Vigo desborda fiestas este finde: Letras Galegas, Maios, Día da Muiñeira, Sementeira o Celta saturan la agenda

El fin de semana del 17 y 18 de mayo viene cargado de fiestas en Vigo: Letras Galegas, Día da Muiñeira, Sementeira, Maios en el Casco Vello o el «fiestón» del Celta en Balaídos son solo algunas de las celebraciones que convertirán a la olívica este sábado y domingo en una mar de celebraciones.

Los dos días del fin de semana estarán cargados de fiestas por multitud de zonas de la ciudad. El sábado se concentran la mayoría de festivales por el Día das Letras Galegas, pero también será la Sementeira de Matamá o dos celebraciones gastronómicas de callos y churrasco en Teis y Coruxo, respectivamente. El domingo serán las más multitudinarias del finde: Maios en el Casco Vello, Día da Muiñeira en el Centro y fiesta del Celta en Balaídos.

A continuación puedes consultar los programas de las fiestas que se celebrarán en la ciudad este sábado y domingo 17 y 18 de mayo.

Sábado 17 de mayo

Festa da Sementeira en Matamá

Cartel de la XII Sementeira de Matamá. / Colectivo Malaherba

Matamá ensalza un año más, y ya van doce, las tradiciones y el modo de vida rural con la celebración de la Festa da Sementeira. La cita recupera una actividad lúdica que ya realizaba en sus primeras ediciones, las «olimpiadas do campo», aunque en esta ocasión solo para los más pequeños (puedes consultar toda la información sobre la fiesta de este sábado en este enlace).

Día das Letras Galegas en Lavadores

Día das Letras Galegas en la AVCD de Lavadores. / Oficial

La AVCD de Lavadores, en el 50 aniversario de la asociación, ha programado para el viernes 16 y el sábado 17 de mayo varias actuaciones y actividades infantiles con motivo del Día das Letras Galegas (puedes consultarlas en el programa sobre estas líneas).

III Festa dos Callos en Teis

Los mejores callos se degustan en Teis / Alba Villar

El parque de A Riouxa de Teis acogerá la tercera edición de la Festa do Callos. Habrá degustación el viernes (a partir de las 19.00 horas y con actuación de Followings a las 22.30 horas); el sábado, desde las 11.00 horas (actuación musical de Can sen Dono a las 22.30); y el domingo, desde las 11.00 horas.

Día das Letras Galegas en Bouzas

Celebración del Día das Letras Galegas 2025 en Bouzas. / Oficial

La Cultural de Bouzas ha organizado para el sábado 17 de mayo en la Alameda varias acutaciones musicales con motivo del Día das Letras Galegas. Será a partir de las 12.30 horas y participarán: Asociación Adelume Baíña, el grupo de baile del colegio Atlántida y las Cantereiras Ghandainas.

Mercado de Arte de O Calvario

X edición del Mercado do Arte do Calvario. / Oficial

Ya es tradición en Vigo. Este sábado, día 17 de mayo, el Mercado do Calvario cambia los puestos de pescadería, frutería o carnicería por arte, en lo que será la décima edición del Mercado da Arte do Calvario. Puedes consultar toda la programación del Mercado da Arte do Calvario en el enlace bajo estas líneas.

Festival das Letras Galegas de Beade

El 19º Festival do Día das Letras Galegas 2025 de Beade, enmarcado dentro del programa «Vigo, un mar de corais», se dedica este año a la poesía lírica oral, ofrecerá los conciertos de: Coral Polifónica San Pelayo de Navia, Coral Polifónica Agarimo, Coral Polifónica da U.V.C.D. de Candeán, Coral Polifónica Val do Fragoso e Coral Polifónica do C.S.C.R. de Beade. Será a partir de las 19.00 horas.

Gran churrascada en Coruxo

La comisión de fiestas de San Sebastián, Coruxo, Fragoselo ha organizado para este sábado, coincidiendo con el Día das Letras Galegas una gran churrascada en el torreiro de Coruxo con concierto final abierto a todo el público de Leira Rock.

Otros festivales das Letras Galegas del sábado

Además de esta oferta de fiestas en Vigo para el sábado 18 de mayo de 2025, habrá otros festivales por el Día das Letras Galegas en las siguientes asociaciones:

Centro Cultural de Coruxo (programa en este enlace).

(programa en este enlace). Letras Galegas do Freixo (programa en este enlace).

(programa en este enlace). Festival Letras Galegas en Matamá (programa en este enlace).

(programa en este enlace). Letras Galegas en Valadares (programa en este enlace).

(programa en este enlace). Domingo: Festival das Letras Galegas de Cabral (programa en este enlace).

Domingo 18 de mayo

El ritmo de fiestas en Vigo de este fin de semana no se frenará el domingo 18 de mayo. De hecho, en esta jornada habrá varias celebraciones multitudinarias como el Día da Muiñeira en la calle Venezuela, los tradicionales Maios en el Casco Vello o la gran Fiesta del Celta en Balaídos.

Festa dos Maios en el Casco Vello

La Asociación Veciñal e Cultura do Casco Vello celebrará la XLIII Festa dos Maios con multitud de actividades en la Praza do Berbés de Vigo desde las 11.30 hasta las 19.30 horas (puedes consultar el programa completo sobre estas líneas).

Día da Muiñeira

La muiñeira vuelve a bailarse en Vigo / Marta G. Brea

Otra de las celebraciones multitudinarias que acogerá la ciudad, el domingo, será la del Día da Muiñeira. En el desfile participarán en torno a 35 agrupaciones por la calle Venezuela a partir de las 11.00 horas del domingo 18 de mayo. Interpretarán una muiñeira, una jota y una riberana al son del grupo de Gaitas «Airiños del Parque de Castrelos».

Fiesta del Celta

La fiesta fin de temporada del Celta comenzará el domingo a las 12.00 horas en Balaídos. / Jose Lores

La última gran fiesta de este fin de semana en Vigo será la del Celta, que ha organizado un «fiestón» en Balaídos para este domingo 18 de mayo con conciertos, comida, animación infantil y un largo etéctera de actividades desde las doce del mediodía hasta (al menos) más allá de las nueve de la noche, cuando finalizará el Celta - Rayo Vallecano. Será, además, la última fiesta futbolística del Celta de Giráldez esta temporada sobre el verde de Balaídos en un partido con sabor a Europa y que incluso podría alargar la celebración hasta la Plaza de América

Puedes consultar el programa completo de la fiesta del Celta de este domingo 18 de mayo en la información sobre estas líneas.