Las mejores hogueras de San Juan en Vigo para ir con niños

Vigo arderá este fin de semana por los cuatro costados con motivo de la celebración de la fiesta de San Juan. Habrá un total de 19 hogueras, a las que habrá que sumar otras celebraciones en las que no habrá fuego, pero sí fiesta. Probablemente los más pequeños de la casa se lo pasarán genial en todas ellas, pero hay varias donde los organizadores han pensado en actividades para que niños y niñas puedan disfrutar de un valor añadido durante la hoguera de San Juan.

¿Hará buen tiempo? Aunque el arranque fue lluvioso en Galicia, todo a punta a que el fin de semana estará soleado. Por ello, todo apunta a que el fin de semana de San Juan será perfecto para celebrarlo al aire libre en Vigo.

Sardinadas, choripán, música y, en varias hogueras de San Juan de Vigo, también actividades infantiles. Te contamos las mejores para ir con niños este San Juan.

Fiesta de San Juan en Vigo: Valladares (O Freixo)

San Xoán Freixo (Valladares) prepara una de las mayores fiestas de San Juan de Vigo para honrar a su patrón. Durante todo el fin de semana, del viernes 21 al lunes 24 de junio habrá conciertos infantiles y para adultos, pasacalles, música tradicional, sardinada y, por supuesto, hoguera.

Hogueras de San Juan en Vigo 2024: programa de la fiesta en Valladares (O Freixo). / Cedida

Viernes 21: la fiesta de San Xoán Freixo arrancará a las 22.30 horas con noche de rock y la actuación de los grupos: Demencia Sonora, Storrentos, Cé Orquesta Pantasma y Chokis Vuelvis.

Sábado 22: actuación infantil a las 20.00 horas de Uxía Lambona e a Banda Molona. Por la noche, verbena a cargo de Trío Soprano y el Grupo La Banda de Ayer.

Domingo 23: el día grande se celebrarán misas, pasacalles, cucañas y, por la noche, sardiñada y hoguera de San Juan con verbena amenizada por Va de Retro y Taitantos (programación completa en el cartel sobre estas líneas).

Fiesta de San Juan en Vigo: Alcabre

La fiesta de San Juan en Vigo es una de las más esperadas del año. La ciudad se llena de sardinas, música, rituales y hogueras por sus cuatro costados. Pero aunque el mar suele ser otro de los grandes protagonistas en esta celebración, en la ciudad olívica no son muchas las que se pueden disfrutar a pie de playa. Una de ellas es la de Alcabre.

Fiestas de San Juan en Vigo 2024: Alcabre / Cedida

El programa de la Noite de San Xoán organizado por Nosa Terra de Alcabre comenzará a las 20.00 horas en el torreiro vello de la iglesia vieja donde, como en anteriores años, habrá una carpa. Por ella, a lo largo de toda la noche, se celebrarán multitud de actuaciones musicales: Grupo de pandereteiras Ghandainas de la A. V. V. Nosa Terra de Alcabre; Grupo de pandereteiras Grialia; Os Gaiteiros de Pardavila.; Grupo de pon-rock Mettro; Batucada Bate no Cobre; Grupo de percusión y canto tradicional Pelepau y el Grupo de rock Jay and The Smoking Machines.

En el San Juan de Alcabre también habrá sardiñada y chorizos asados, que se comenzarán a despachar a partir de las 21.00 horas del domingo 23 de junio. También se instalarán hinchables infantiles.

Fiesta de San Juan en Vigo: As da Industria

Una de las fiestas de San Juan que se celebran en el centro de Vigo es la de la Asociación Sociocultural As da Industria. Además de sardinada y hoguera, este año año habrá también mucha música con un festival de las mujeres que se celebrará el sábado 22 de junio: O Son Da Industria. Se celebra en el parque García Picher y también suele tener actividades para los más pequeños de la casa.

Fiesta de San Juan en Vigo: Bembrive

La fiesta de San Juan en Bembrive arracanará ya el domingo a las doce del mediodía. La Comisión de festas de San Blas e Santiago Apóstol Bembrive-Vigo ha programado para este año un completo programa de actividades y diversión para los más pequeños de la casa.

A las 12.00 horas, sesión vermú con pulpeiro y la música de "Os Pechacancelas"; a partir de las 18.00 horas cucañas infinfantiles las 20.00 horas, sardiñada y música en directo; a partir de las 22.00 horas, grupo tradicional "Xiada" y a las 00.00 horas, hoguera de San Xoán con sesión DJ posterior. ¿Dónde? En el campo de la calle Espedrás. A lo largo de toda la jornada habrá también hinchables infantiles.

Fiesta de San Juan en Vigo: Teis

Otra de las fiestas de San Juan de Vigo 2024 que se celebrarán pegadas al mar y que contatá con activiades para niños y niñas será de la Asociación Vecinal de Teis. Por primera vez se celebrará en el paseo marítimo de la ETEA.

Programa de las fiestas de San Juan de Vigo 2024: Teis / Cedida

La fiesta de San Juan de Teis arrancará el domingo 23 de junio a las 20.30 horas con el concierto de La Patrulla, en el chiringo de la ETEA. A las 22.30 horas actuará el payaso Peter Punk y, a las 00.00 horas será el tradicional encendido de la hoguera. Y, a partir de 00.30 horas, la fiesta continuará con la actuación del grupo La Buena Vida.

Fiesta de San Juan en Vigo: Casco Vello (O Berbés)

Como es tradición, la Asociación Cultural e Veciñal Casco Vello celebrará la fiesta de San Xoán en la Praza do Berbés el domingo 23 de junio. Se trata de la más céntrica de Vigo en la que los más pequeños se lo pasan en grande con el Akelarre o la 'fiesta' del agua final.

Programas de la fiesta de San Juan en Vigo 2024: Caco Vello (O Berbés). / Cedida

La fiesta de San Juan en el Casco Vello arrancará a las 21.00 horas con la música de As Punk-deretas para continuar a las 21.30 horas con la actuación de Os Ferraias da ETEA. Sobre esa hora saldrá también del Concello la popular Carrera Nocturna de San Juan de Vigo. A las 22.00 horas, también en O Berbés, habrá talleres de Danzas do Mundo.

A las 22.30 horas saldrá el popular Akelarre y, a las 00.00 horas, se prenderá la hoguera de San Juan y habrá música a cargo de Gaiteir@s do Casco Vello.