Ruta Faro do Peito

La Ruta do Faro do Peito, al igual que la del Alto do Príncipe, discurre hacia el norte por la isla de Monteagudo.

El tramo inicial lo comparte con el sendero hacia el el Alto do Príncipe y permite llegar hasta los acantilados de Monteagudo, en la zona más al norte de Cíes a la que se puede llegar caminando.

Distancia: 2,5 km (lineal)

Duración: 35 min (solo ida)

Desnivel: 60 m

Desde el Faro do Peito los visitantes tendrán una panorámica de la Ría de Vigo, la Costa da Vela (O Morrazo) e incluso la isla de Ons.

En este enlace puedes consultar más información sobre la ruta Faro do Peito de Cíes.