Ruta do Castelo

La Ruta do Castelo es la menos exigente de las que se pueden realizar en Ons. Sale de la playa de As Dornas, ubicada junto al muelle, y se dirige hacia el norte de la isla por un corto recorrido en paralelo a la costa oriental hasta el cercano mirador do Castelo, donde se encuentran las ruinas de una fortificación defensiva del siglo XIX.

Distancia: 1,1 km (circular)

Duración: 40 min

Desnivel: 33 m

El regreso se realiza por el interior a través del pequeño barrio del Curro hasta llegar de nuevo a la zona del puerto.