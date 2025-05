Desvelado el cartel del nuevo festival en Vigo: dos días de conciertos en el Galicia Fest

Nace un nuevo festival en Galicia y se celebrará en Vigo. Presentado oficialmente hoy por la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra, se celebrará el 29 y 30 de agosto en el muelle de Trasatlánticos. En el Galicia Fest, como avanzó este periódico, actuarán Sexy Zebras y Dorian, pero también muchos más artistas que han salido hoy a la luz.

Según han explicado en la presentación oficial, en la que ha participado la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; Xosé Manuel Merelles, director de la Axencia de Turismo de Galicia, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana y el director del festival, Antonio Casal, en el Galicia Fest habrá dos escenarios enfrentados y ubicados, como en otras ocasiones, en el Muelle de Trasatlánticos. En uno de ellos, el central, se celebrarán los conciertos. En el otro, los DJs.

Del cartel del Galicia Fest se han desvelado casi todos los conciertos, pero quedan todavía los dos cabezas de cartel que se harán públicos en próximos días. Los géneros indie y pop serán los protagonistas de un formato con 100% de artistas nacionales. Además de los dos ya avanzados por FARO, destacan como cabeza de cartel Beret en su única fecha en Galicia este verano y Leire Martínez en su debut como solista tras su salida de La Oreja de Van Gogh.

Completan la quincena de artistas previstos veteranos del género a nivel nacional como La Habitación Roja y Maldita Nerea, voces femeninas emergentes como Samuraï y Paula Koops o representantes. En cuanto al producto gallego destaca Fredi Leis, quien debuta en un gran formato en la ciudad. Completan el listado nombres como Hey Kid, Marlon, Éxtasis y Noan.

Entradas Galicia Fest

Las 6.000 entradas para el festival Galicia Fest saldrán a la venta mañana viernes 30 de mayo a partir de las 12.00 horas. Se podrán adquirir a través de su página web oficial (www.galiciafest.gal). El precio del abono para asistir a las dos jornadas de conciertos en el muelle de trasatlánticos de Vigo será de 45 euros.

Los menores de hasta 8 años inclusive pueden acceder con entrada libre al Galicia Fest acompañados de padre, madre, tutor/a o adulto responsable que se hagan responsables del menor en el interior del recinto y autorización firmada. Los menores de 16 años deberán acceder adquiriendo una entrada de pago y también deberán entrar acompañados. Los jóvenes de 16 y 17 años, apodrán acceder sin acompañamiento pero deberán entregar una autorización firmada por padre, madre o tutor/a legal.

A mayores, el Galicia Fest ha lanzado un sorteo de entradas hasta el 5 de junio para aquellas personas que sigan a la cuenta del festival (@galicia_fest), realicen un comentario y mencionen a una persona con la que irían al festival.

Mapa del Galicia Fest que se celebrará en Vigo el 29 y 30 de agosto. / Oficial

Con vocación de continuidad y sumar más citas

Esta no será la primera vez que la Xunta organice conciertos en esta ubicación con motivo del Xacobeo, tal y como hizo con el Vigo Transforma (2010 y 2011) o el Latitudes Fest (2022). Sin embargo, en esta ocasión nace «con vocación de permanencia y de ser un referente en los de tamaño medio o los eventos de verano en Vigo», tal y como explicó Luisa Sánchez. La vicepresidenta de la Diputación definió como «un festival urbano en un entorno increíble en el que se va a poder disfrutar del mar» a la cita que completará las presentes en la marca Rías Baixas Fest por toda la provincia. «No teníamos ninguna en Vigo y siendo mi ciudad no podíamos negarnos», sintetizó.

La representante provincial agradeció todas las gestiones y facilidades por parte de la Autoridad Portuaria y la Xunta de Galicia para sacar adelante el proyecto. Carlos Botana afirmó que era una «suerte poder retomar los conciertos» y lo enmarcó dentro de la idea de «seguir abriendo el Puerto a la ciudad con actividades de tipo cultural y ocio». Por su parte, Xosé Manuel Merelles mostró su «satisfacción porque una ciudad xacobea pueda disfrutar de este programa» que abarca más de 100 actividades a lo largo de todo el año.

El responsable de turismo del ejecutivo autonómico elogió que el Camino Portugués sea el que más crece de todas las rutas, anotando unos 300 visitantes al día en Vigo (el 70% internacionales) que consumen en toda la hostelería de la ciudad.«Ya era hora que Vigo tuviera un festival de estas características», reconocía al explicar que la elección de una nueva marca (Galicia Fest) respondía a la necesidad de querer posicionarse en el escenario indie. Al mismo tiempo, aseguró que el Latitudes, en el cual actuó Iggy Pop o Two Door Cinema Club «podría volver a celebrarse» para dar cabida a los gustos más rockeros.