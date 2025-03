Asalto multitudinario al Casco Vello: ¿cómo llegar y dónde aparcar en la Reconquista de Vigo?

Vigo está en pie de fiesta. Comienza el programa de la Reconquista de Vigo 2025. Y este año la celebración será más larga de lo habitual al ser festivo local el viernes 28 de marzo. Durante tres días el Casco Vello se llenará de gente y con ello surgirá una duda habitual de vigueses y visitantes: ¿cómo llegar a la Reconquista? y ¿dónde aparcar el coche?

Aunque en el centro de Vigo la mayor parte de los estacionamientos en superficie son de pago en Zona Azul, en 2025 no habrá que preocuparse por ello: el viernes no estará activa al ser festivo; y el fin de semana no hay que poner tique. Por ello, se puede aparcar en cualquier plaza de la XER (Xestión Estacionamento Regulado) sin necesidad de mover el coche cada dos horas. Ojo, eso sí, a las que están habilitadas para carga y descarga. El viernes, al ser festivo, podrá estacionarse en ellas dentro del horario reservado para transportistas. Pero no el sábado, ya que se considera jornada laborable y el coche podría ser multado y retirado por la grúa.

La otra opción para dejar el vehículo privado son los parkings de pago (a continuación te contamos cuáles son los más baratos) y también algunos oasis que todavía quedan en el centro que no son de zona azul, aunque este año no sea necesario pagar en ella durante los tres días de Reconquista.

Restricciones de tráfico

En primer lugar, los asistentes a la reconquista tendrán que tener en cuenta las restricciones de tráfico, corte de calles y supresión de aparcamientos que habrá en el Casco Vello y en las calles aledañas. Puedes consultarlas en este enlace. En esta edición se prevé un importante aluvión de vigueses y turistas al centro de Vigo gracias al buen tiempo: sol y más de 20º de temperatura durante los tres días de fiesta.

¿Cómo llegar a la Reconquista?

¿Cómo llegar a la Reconquista de Vigo? El refranero popular tiene la mejor respuesta: en el coche de San Fernando. Y, de no ser posible ir caminando, la recomendación principal del Concello y de los organizadores de la fiesta, la Asociación Vecinal y Cultura del Casco Vello, pasa por utilizar el transporte público. Vitrasa ha reforzado este año sus líneas y ha puesto algunas nuevas para dar respuesta a la alta demanda de viajeros que está prevista (puedes consultar todas en este enlace). A mayores, y para animar a utilizar el autobús, ha lanzado una hilarante campaña a través de un vídeo en el que hasta losmismísimos héroes de la Reconquista acuden al Casco Vello en Vitrasa.

Mejores parkings para acudir a la Reconquista

De los que no puedan llegar al Casco Vello andando o en transporte público, la mayoría tendrá que acabar en algún parking subterráneo y echar cuentas al menos que vayan en moto, patinete, bicicleta... Y la elección del subterráneo de pago puede suponer un importante ahorro. La oferta es amplia. Los hay que no se llevan ni un céntimo durante la primera media hora, hasta los que cobran más de 2 euros por cada 60 minutos.

Centro Comercial A Laxe

De los subterráneos más próximos a la fiesta de la Reconquista de Vigo 2025, el del Centro Comercial A Laxe es una de las grandes excepciones de Vigo en el que se puede dejar el coche durante 30 minutos sin pagar nada (hasta hace muy poco la estancia gratuita era de 1 hora). Presume de casi 500 plazas y es el más cercano a todos los puntos neurálgicos del Berbés y el Casco Vello. A partir del minuto 30 comienza a ser de pago: 0,043 euros / minuto. O, lo que es lo mismo, 1,29 euros la primera hora y luego, sobre 2,5 euros cada 60 minutos.

O Berbés

El parking de O Berbés se ubica literalmente bajo uno de los puntos claves de la fiesta de la Reconquista de Vigo, aunque su tarifa no es la más económica y se sitúa en los 2,6 euros por hora de estacionamiento.

Náutico-Cíes

También en la parte baja del Casco Vello se ubica el parking Náutico-Cíes (antiguo robotizado). Tampoco es de los más económicos. La tarifa por minuto es de 0,048 euros (2,88 euros/hora).

Policarpo Sanz

También pegado al Casco Vello, concretamente la céntrica Porta do Sol, está el parking de Policarpo Sanz. La tarifa por minutos en este estacionamiento es de 0,042 euros (2,50 euros/hora).

Praza do Rei (Concello)

También en un punto neurálgico, incluso para evitar meterse en el corazón de Vigo, se ubica otro de los subterráneos más económicos para dejar el coche: Praza do Rei. El subterráneo ubicado a los pies del Ayuntamiento cobra menos de 3 céntimos el minuto (0,02969), lo que permite dejar el coche por 1,78 euros cada hora. Presume de 450 plazas y está a escasos 5 minutos de Porta do Sol.

Estos son cuatro de los aparcamientos subterráneos más próximos a la fiesta, aunque a lo largo y ancho de la ciudad hay muchos más.

Bajo estas líneas puedes ver un gráfico con los precios de la mayoría de parkings de Vigo (las tarifas, actualizadas en diciembre de 2024, pueden haber sufrido alguna ligera variación).

Aparcar gratis en la Reconquista de Vigo

Aunque encontrar plazas libres de pago en el centro de Vigo es complicado, todavía quedan algunos «oasis» donde es posible conseguirlo, como todo el entorno de O Castro (donde aparcan cada día cientos de conductores y queda a tiro de piedra de la fiesta de la Reconquista); o las calles Cachamuíña y Carral (pocas plazas) o, ya más lejos, el entorno de Torrecedeira o Beiramar.

Tren

Otra opción para los que lleguen desde fuera de la ciudad es el transporte público. El tren consolida como la mejor opción para el Eje Atlántico. La alta demanda los domingos -día de viaje para universitarios- aconseja comprar el billete de vuelta con antelación. Aunque la estación no está cerca del Casco Vello, actualmente y gracias al ascensor HALO, se puede llegar sin miedo a las cuestas.

Llegada por mar

Existe una opción que para pasar el día completo puede ser aún más económica que cualquier otra e incluso conlleva más frecuencias que el tren.

Las navieras Nabia y Mar de Ons ofrecen la conexión en 15 minutos entre las estaciones marítimas de Moaña y Cangas con la de Vigo, a escasos metros del recinto de la fiesta. En estos concellos es más fácil encontrar aparcamiento en superficie gratuito y el viaje de ida y vuelta cuesta menos de tres euros. Normalmente hay frecuencias cada hora hasta las 22:30 de la noche, lo que permite disfrutar de la jornada entera sin que el precio del parquímetro se dispare.

Puedes consultar los barcos que habrá durante la Reconquista de Vigo 2025 en los siguientes enlaces: