji. Incluso tendrás calor aunque en frente, en O Vao, sea imposible estar en la playa por la rasca. Se trata de los arenales de la isla de Toralla. Particularmente el ubicado a la izquierda del puente en dirección a la isla: A Area Pequena. Eso sí, si vas en coche deberás dejarlo en O Vao y atravesar caminando el puente. Los muros de las viviendas la protegen de este aire fresco.

Mejores playas Nigrán: Monteferro

En el área de Vigo, hacia el sur, hay otro enclave perfecto para poder tirarse en la playa los días soleados pero en los que hace pelete por el viento del norte.

Mejores playas de Nigrán contra el frío viento del norte: Monteferro. / Ricardo Grobas

De hecho, hay una serie de calas más protegidas que las dos de la viguesa isla de Toralla. Monteferro es su guardián. Se trata de los arenales de Portocelo, Seixos Negros y Arribas Blancas.

Mejores playas de O Morrazo

Al otro lado de la ría, en O Morrazo, todas las playas que miran hacia Vigo están protegidas de los vientos del norte. Pero su gran amplitud y la falta de una gran elevación a los pies de los arenales, como Barra, Limens o Nerga, impiden que el escudo contra la nortada sea siempre efectivo.

Vista de Area de Bon, en Bueu. / Turismo de Galicia

En Bueu, otra buena opción es Area de Bon. Concretamente, su extremo derecho que está orientado al sur y protegido del viento por una pequeña ladera y un pinar.

Mejores playas en la ría de Pontevedra

En la ría de Pontevedra hay también varias alternativas para los días soleados con viento frío del norte. La gran mayoría en la zona de Poio y Sanxenxo, las zonas cuyas playas están orientadas hacia el sur.

Una de las mejores opciones es la playa de Area de Agra, cuyo arenal presume de doble protección contra el viento: un gran muro a pie de playa que frena el biruji del norte; y otro natural, al oeste, donde una elevación llena de árboles complementa el escudo protector contra la brisa del Atlántico.

Vista de la playa de Area de Agra. / Gustavo Santos

Aunque la ubicación de estos arenales puede llegar a frenar el frío del norte y abrir la puerta a un día de playa en una jornada fresca, los muros que las protegen tienen también una desventaja: el sol se irá mucho antes de que termine el día.