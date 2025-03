El Parador más bonito de España está en las Rías Baixas: el lugar que ha enamorado a los británicos con su castillo al borde del mar

Cuando uno pone un pie en Baiona, en plena costa gallega, entiende eso de que “quien tuvo, retuvo y guardó para la vejez”. Porque este rincón de las Rías Baixas, testigo de hechos históricos, sigue presumiendo de ello como quien sabe que el tiempo solo ha hecho que la vida le siente mejor.

Este pueblo costero se encuentra a tan solo 35 minutos en coche de Vigo, y ofrece playas de ensueño, un gran ambiente nocturno para los más animados, restaurantes y gastronomía para chuparse los dedos y, especialmente, una espectacular fortaleza que hoy en día es un Parador nacional.

Quizás Baiona no es el lugar más popular de la región, pero, como he afirmado siempre, es ahí precisamente donde reside su encanto; a todos nos gusta saltarnos la lista de los “imprescindibles” de vez en cuando.

De hecho, para los más curiosos, estoy segura de que Baiona es uno de los grandes atractivos de la zona debido a su importancia histórica: fue el primer pueblo de Europa que tuvo conocimiento del descubrimiento de América. Ahí llegó la Carabela Pinta en 1493 con la noticia del Nuevo Mundo, y a día de hoy se conmemora en su fiesta de “La Arribada” en su honor. Sin duda, un hito histórico en la historia de nuestro país.

Un parador de cuento de hadas

El Parador de Baiona es uno de esos rincones donde el tiempo parece detenerse y en los que todos tus sentidos se enfocan en disfrutar de tu alrededor. Una joya enclavada en la península de Monterreal, al sur de las Rías Baixas, que bien podría haber salido de un cuento de hadas. Porque aquí, con el susurro constante del Atlántico como banda sonora, uno no puede evitar sentirse como si formaras partes del lugar y de su historia.

Este imponente Parador ocupa una fortaleza histórica que durante siglos vigiló la costa gallega y hoy regala a sus visitantes una de las vistas más espectaculares de todo el litoral: el mar abierto, las Islas Cíes recortando el horizonte y el casco antiguo de Baiona a sus pies.

Hoy en día, el Parador conserva la esencia medieval de la fortaleza original, pero la combina con la elegancia y ese toque gallego inconfundible. Al cruzar sus puertas, el visitante se encuentra con amplios jardines que invitan a perderse, una piscina de ensueño y unas vistas que quitan el aliento desde cualquier rincón. Además, el recinto se puede recorrer a pie por el Paseo del Monte Boi, una senda que permite disfrutar de la brisa atlántica y de la inmensidad de la costa gallega.

Como en cualquier sitio de Galicia, la gastronomía ocupa un lugar de honor. El Parador cuenta con dos restaurantes donde los productos de la tierra son los auténticos protagonistas: pescados y mariscos recién llegados de la ría, carnes gallegas y recetas tradicionales que convierten cada comida en un homenaje a la cocina local.

No es de extrañar que los británicos —y cualquiera que se deje caer por este rincón del mundo— se rindan a sus encantos. Porque “a nadie le amarga un dulce”, y aquí la combinación de historia, paisaje y buena vida es, sencillamente, irresistible. Y no lo digo únicamente yo, sino también la prestigiosa Lonely Planet, que ha coronado el Parador de Baiona como el más bonito de España. Y no es para menos, porque perderse entre sus estancias, pasear por la muralla al atardecer o contemplar el sol tras el océano es una experiencia que se graba en la memoria.