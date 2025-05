8. O Xardín de Casandra

Este jardín se inspira en el mito de Casandra de la mitología griega. La princesa troyana recibió de Apolo el don de la profecía como muestra de su amor. Al rechazarlo, Apolo la maldijo: aunque podía prever el futuro, nadie creería sus advertencias. Casandra predijo la caída de Troya y otros desastres, pero sus profecías fueron ignoradas, condenando a su pueblo. Este mito refleja la tragedia de la verdad silenciada y el alto coste de desoír advertencias sobre un futuro previsible.

Destacan las creadoras de «O Xardín de Casandra» qu esta historia conecta directamente con la crisis climática actual. Durante años la comunidad científica advirtió sobre sus peligros, pero estas alertas fueron ignoradas o minimizadas, repitiendo la tragedia de Casandra. «El cambio climático es una profecía desatendida cuyas consecuencias serán irreversibles si no se actúa a tiempo», explican.

El jardín se divide en tres etapas: inicio, con un contorno natural equilibrado que comienza a mostrar signos sutiles de deterioro, reflejando las primeras advertencias ambientales; punto medio, un stand cerrado con noticias reales sobre desastres climáticos y una placa que explica el mito de Casandra, invitando a la reflexión; y final, con una bifurcación con dos futuros posibles: el caos climático, representado por un paisaje árido, y el renacer verde, un espacio lleno de vida que simboliza la esperanza a través de la acción.

Sus diseñadoras

«Somos tres estudantes de Deseño de Interiores da EASD Antonio Faílde, na provincia de Ourense, e presentamos este proxecto co obxectivo de ampliar os nosos coñecementos e explorar novas ideas noutros campos do deseño.

Cada unha de nós achega unha perspectiva única ao proxecto: María destaca no uso de programas como Photoshop, Iria especialízase na creación de volumes 3D e renderizados, e Carla céntrase no deseño de planos en AutoCAD. Traballamos de forma colaborativa, participando activamente en todas as fases do proxecto para garantir unha proposta coherente e ben fundamentada.

O noso xardín busca provocar unha reacción no espectador, amosando a dura realidade do cambio climático a través dun percorrido reflexivo inspirado no mito grego de Casandra. Non é só un xardín, senón unha experiencia sensorial que convida a reflexionar sobre o noso impacto no planeta»