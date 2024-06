Qué hacer en Vigo en dos días: viaje a Cíes y ruta por los imprescindibles de la ciudad

¿Qué ver y hacer en Vigo en dos días? Si estás de turismo por la urbe olívica podrás catar sus imprescindibles en solo dos jornadas. En apenas 48 horas es complicado degustar todo lo que la ciudad puede ofrecer. Pero no imposible. Y si tu visita es más corta, en este enlace te proponemos qué ver en Vigo en un día.

Historia, naturaleza, gastronomía, cultura... Y, por supuesto, si la visita es entre mediados de noviembre y mediados de enero, Navidad. Mucha Navidad. Y, si es en primavera y verano, el viaje obligado es a las islas Cíes.

De hecho, en un viaje de dos días a Vigo, la visita al paraíso gallego tiene que estar en la agenda de cualquier turista. Para ello, es preciso reservar un día completo... e incluso una noche.

Día 1: islas Cíes

Turistas contemplan la isla sur desde el mirador del Faro de las islas Cíes. / Ricardo Grobas

La visita a las islas Cíes, el paraíso natural más icónico del archipiélago de las Illas Atlánticas ubicado en la Ría de Vigo no puede ser improvisada. ¿Lo mejor?, no dejar nada al azar. Desde los pasos burocráticos que se deben seguir para conseguir el billete de barco, las cosas imprescindibles que se deben meter en la mochila, las rutas de senderismo que se pueden disfrutar, las mejores playas en las que bañarse y, por supuesto, los secretos que esconden.

Las Cíes tienen de todo (o casi). Mar y montaña, playas y montes. Todo un tesoro natural que combina fauna, flora, arenales de lujo y aguas azules como las de los documentales. Como casi todo el mundo, empezarás por la playa de Rodas, pero hay mucho más. La playa de los Alemanes, el alto do Príncipe o el de a Campá, la silla de la Reina, el faro do Peito... Bajo estas líneas puedes conocer todos los sitios que no te debes perder una vez que desembarques.

Guía completa para visitar las islas Cíes

Lo mejor es tomar uno de los primeros barcos de la mañana desde el puerto de Vigo y, si no quieres hacer noche, regresar en uno de los últimos buques. En cualquier caso, la experiencia completa en Cíes pasa por al menos acampar allí una noche. No te arrepentirás. Bajo estas líneas te dejamos una guía completa para visitar las islas Cíes en la que podrás encontrar cómo tramitar la autorización, las rutas de senderismo que puedes hacer, dónde alojarte, qué playas son las mejores y un largo etcétera de recomendaciones.

Día 2: la ciudad

El segundo día en Vigo (o el primero) puedes optar por recorrer la urbe ¿Quieres conocer todo lo que ofrece la ciudad de las cuestas a los turistas? Lo mejor es ir paso a paso. ¿Las cuestas son tan empinadas como dicen? Sí, pero no temas: Vigo se ha dotado en los últimos años de multitud de escaleras mecánicas, ascensores y pasarelas que permiten salvarlas con muy poco esfuerzo. Y, si caminar no es lo tuyo, también puedes optar por el autobús turístico que recorre buena parte de los encantos de Vigo (puedes consultar la ruta, precios y horarios en este enlace).

Casco Vello

Vista aérea de Vigo con el Casco Vello en primer plano. / MARTA G. BREA

El pasado de Vigo tallado en piedra. El Casco Vello es una de las visitas obligatorias en cualquier viaje a la ciudad. La zona antigua es uno de los corazones de la urbe en todos los sentidos. Gastronomía, historia y cultura se dan la mano. Perderse por sus calles empedradas, asomarse a sus miradores, visitar el templo religioso más emblemático, tomarse un café en alguna de sus plazas y, por supuesto, catar un clásico en la calle Pescadería, popularmente conocida como "la de las Ostras".

¿Qué ver en el Casco Vello de Vigo?

Caminar por sus calles más emblemáticas como Cesteiros o Real; visitar las animadas plazas de la Constitución, Princesa u O Berbés; entrar en la concatedral-basílica de Santa María de Vigo, de principios del siglo XIX y popularmente conocida como La Colegiata; asomarse a la Casa de Ceta, la edificación más antigua de Vigo (sede del Instituto Camôes de Portugal), tomarse unas ostras en Pescadería o visitar la Casa Galega da Cultura o la Pinacoteca Francisco Fernández del Riego. Y, si no quieres perderte uno de los miradores urbanos más populares de Vigo, debes acercarte hasta el Paseo de Alfonso. Allí, además, podrás contemplar el símbolo centenario de Vigo: El Olivo (es una de las referencias incluidas por C.Tangana en la composición del himno del centenario del Celta, "Oliveira dos cen anos").

Ambientazo en Vigo por la Reconquista / Marta G. Brea

En el Casco Vello se celebra además una de las fiestas más importantes de la ciudad: La Reconquista de Vigo. Se conmemora el 28 de marzo y se suele celebrar el fin de semana anterior o posterior. Toda la zona antigua de la ciudad se llena de música, gastronomía y fiesta (mucha fiesta) durante tres días.

Porta do Sol

Vista general de Porta do Sol sin elementos decorativos / ALBA VILLAR

Porta do Sol es otra para indispensable en Vigo. El km 0 de la ciudad hace de nexo entre el barrio histórico y el Ensanche. Es una de las grandes plazas de la ciudad y, al igual que la emblemática Porta do Sol de Madrid, se ha peatonalizado por completo en los últimos años.

Presidiendo Porta do Sol los turistas podrán contemplar El Sireno, de Francisco Leiro. La escultura, sobre dos enormes pilares, representa la unión del hombre con el mar y, aunque nació con polémica, con el paso de los años se ha convertido en uno de los símbolos de Vigo.

Príncipe

Vista de la calle Príncipe de Vigo un día de verano / Marta G. Brea

Sin abandonar todavía el entorno del Casco Vello, desde Porta do Sol se puede acceder directamente a Príncipe (el Preciados vigués). También peatonal, se trata de la milla de oro viguesa donde, además de pasear, los turistas podrán realizar compras en la multitud de comercios que hay a lo largo y ancho de la calle.

En Príncipe, además de pasear o realizar ir de compras, hay dos paradas obligatorias: el Museo de Arte Contemporáneo (MARCO), antigua cárcel de la ciudad; o la mítica "dama de hierro" de Vigo, obra de Jenaro de la Fuente: la farola de Urzáiz.

Mirador HALO

Colas para disfrutar del espectáculo panorámico del HALO / José Lores

Sin abandonar la ruta Casco Vello-Porta do Sol-Príncipe, se puede continuar por Urzáiz hacia uno de los símbolos más recientes de Vigo: el HALO. Inaugurado en febrero de 2024 en el gran Centro Comercial Vialia (donde se ubican también las estaciones de autobús y tren de Vigo) está llamado a convertirse en otro de los iconos de la ciudad olívica. Se trata de un enorme mirador dotado con dos ascensores que conectan la parte baja y alta de la ciudad en apenas unos segundos.

García Barbón-Policarpo Sanz

Teatro García Barbón. / Eli Regueira

Descendiendo por los ascensores del HALO se llega a García Barbón y, en dirección de nuevo hacia el Casco Vello, Policarpo Sanz. Son dos de las calles principales de Vigo y en ellas se levantan algunos de los edificios más hermosos e icónicos de la ciudad. Entre ellos, el Teatro García Barbón (hoy Afundación) y que fue el resultado de la restauración del antiguo teatro Rosalía de Castro, incendiado en 1910 cuando se celebraba un baile de carnaval.

Si quiere profundizar en la historia de arquitectónica del Vigo Señorial, puedes acceder a una guía completa en este enlace.

Alameda Plaza de Compostela

Rodaje de la serie "Un asunto privado" en los jardines de la Alameda de Vigo. / MARTA G. BREA

En pleno corazón de Vigo, en la parte baja de la ciudad, casi besándose ya con el mar, se levanta el parque urbano más elegante de la urbe olívica. Un entorno natural perfecto para pasear y contemplar el zoo de piedra que se esconde en cada uno de sus rincones o dejarse llevar por el olor de las flores de temporada, el sonido de sus fuentes o el abrazo de árboles centenarios como magnolios y camelios.

Paseo de As Avenidas

Vista del paseo de As Avenidas de Vigo. / Ricardo Grobas

Uno de los paseos obligatorios si se visita Vigo es el de As Avenidas y los Jardines de Elduayen. Es la zona de esparcimiento urbana de Vigo más pegada al mar. Aquí está el principal puerto deportivo y también el embarcadero de los barcos que parten regularmente hacia las islas Cíes. En la zona central podrás contemplar la emblemática escultura de Julio Verne.

Monumento a Julio Verne en Vigo. | // FDV / pedro feijoo

En uno de sus extremos, en A Laxe, los visitantes pueden contemplar también el muelle de Trasatlánticos, en el que amarran cada año algunos de los cruceros más grandes del mundo. En este punto se levanta también el Centro Comercial A Laxe, desde cuyas azoteas se tiene una vista inigualable de la ría de Vigo.

O Castro

Una de las muchas vistas de Vigo que regala el monte de O Castro. / ALBA VILLAR

El monte de O Castro es, sin lugar a dudas, una de las visitas obligatorias si se viaja un día a Vigo. Es la montaña sobre la que nació Vigo. El origen de la ciudad. Un empinado parque urbano que regala también algunas de las mejores vistas de Vigo. Los amantes de la historia y arqueologías podrán además adentrarse en el yacimiento castreño musealizado que hay en una de sus laderas.

Vista de una puesa de sol desde O Castro con las islas Cíes al fondo. / Alberto Blanco

En la cima se ubica la fortaleza, donde los visitantes pueden perderse por el interior del castillo de O Castro, con sus espectaculares jardines y, por supuesto, unas vistas que quitan el hipo (sobre todo durante la puesta de sol). En la cima también es posible adentrarse en las entrañas del monte a través de unos túneles que han sido restaurados recientemente.

Samil y Castrelos

Fuera del casco urbano de Vigo hay al menos dos visitas indispensables que se pueden catar en un día, aunque para ello será preciso motorizarse (ya sea en coche particular o en transporte público): la playa de Samil y el parque de Castrelos.

Vista del paseo y de la playa de Samil de Vigo. / RICARDO GROBAS

Samil es la playa más emblemática de Vigo. Dotada de multitud de servicios, presume de un largo paseo de más de un kilómetro en el que los visitantes pueden contemplar a lo lejos las majestuosas islas Cíes. Además de la playa, hay varias piscinas de acceso gratuito, canchas de baloncesto y fútbol, parques infantiles, pista de patinaje y locales de hostelería a lo largo y ancho del paseo.

Y, si lo que buscas son las mejores playas de Vigo sin tener que desplazarte hasta las islas Cíes, toma nota: en este enlace te mostramos cinco de las imprescindibles.

El parque de Castrelos es otra de las joyas naturales de Vigo. Pero, al igual que Samil, no se ubica en el centro de la ciudad, con lo que para visitarlo es preferiblemente disponer de más de un día. En él destaca el Museo Quiñones de León,. Se trata de un pazo, casa típica de la aristocracia gallega, del siglo XVII y reformado en el XIX; donde se exponen piezas de artes decorativas de los siglos XVIII, XIX y XX (mobiliario, cerámica, porcelana, miniaturas, platería, relojes, textiles, vidrio, cristal, etc.); procedentes de adquisiciones y donaciones, principalmente de D. Policarpo Sanz.

El mayor espectáculo del invierno florece en Castrelos / Marta G. Brea

En el contorno del pazo Quiñones de León destacan también los grandiosos jardines que lo rodean, también de entrada libre. Consta de un jardín francés, de disposición geométrica y corte neoclásico estructurado sobre dos ejes simétricos; y otro jardín inglés, al estilo de los parques naturales donde los árboles crecen libremente. En ellos crecen desde hace años árboles sin igual, como el camelio "Matusalén", al que se le estiman 150 años de vida y se cree que fue plantado por orden del Marqués de Loureiro, quien en la década de 1870 fue el gran introductor de esta especie en Galicia.