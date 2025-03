Vigo desvela todo sobre la nueva Fiesta de la Reconquista

Vigo calienta motores para una nueva edición de la Reconquista de Vigo. Con celebraciones habituales, pero también con novedades. Está todo ya preparado para su arranque, el 22 de marzo; pero también para el fin de semana grande, el del 28, 29 y 30 de marzo. El alcalde, Abel Caballero, y el presidente de la Asociación Veciñal e Cultural do Casco Vello, Pepe Fumega, han presentado hoy la programación de la Fiesta de la Reconquista 2025 y también el cartel de esta nueva edición.

En 2025 la Fiesta de la Reconquista de Vigo comenzará el sábado 22 de marzo, jornada en la que se han programado ya varias actividades (se pueden consultar todas por días al final de esta información) y una de las representaciones populares que se realizan cada año antes de los días grandes: la destitución de la corporación afrancesada (a las 20.00 horas en la plaza de O Berbés).

Caballero ha destacado que la Fiesta de la Reconquista de Vigo es «una de las grandes fiestas de Galicia» y ha animado a los participantes que se «vistan de época» para expulsar a las tropas francesas de Napoleón.

Fumega, por su parte, ha presentado las principales actividades de la Reconquista 2025 que, pese a que los tradicionales puestos abrirán desde el viernes 28 al domingo 30 en el Casco Vello de Vigo, el fin de semana anterior arrancará con una serie de propuestas lúdicas.

Este año, se mantendrá además una de las novedades de 2024 y el mercado de la Fiesta de A Reconquista volverá a ocupar la calle Elduayen y el Paseo de Alfonso. A Reconquistiña se celebrará el martes 25 de marzo, que reunirá a cerca de 2.000 escolares vigueses, los cuales desfilarán desde la Praza do Rei hasta Porta do Sol, donde se celebrará una chocolatada.

Programa completo de la Fiesta de la Reconquista de Vigo 2025

Cartel de la Fiesta de la Reconquista de Vigo 2025. / Oficial

Sábado 22 de marzo: Praza do Berbés

13:00 h Concerto Kv2211 (Basílica de Santa María)

19:00 h Actuación Gaiteiros

20:00 h Destitución da corporación por afrancesada

20:45 h Actuación grupo pandereiteiras

21:45 h Actuación do Grupo Os Vacalouras

Domingo 23 de marzo Praza do Berbés

11:00 h Demostracións de oficios tradicionais

11:30 h Obradoiro de baile tradicional dirixido por André Adrio

12:00 h Busqueda do tesouro

13:30 h Actuación gaiteiros

14:30 h Xantar popular

17:00 h Foliada Popular

17:30 h Busqueda do tesouro

Luns 24 de marzo edificio As Redeiras (praza do Berbés, sede universidade de Vigo)

Charla didáctica de Xose Lois Rivas Cruz “Mini”

Martes 25 Reconquistiña

10:00 Concentración na Praza do Rei, saída por rúa granada, Cachamuiña, Ronda de Don Bosco, Velazquez Moreno, Principe, (11h) Porta do Sol, intervención do “Alcalde Abel caballero”, actuación musical, Praza da Constitución, rúa Triunfo, Palma, Praza da Igrexa, Praza de Almeida, rúa Real, (11:30) praza do Berbés, chocolatada e actuación musical

Cartel de la Reconquistiña de Vigo 2025. / Oficial

Mércores 26 de marzo

Ensaio xeral da Festa na Porta do Sol.

Xoves 27 de marzo

Comezo do montaxe da feira

Fin de semana grande de la Reconquista 2025

Mapa de la Fiesta de la Reconquista de Vigo 2024 / Asociación Veciñal e Cultural do Casco Vello de Vigo

Venres 28 de Marzo

11:00 h Apertura Mercado tradicional

11:15 h Apertura da zona infantil (Praza do Berbés)

11:30 h Ruada de Gaiteir@s

11:30 h Foliada infantil, no Berbés (organiza AF Tarambainas)

11:30 h Apertura de Torreiros

12:00 h Ruada de Gaiteir@s

12:30 h Ruada de Gaiteir@s

13:00 h Ruada de Gaiteir@s

12:00 h Actuación infantil

12:30 h Actuación no Torreiro Estrella Galicia

12:30 h Actuación de “Orfeón Mariñeiro do Berbés” Torreiro da Porta do Sol

13:00h Obradoiro de Baile, Torreiro de Eduardo Chao (Organiza A Buxaina)

13:30 h Ruada de Gaiteir@s

14:00 h Ruada de Gaiteir@s

15:30 h Ruada de Gaiteir@s

17:30 h Ruada do Trebón do Berbés

18:00 h Asalto o carro na praza do Berbés

18:00 h Actuación da banda de Gaitas da ETRAD, no Torreiro da Porta do Sol

18:30 h Actuación de Ce Orquesta Fantasma no Torreiro da Praza dos Ratos

19:00 h Ruada de Gaiteir@s

20:00 h Ruada de Gaiteir@s

20:30 h Ruada de Gaiteir@s

21:00 h Actuación “Barro Negro” no Torreiro Estrella Galicia

(Paseo de alfonso)

21:30 h Actuación de Falperrys, Torreiro da Porta do Sol

21:30 h Actuación no Torreiro do Berbés

23:30 h Peche do mercado

Sábado 29 de marzo

11:00 h Mercado tradicional

11:15 h apertura da zona infantil (Praza do Berbés)

11:30 h Foliada infantil, no Paseo de Alfonso (organiza AF O Fiadeiro)

12:00 h Ruada de Gaiteir@s

12:00 h Actuación Infantil no Torreiro da praza dos Ratos

12:30 h Actuación Escola Baile Tradicional da AVC Casco Vello

no Torreiro do Berbés

12:30 h Actuación “Banda de Zanfonas da ETRAD” no Torreiro da Porta do Sol

13:00h Obradoiro de Baile, Torreiro de Eduardo Chao (Organiza A Buxaina)

13:00h Ruada de Gaiteir@s

13:15 h Actuación de Tino Baz no Torreiro Estrella Galicia (Paseo de alfonso)

15:30 h Ruada de Gaiteir@s

16:00 h Obradoiro de Danzas do Mundo, no Torreiro do Berbés

17:00 h Actuación de “Leo Arremecagho” no Torreiro da Prazo dos Ratos

17:30 h Actuación Títeres no Torreiro da Porta do Sol

18:00 h Asalto o carro de suministros no Paseo de Alfonso

18:30 h Ruada de Gaiteir@s

19:00 h Actuación de Ferriñas Bravas, Mouchiñas e Caramuxos do Fiadeiro

no torreiro do Berbés

19:30 h Regueifas no Torreiro da Praza dos Ratos

20:00 h Ruada de Gaiteir@s

20:30 h Ruada de Gaiteir@s

21.00 h Actuación Pandereteiras Ferreñas da Oliveira da AVC Casco Vello no Torreiro da Praza dos Ratos

21:00 h Actuación de “Tarambainas” no Torreiro do Berbés

21:00 h Actuación de “SUN IOU” no Torreiro Estrella Galicia (Paseo de Alfonso)

21:30 h Actuación de “Tres Pesos”, no Torreiro da Porta do Sol

23:30 h Peche do mercado

Domingo 30 de marzo

Marta G. Brea

11:00 h Apertura do Mercado tradicional

11:15 h Apertura zona infantil (Praza do Berbés)

11:30 h Saída de “peixeiras” Torreiro da Pedra

11:30 h Saída “verduleiras” e “rosquilleiras” Torreiro da Praza dos Ratos

11:30 h Ruada da Treboada do Baixo Miño, saída dende o Berbés

12:00 h Actuación de baile tradicional praza do Berbés

12:00 h Ruada de Gaiteir@s

12:00 h Actuación Gaiteiros Arrulikados no Torreiro da praza dos Ratos

12:00 h Actuación “Unto Vello “no Torreiro Estrella Galicia (Paseo de Alfonso)

12:30 h Actuación de “Cantares do Brión” no Torreiro da Porta do Sol

12:30 h Actuación infantil no Berbés

12:30 h Ruada de Gaiteir@s

13:00 h Ruada de gaiteir@s

13:00 h Saída do Enterrador dende a Praza dos Ratos

15:30 h Ruada de Gaiteir@s

16:30 h Saída da Banda de Gaitas do Casco Vello, Praza dos Ratos

17:00 h Saída da Milicia e Alarmas dende a Praza do Berbés

18:00 h Reconquista da Vila de Vigo

Comezo na Porta do Sol

19:30 h Ruada de Gaiteir@s

20:00 h Ruada de Gaiteir@s

21:00 h Fin de Festa.