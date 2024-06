Hogueras de San Juan en Vigo 2024: programa completo de las fiestas, sardiñadas y actividades

Vigo se prepara ya para la noche más mágica del año: San Juan 2024. Decenas de barrios y parroquias encenderán hogueras, celebrarán sardinadas y programarán conciertos al aire libre: en el centro, pegadas a la playa o hacia el interior. La cuenta atrás está en marcha y las asociaciones de la ciudad olívica han prendido ya la mecha del programa de las hogueras de San Xoán. ¿Hará buen tiempo? Aunque el arranque de semana será lluvioso en Galicia, todo a punta a que el fin de semana estará soleado.

La ciudad olívica arderá por los cuatro costados en la madrugada del domingo 23 al lunes 24 de junio (puedes consultar un mapa completo en este enlace). Hasta 19 asociaciones, entidades y particulares han solicitado permiso este año al Concello para encender hogueras. Horas antes comenzará la fiesta con pan, sardinas y música. Algunas asociaciones incluso tendrán fiesta todo el fin de semana. En 2023 el Concello de Vigo autorizó 25 hogueras y 17 sardiñadas.

¿Qué hogueras de San Juan habrá en Vigo en 2024? Barrios y parroquias han comenzado a desvelar la programación del San Xoán en Vigo. A continuación puedes consultar una guía completa con todas las fiestas de San Juan en Vigo que habrá este año (esta guía se irá actualizando día a día). A mayores, este año se celebrará ese domingo en Vigo la gira Dial al Sol con los conciertos gratis de: Conchita, Depol, Antoñito, Molina, Gonzalo Hermida, Ezio Oliva, Yoli Saa, Marta Soto y Andrees

1. Fiesta de San Juan en Vigo: Matamá

La fiesta de San Xoán en la parroquia de Matamá de Vigo será el propio domingo 23 de junio en el torreiro da festa. La celebración arrancará a las 17.00 horas con una charla sobre las hierbas de San Xoán tras la que habrá, a las 18.00 h., una andaina para conocerlas. A las 20.00 h. se realizará también una muestra con todas ellas.

Hogueras de San Juan en Vigo 2024: programa de la fiesta en Matamá. / Cedida

La sardiñada de la fiesta de la hoguera de San Juan de Matamá comenzará a las 21.00 horas. Media hora más tarde comenzará la música a cargo de: Banda de Gaitas Atlántida, Cantareiras Atlántida y Setecuncas.

La hoguera de la fiesta de San Xoán de Matamá, organizada por la Asociación Vecinal "A Unión", Irmandade das Neves, la S.C.D. Atlántida de Matamá y la Comunidade de Montes, se encenderá a las 00.00 horas. Tras el fuego volverá la música a cargo del DJ David Correa.

2. Fiesta de San Juan en Vigo: Valladares (O Freixo)

San Xoán Freixo (Valladares) prepara una de las mayores fiestas de San Juan de Vigo para honrar a su patrón. Durante todo el fin de semana, del viernes 21 al lunes 24 de junio habrá conciertos infantiles y para adultos, pasacalles, música tradicional, sardinada y, por supuesto, hoguera.

Hogueras de San Juan en Vigo 2024: programa de la fiesta en Valladares (O Freixo). / Cedida

Viernes 21: la fiesta de San Xoán Freixo arrancará a las 22.30 horas con noche de rock y la actuación de los grupos: Demencia Sonora, Storrentos, Cé Orquesta Pantasma y Chokis Vuelvis.

Sábado 22: actuación infantil a las 20.00 horas de Uxía Lambona e a Banda Molona. Por la noche, verbena a cargo de Trío Soprano y el Grupo La Banda de Ayer.

Domingo 23: el día grande se celebrarán misas, pasacalles, cucañas y, por la noche, sardiñada y hoguera de San Juan con verbena amenizada por Va de Retro y Taitantos (programación completa en el cartel sobre estas líneas).

3. Fiesta de San Juan en Vigo: As da Industria

Una de las fiestas de San Juan que se celebran en el centro de Vigo es la de la Asociación Sociocultural As da Industria. Además de sardinada y hoguera, este año año habrá también mucha música con un festival de las mujeres que se celebrará el sábado 22 de junio: O Son Da Industria.

As Da Industria han desvelado ya varios conciertos que se celebrarán el fin de semana en el parque García Picher: Blues do País y Son Iou. En el enlace sobre estas líneas puedas acceder al Facebook de la asociación en el que irán actualzando la programación de la fiesta de San Xoán.

4. Fiesta de San Juan en Vigo: Beade (Amigos do Seixo)

La Asociación Amigos do Seixo (Beade) ha programado para la XVI edición de la fiesta de San Xoán 2024 sardinada y una fiesta amenizada por el grupo La Banda de Ayer.

Hogueras de San Juan en Vigo: programa de la fiesta organizada por Amigos do Seixo (Beade). / Cedida

La fiesta de San Juan de Amigos do Seixo se celebrará en el solar rúa Seixo, 63.

5. Fiesta de San Juan en Vigo: Saiáns (22 de junio)

La Asociación Veciñal San Xurxo de Saiáns celebrará la fiesta de San Juan en Vigo 2024 un día antes. Será el sábado en lugar del domingo.

Hogueras de San Juan en Vigo: programa de la Asociación Veciñal San Xurxo de Saiáns. / Cedida

El programa de la fiesta de San Xoán en Saiáns, que se celebrará el sábado 22 de junio y no el domingo 23 en los terrenos de Radio Costeira, comenzará a las 22.00 horas. Habrá sardinada y música a cargo de gaiteiros y A Polémica Banda dos Bechuchos: "Levamos un tempo preparando San Xoán e como queremos sardiña fresquiiiiiña e mooooooita festa decidimos pasalo para o sábado 22, o día anterior. Teremos gaiteiros, un grupazo veciño, sardinas, chourizos, rosquillas, bebida...e sobre todo veciñanza e moita festa. Coméntallo os teus veciños e amigos", han anunciado en sus redes sociales.

6. Fiesta de San Juan en Vigo: Bembrive

La fiesta de San Juan en Bembrive arracanará ya el domingo a las doce del mediodía. La Comisión de festas de San Blas e Santiago Apóstol Bembrive-Vigo ha programado para este año un completo programa de actividades y diversión para los más pequeños de la casa.

A las 12.00 horas, sesión vermú con pulpeiro y la música de "Os Pechacancelas"; a partir de las 18.00 horas cucañas infantioles; a las 20.00 horas, sardiñada y música en directo; a partir de las 22.00 horas, grupo tradicional "Xiada" y a las 00.00 horas, hoguera de San Xoán con sesión DJ posterior. ¿Dónde? En el campo de la calle Espedrás. A lo largo de toda la jornada habrá también hinchables infantiles.

7. Fiesta de San Juan en Vigo: Casco Vello Alto (22 de junio)

Programa de las fiestas de San Juan en Vigo 2024: Casco Vello Alto / Cedida

El Casco Vello Alto de Vigo celebrará también la fiesta de San Juan 2024. Pero, al igual que en Saiáns, la celebración será el sábado 22 de junio y no el domingo 23.

A partir de las 19.30 hora, en la Praza do Abanico, habrá sardinas, choripán, empanadillas... y bebidas. La música correrá a cargo de DJ Xavi Petardpop.

8. Fiesta de San Juan en Vigo: Alcabre

La fiesta de San Juan en Vigo es una de las más esperadas del año. La ciudad se llena de sardinas, música, rituales y hogueras por sus cuatro costados. Pero aunque el mar suele ser otro de los grandes protagonistas en esta celebración, en la ciudad olívica no son muchas las que se pueden disfrutar a pie de playa. Una de ellas es la de Alcabre.

Fiestas de San Juan en Vigo: programa de la hoguera de Alcabre 2024. / Cedida

El programa de la Noite de San Xoán organizado por Nosa Terra de Alcabre comenzará a las 20.00 horas en el torreiro vello de la iglesia vieja donde, como en anteriores años, habrá una carpa. Por ella, a lo largo de toda la noche, se celebrarán multitud de actuaciones musicales: Grupo de pandereteiras Ghandainas de la A. V. V. Nosa Terra de Alcabre; Grupo de pandereteiras Grialia; Os Gaiteiros de Pardavila.; Grupo de pon-rock Mettro; Batucada Bate no Cobre; Grupo de percusión y canto tradicional Pelepau y el Grupo de rock Jay and The Smoking Machines.

En el San Juan de Alcabre también habrá sardiñada y chorizos asados, que se comenzarán a despachar a partir de las 21.00 horas del domingo 23 de junio. También se instalarán hinchables infantiles.

9. Fiesta de San Juan en Vigo: Teis

Otra de las fiestas de San Juan de Vigo 2024 que se celebrarán pegadas al mar será de la Asociación Vecinal de Teis. Por primera vez se celebrará en el paseo marítimo de la ETEA.

Programa de las fiestas de San Juan de Vigo 2024: Teis / Cedida

La fiesta de San Juan de Teis arrancará el domingo 23 de junio a las 20.30 horas con el concierto de La Patrulla, en el chiringo de la ETEA. A las 22.30 horas actuará el payaso Peter Punk y, a las 00.00 horas será el tradicional encendido de la hoguera. Y, a partir de 00.30 horas, la fiesta continuará con la actuación del grupo La Buena Vida.

10. Fiesta de San Juan en Vigo: Bouzas

La Asociación de Veciños de la Villa de Bouzas, otra de las fiestas de San Juan que se realizan próximas al mar, será otra de las que ampliarán los días de celebración este año.

Programas de la fiesta de San Juan en Vigo: Bouzas / Cedida

Para el sábado 22 de junio han programado el concierto de "The Liar Papers" a partir de las 21.30 horas en la Alameda Suárez Llanos. Y, para el domingo 23 de junio, la actuación de "El hechizo de Nora" a partir de las 19.30 horas. Habrá sardiñada y se prenderá la hoguera a las 00.00 horas. También habrá sesión DJ "Parde LP" desde las 23.00 horas.

11. Fiesta de San Juan en Vigo: Val do Fragoso

La Asociación Val do Fragoso (Val Miños, junto al estadio de Balaídos) ha programado para la fiesta de San Juan varias actuaciones, además de choripán.

La fiesta de San Juan de Val do Fragoso comenzará el domingo 23 de junio a las 21.30 horas. Será en el parking ubicado junto a la asociación vecinal. Actuará el grupo de gaitas Val do Fragoso y sesión de música a cargo de la Discoteca Móvil Dolce Vita.

12. Fiesta de San Juan en Vigo: Beade

La AVCU y el CSCR de Beade, como otras asociaciones, han apostado este año por delantar la fiesta de la Noite de San Xoán al 22 de junio para que coincida en sábado.

Programa de las fiestas de San Juan en Vigo 2024: Beade / Cedida

La celebración será en las instalaciones de la AVCU y CSCR de Beade y comenzará a partir de las 21.00 horas del sábado 22 de junio. Habrá sardinas gratis para los socios y la fiesta estará amenizada por diferentes grupos folclóricos.

13. Fiesta de San Juan en Vigo: Casco Vello (O Berbés)

Como es tradición, la Asociación Cultural e Veciñal Casco Vello celebrará la fiesta de San Xoán en la Praza do Berbés el domingo 23 de junio.

Programas de la fiesta de San Juan en Vigo 2024: Caco Vello (O Berbés). / Cedida

La fiesta de San Juan en el Casco Vello arrancará a las 21.00 horas con la música de As Punk-deretas para continuar a las 21.30 horas con la actuación de Os Ferraias da ETEA. Sobre esa hora saldrá también del Concello la popular Carrera Nocturna de San Juan de Vigo. A las 22.00 horas, también en O Berbés, habrá talleres de Danzas do Mundo.

A las 22.30 horas saldrá el popular Akelarre y, a las 00.00 horas, se prenderá la hoguera de San Juan y habrá música a cargo de Gaiteir@s do Casco Vello.

14. Fiesta de San Juan en Vigo: Zamáns

Otra de las asociaciones de Vigo que adelantarán la fiesta de San Juan 2024 al sábado 22 de junio será la de la AVCR San Mamede de Zamáns.

Programas de la fiesta de San Juan en Vigo: Zamáns. / Cedida

La asociación vecinal San Mamede de Zamáns comenzará la fiesta a las 21.30 horas con la tradicional sardiñada. La música correrá a cargo del Grupo de Gaitas Xinela y del Grupo de Gaiteiros Os Erdeiros dos Morenos de Lavadores. a las 00.00 horas se encenderá la hoguera de San Juan.

15. Fiestas de San Juan en Vigo: Lavadores

También la AVCD de Lavadores ha apostado, como otras, por adelantar la fiesta de San Juan en Vigo al sábado 22 de junio.

Programas de la fiesta de San Juan en Vigo 2024: Lavadores / Cedida

La fiesta de San Xoán en Lavadores comenzará a las 18.00 horas del sábado 22 de junio y habrá sardinas, choripán, fillos, mercado y foliada con los Gaiteiros de Vila Galiza y pandereteiras. También ha programado una queimada tetralizada, talleres, sorteso y otras actividades.

16. Fiestas de San Juan en Vigo: Cabral

La Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva de Cabral celebrará la fiesta de San Xoán el promio día: el domingo 23 de junio.

Programas de la fiesta de San Juan en Vigo 2024: Cabral / Cedida

La fiesta será en el local social de la asociación y comenzará a las 19.30 horas. Habrá sardinas, choripán, vino y música y hoguera, que es una de las 19 que han solicitado permiso al Concello de Vigo este año.

17. Fiestas de San Juan en Vigo: Coruxo

El CRAC de Coruxo celebrará la fiesta de San Juan el domingo 23 de junio en el torreiro de O Vao, junto a la playa.

Programas de las fiestas de San Juan en Vigo 2024: Coruxo / Cedida

En la celebración de la fiesta de San Juan en Vigo, en el torreiro de O Vao, habrá hoguera, sardinas, choripán, bebida y música a cargo de la Escola de Gaitas do CRACC, Moz@s d'ouro, Almaiar, As As Buxainiñas y Zoadeira. La celebración comenzará las 21.00 horas.

18. Fiestas de San Juan en Vigo: Candeán

La UVCD de Candeán también organizará la fiesta de San Juan el domingo 23 de junio en las inmediaciones del local de la asociación.

Programas de la fiesta de San Juan en Vigo 2024: Candeán / Cedida

La fiesta de San Juan 2024 en Candeán comenzará a las 21.00 horas y habrá sardinas, choripán, bebida y queimada. La nota musical la pondrá la charanga Imperiais y As Pandereteiras Augas de Maio.

19. Fiestas de San Juan en Vigo: Castrelos

La Asociación Vecinal Cultural y Deportiva Monte da Mina de Castrelos celebrará la fiesta de San Juan el propio domingo 23 de junio.

Programas de las fiestas de San Juan en Vigo 2024: Castrelos / Cedida

La fiesta será en las inmediaciones de la asociación de vecinos y habrá música y hoguera.

20. Fiestas de San Juan en Vigo: A Salgueira

La Asociación de Vecinos de A Salgueira "Rosalía de Castro" ha apostado por retrasar la fiesta de San Juan 2024 al fin de semana siguientes. Será el sábado 29 de junio.

Programas de la fiesta de San Juan en Vigo 2024: A Salgueira / Cedida

El último sábado de junio la Asociación de Vecinos de A Salgueira ha programado, a partir de las 20.00 horas, una fiesta con sardinada, choripán y música a cargo del grupo Caratuxa.

[Esta guía se irá ampliando con todas las fiestas de San Juan en Vigo]