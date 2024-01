El Entroido en Ourense es una religión. Tradición y fiesta se fusionan. Las calles se llenan de máscaras y disfraces (muchos de ellos tradicionales) y la agenda de ocio es interminable: conciertos, pasacalles, folións, compadres, comadres, desfiles...

¿Dónde hay Entroido? ¿Qué se celebra cada día? ¿Cuándo son los desfiles? ¿A qué hora? Todas estas preguntas y más sobre el Carnaval en la provincia de Ourense se pueden responder gracias a la completa guía de celebraciones día a día que ha elaborado la Diputación de Ourense. En total, un programa completo de las 31 fiestas de Entroido que puedes consultar a continuación (ordenado por día, Concello y horas). A mayores, al final de esta información, puedes descargarte el programa Entroido de Ourense 2024 elaborado por el organismo provincial.

El Entroido inunda aldeas, villas y ciudades: Ourense, Verín, Laza, Xinzo, Ribadavia, Maceda, Melón, Pobra de Trives... En 2024 la fiesta se alargará hasta el 25 de febrero. Este año, a mayores, está previsto que sea declarad Bien de Interés Cultural como patrimonio inmaterial, según anunció la Xunta de Galicia, con el fin de proteger una de las tradiciones más "singulares y arraigadas".

El entroido en Ourense, día a día

Jueves, 1 de febrero

RIBADAVIA

20,30 h: Noite de compadres. Charanga Bandiños Band.

A VALENZÁ (BARBADÁS)

12,30 h: Regueifas de Compadres na Praza Vella da Valenzá.

VERÍN (XOVES DE COMPADRES)

00,00 h: Os compadres percorrerán as rúas Montemaior (saída), Praza García Barbón, Cruz, Praza da Mercé, Laureano Peláez, Irmáns Moreno, Deputación, Luís Espada, Lisa e Praza García Barbón, ataviados cos seus característicos chapeus, bigotes e gabardinas, onde celebrarán o xuízo e a queima do Maragato.

00,00 h: Los Támega e a Banda de Gaitas do Concello de Verín.

01,00 h: Festa na Praza García Barbón con Disco Móbil Enjoy.

VIANA DO BOLO (XOVES DE COMPADRES)

A partir das 20,00 h: Fariña, fulións e actuación da charanga Alegría.

Viernes, 2 de febrero

MACEDA (VENRES DE DESMADRE)

20,00 h: Pinchos gratis con cada consumición polos bares do pobo.

23,00 h: Amenización musical a cargo da Charanga Os Caliqueños.

00,00 h: Reparto dos mecos/as polo pobo.

LAZA (VENRES DE FOLIÓNS)

23,.00 h: Folións dende o fondo da Cerdeiriña, con chocos fachóns e bombos.

VILARIÑO DE CONSO

Cea de Compadres. Ronda de Folión.

Sábado, 3 de febrero

BANDE

09,00 h: Ruta dos Troteiros polas aldeas. Acompañamento musical: Airiños do Coto. Saída dende a Casa do Concello.

MACEDA

17,00 h: Fiadeiro en Carguizoi. Actuación especial do afamado grupo de música tradicional Os Carunchos de Vigo entre moitos outros grupos de música tradicional que achegan ese día ó fiadeiro. A noitiña recepción dos Felos en Carguizoi.

MUIÑOS

10,00 h: Os cabreiros percorrerán os pobos dos concellos.

VIANA DO BOLO

11,00 h: Comparsa no recinto do santuario do Padre Eterno.

17,00 h: Comparsa na aldea de Caldesiños.

20,00 h: Fariña e fulións.

XINZO DE LIMIA (SÁBADO DE CORREDOIRO)

21,00 h: Baile pre-Corredoiro coa Orquestra Fuego (1º pase, na carpa da media-lúa do Toural).

22,00 h: Charanga Élite.

23,00 h: Charanga Armando Jarana.

00,00 h: Baile pre-Corredoiro coa Orquestra Fuego (2º pase, na carpa da media-lúa do Toural).

00,00 h: Charanga Élite.

02,00 h: Charanga Élite.

01,00 h: Charanga Armando Jarana.

Domingo, 4 de febrero

CUALEDRO (DOMINGO CORREDOIRO)

12,00 h: Bendición dos traxes típicos do concello: Zarramondalleiros de Cualedro, Mázcaras da Xironda, Damas e Galáns de Carzoá e Castrón Meco de Rebordondo; á saída da misa.

AS EIROÁS - OURENSE (DOMINGO OLEIRO)

17,00 h: as Pitas levan as olas á praza. Xogo das Olas con animación musical.

MEZQUITA (A MERCA)

17,00 h: Corredoiro do Galo no campo da igrexa.

A POBRA DE TRIVES

15,00 h: Desfile de Folións e Boteiros.

VERÍN (DOMINGO DE CORREDOIRO)

11,30 h: Popular concentración de Cigarróns con saída desde a Avenida de Castela. Os Fregueses/as serán recibidos á saída das igrexas RR.PP. Mercedarios e Parroquial polos cigarróns.

12,30 h: Disco Móbil A Gramola.

13,30 h: Pregón na Praza da Alameda.

19,00 a 22,00 h: Orquestra M3. Praza da Mercé.

17,30 h: PanSenFron.

Charangas:

11,30 a 13,30 h: Los Támega, Alerta 112, Abóbriga.

17,00 a 20,00 h: Abóbriga e Alerta 112.

SEIXALVO - OURENSE (DOMINGO OLEIRO)

16,30 h: Recibimento dos mecos Paquita e Nicanor no Parque da Infesta. Pasarrúas coa charanga Sorcha. Olas, Piñatas e chocolatada na Praza Maior.

XINZO DE LIMIA (DOMINGO DE CORREDOIRO)

Este día saen as Pantallas a rúa por primeira vez no ano.

12,00 a 21,00 h: Charanga Armando Jarana e Charanga Élite.

Jueves, 8 de febrero

ALLARIZ

20,30 a 22,30 h: Comadres, pasarrúas coa charanga Achicoria, dende A Barreira.

ENTRIMO (XOVES DE COMADRES)

22,00 h: Disfraces, cea e baile no Salón A Entrimeña.

FREI CANEDO DA PONTE - OURENSE - (XOVES DE COMADRES)

Cea-baile na sede da confraría para todas as comadres da Ponte e acompañantes (os homes obrigatorio vir disfrazados de muller).

LAZA (XOVES DE COMADRES)

14,00 h: Folión dos nenos do CEIP O Castiñeiro polas rúas de Laza.

Pola noite, Cea das comadres e verbena co Grupo 3.COM.

OURENSE (XOVES DE COMADRES)

Polas rúas da cidade:

20,30 h: Trópico de grelos e Somdolilá.

00,00 h: Latexo percusión, BrassicaRapa e Felga.

Na Rúa do Progreso:

23,59 h: DJ Marcos, DJ Marcos Gómez, DJ Michenlo.

RIBADAVIA

16,30 h: Comparsa e charanga dos alumnos do Conservatorio e Escola Municipal de Música de Ribadavia polas rúas e prazas de Ribadavia, rematando na Praza Maior.

20,00 h: Noite de Comadres.

A VALENZÁ (BARBADÁS)

12,30 h: Regueifas de comadres na Praza Vella da Valenzá.

VERÍN (XOVES DE COMADRES)

11,45 h: Desfile Infantil de Entroido.

Cruceiro do Castelo de Monterrei (Camiño Real):

00,00 h: Descenso da comitiva polo Camiño Real, encabezada por Don Carnal.

Barrio de San Lázaro (Casa do Escudo):

00,30 h: A Raíña recibirá a comitiva e dirixiranse a Praza García Barbón para dar a benvida ás longas noites de festa no Entroido de Verín.

Animación a cargo das disco móbiles Enjoy e A Gramola.

01,00 a 4,00 h: Orquestra Marbella na Praza García Barbón.

Charangas:

11,30 a 13,30 h: Los Támega, El Tattoo, Vakapinta, Noroeste, TDB.

21,00 a 1,00 h: Los Támega, El Tattoo, Vakapinta, Noroeste, TDB, Alerta 112.

VIANA DO BOLO (XOVES DE COMADRES)

11,00 h: Desfile infantil do CEIP Bibei e fulión do IES Carlos Casares.

20,00 h: Fariña, fulións e actuacións da charanga Os Caliqueños e do grupo Tomalleoutra.

00,00 h: Actuación de DJ Tariro na Praza Maior.

Viernes, 9 de febrero

ALLARIZ

23,30 a 01,30 h: Noite de entroido coa Discomóvil Apocalipsis, na Praza Maior.

CARBALLIÑO (FESTA DE COMADRES)

23,00 h: Disco Show Elatium.

LAZA (VENRES DE FOLIÓN)

Pola tarde, pasarrúas co grupo de música tradicional Tanto nos Ten.

21,30 h: Cea gastronómica do Cocido.

00,00 h: Gran Folión. Con saída dende o fondo da Cerdeiriña, con chocos, fachóns e bombos.

MACEDA (VENRES DE COMADRES)

20,00 h: Pasarrúas amenizado pola Charanga Bicoia con saída diante do Concello de Maceda.

21,30 h: Cea en Restaurante A Diligencia de Maceda.

23,30 h: Pasabares coa Charanga Bicoia.

OURENSE

20,00 h: Animación entroidos tradicionais polas rúas da cidade.

19,00 h: Trópico de Grelos, Tatoo e Os Caliqueños polas rúas da cidade.

00,00 h: Támega, Dr. Anchoa, Alambique, Nova terra de Trives, Noroeste e Mekánika, polas rúas da cidade.

21,30 h: Na Praza Maior, baile coa Orquestra Satélites.

01,00 h: Santa Eufemia, Festicultores Troupe.

SEIXALVO- OURENSE - (VENRES DA CHAVALADA)

11,30 h: Desfile do alumnado do colexio público CEIP de Seixalbo polas rúas da vila acompañados pola charanga Brexit.

A VALENZÁ (BARBADÁS)

12,00 h: Colga do Meco, na Avda. de Celanova da Valenzá.

20,00 h: Pregón do Entroido coa compañía Improvisados na rotonda da Familia.

21,30 h: Cea de Comadres.

23,00 h: Discomóbil A Gramola.

VERÍN (VENRES DE COMPADREO)

Rúas de Verín:

19.00 h: Desde o barrio de San Lázaro sairán dous carros do compadreo cara á rúa Irmáns Moreno, onde os entroideiros degustarán viño e o tradicional porco ao espeto. Música da carrada: Festicultores Troupe.

20,00 h: Disco Móbil Space na rúa Irmáns Moreno.

00,30 a 03,30 h: Miramar na Praza García Barbón.

Charangas:

11,30 a 13,30 / 19,00 a 22,00 h: Felga de Maceda.

VILARIÑO DE CONSO

Cea de Comadres. Roda de Folión.

XINZO (VENRES DE ENTROIDO)

11,30 h: Gran Desfile Infantil polas principais rúas da vila, acompañado polas charangas Achicoria, Bandiños Band e El Tattoo.

18,00 h: Animación infantil na Praza Maior.

21,00 a 23,00 h: Charangas BB+, La Nota e El Tattoo.

Sábado, 10 de febrero

BOBORÁS

Festa de disfraces no Pavillón.

BUXÁN (O BOLO)

Saída das Mázcaras. Cea e Fariña.

CAMPOBECERROS (CASTRELO DO VAL)

Saida dos Peliqueiros pola mañá.

Xuntanza e comida.

Pola tarde fariña e formigas.

O CARBALLIÑO

Entroido infantil na Praza Maior e rúas da vila.

11,30 á 13,30 h: Obradoiro infantil de máscaras e complementos de entroido.

16,00 h: Batucada Percucar.

16,30 h: Festa-Concurso infantil de disfraces.

CUALEDRO

13,00 h: Xuntanza na Praza da Mariña, estrea de disfraces. Come onde poidas ou súmate a comida popular.

17,00 h: Animación musical a cargo de Roberto Deluxe DJ.

ENTRIMO

17,00 h: Pavillón de Deportes. Festa infantil de disfraces. Xogos, talleres de doces e máscaras.

AS EIROÁS (OURENSE)

Entre lusco e fusco, Folión do Entroido.

FREI CANEDO DA PONTE (OURENSE)

23,30 h: Baile de disfraces coa orquestra.

A GUDIÑA

Pola tarde, desfile de carrozas, fulións, fariña e música.

LAZA (SÁBADO DE CABRITADAS)*

Fariñada dos Nenos e, ao remate, música a cargo do grupo LouBand.

Pola noite, Troula e Cabritada dos Mozos. Verbena co Grupo 3.COM.

* Tamén hai entroido en Castro e Matamá.

MACEDA

Percorrido dos Felos polos pobos do concello.

10,00 h: Saída da Praza das Toldas de Maceda: Castro de Escuadro, Pias, Santirso, Xinzo da Costa e Celeirón

14,00 h: Comida en Restaurante La Diligencia (Maceda).

16,00 h: Saída da Praza das Toldas de Maceda: Barxela, Vilar, Carguizoi, Tioira e Maceda. Chegada a Maceda ás 20:00 h.

A Tardiña, Baixada da Marela dende o alto do Toural, evento amenizado polas charangas BCB, Zés Pereiras de Amarante e A Felga de Maceda. Verbena a cargo da Charanga Fuego.

MASIDE

Por la tarde, visita a O Irixo.

MUÍÑOS

18,00 h: Desfile polo pobo.

19,30 h: No pavillón, panceta, cachucha, chourizo, bica de cados, queimada e baile ata remate da noite. Charangas Os Banhdiños e CLK.

Concurso de comparsas e carrozas.

OURENSE

Animación de rúa:

13,00 h: Castro Bello, El Tattoo, Caña Aquí e Os Caliqueños.

18,00 h: Ruada cos cabezudos e xigantes e a charanga Europa.

19,00 h: Os Perqtores, Aperta, El Brexit e Nova Terra de Trives.

00,00 h: Alambique, Dr. Anchoa, Noroeste, Trópico de Grelos, Sorcha e Latexo Percusión.

17,00 h: Festa Infantil. Praza Maior. Maquillaxe e concerto da Gramola Gominola.

19,00 h: Praza Maior. Actuación do Trío Somoza.

21,00 h: Praza Maior. Actuación de Coleguitas.

23,59 h: Rúa do Progreso. Baile coa orquestra París de Noia.

Sesión DJ:

23,30 h: Praza da Santa Eufemia.

00,30 h: Praza do Correxidor.

23,59 h: Praza Maior: DJ Marcos, DJ Pablo Marqués e DJ Dumore.

PARADA DE SIL

12,00 h: Os Anxeos abrirán o desfile.

15,00 h: Xantar amenizado coa charanga El Tattoo.

RIÓS

11,00 a 12,00 h: Desfile de entroido (Riós e Marcelín).

12,00 h: Pincho e baile en Marcelín

13,30 a 14,00 h: Desfile infantil.

14,00 h: Magosto popular: castañas e chourizos na praza do concello.

A partir das 19,00 h en Marcelín: Acompañaranos a Banda Instrumental de Riós, amenizando a festa para todos os asistentes e ademáis disfrutaremos dun pincho de orella.

SANDE - CARTELLE (PROCURA DO OSO)

Xantar nas adegas de Mogos.

Despois de xantar, saída e captura do Oso. Degustación de Sopa de Pedra.

VERÍN (SÁBADO DE ENTROIDO)

11,30 a 13,30 h: As charangas Jalácticos e Roxedoiro percorrerán as rúas.

Praza da Mercé:

16,30 h: O Bautizo do Cigarrón, momento solemne e esperado polos novos cigarróns no que serán investidos.

18,00 h: Baile de Capuchóns e Mascaritas amenizado pola Disco Móbil Space.

Rúas de Verín:

17,00 a 22,00 h: Circuíto de charangas: Jalácticos, Roxedoiro, Caliqueños, Big Band e Los Támega levarán a música polas rúas de Verín.

Praza García Barbón:

19,00 a 03,30 h: La Banda de Ayer e La Oca.

VIANA DO BOLO (SÁBADO DE ENTROIDO)

11,00 h: Comparsa na aldea de Rubiais.

17,00 h: Comparsa en Seoane de Arriba.

20,00 h: Fariña e fulións.

23,00 h: Actuación da charanga Ardores.

VILARIÑO DE CONSO (SÁBADO DE ENTROIDO)

11,30 h: Desfile de Folións. Concursos de carrozas e fotografía.

14,30 h: XXXV Festa do Cabrito.

17,30 h: Ronda de folións e remate con discomóvil.

XINZO DE LIMIA (SÁBADO DE ENTROIDO)

12,00 a 02,00 h: Animación de charangas pola rúa.

18,00 h: Concerto da Agrupación Musical da Limia (na carpa da media-lúa do Toural).

21,30 h: Orquestra La Travesía na carpa da media-lúa do Toural.

A XIRONDA (CUALEDRO)

16,00 h: A Picota: Xuntanza para ir á leña e facer o entroido con cea para os que participen.

Domingo, 11 de febrero

ALLARIZ

12,00 a 14,00 h: Pasarrúas coa charanga Char la Nota, dende a Barreira.

AMOEIRO

10,00 h: Desfile e percorrido de carrozas polos pobos de Amoeiro.

18,00 h: Inicio da verbena no campo da festa en Parada de Amoeiro.

BANDE

11,00 h: Ruta dos Troteiros polas rúas de Bande cos Gaiteiros de Cadós dende a Praza da Constitución.

14,00 h: Cocido Troteiro (albergue). Amenizado pola Charanga de Bande.

17,00 h: Desfile de Comparsas e Carrozas coa actuación da Charanga de Bande.

18,00 h: Actuación do dúo Mecánica.

BAÑOS DE MOLGAS

16,30 h: Desfile e concursos de comparsas.

BOBORÁS

17,00 h: Desfile de Felos.

O CARBALLIÑO

Praza Maior e rúas da vila:

11,30 a 14,00 h: Grupo Feitizo de Pau.

19,00 h: Os Liborianos: Coplas de Entroido 2024.

CASTRELO DE MIÑO

14,00 h: Desfile e saída dos peteiráns.

ENTRIMO

17,00 h: Desfile de Madamitas e Madamitos. Terrachán. Gaiteiros Os Rampeiros. Merenda en Pereira.

ESGOS

09,30 h: Saída dos Felos e Madamas polos pobos de Esgos.

17,30 h: Desfile concurso de disfraces.

FREI CANEDO DA PONTE, OURENSE

11,00 h: Xogos populares e animación para crianzas.

12,00 h: Sesión vermú.

13,00 h: Gran papatoria con carne ao caldeiro, polbo, pan e viño.

19,00 h: Espectáculo infantil. Agasallos para todas as crianzas.

LAZA (DOMINGO DE ESTREA)

Pola mañá cedo, Estrea dos Peliqueiros. Pasarrúas mañá e tarde coas charangas Terra de Trives e Europa.

Saída da Misa, saudo dos Peliqueiros e Reparto da Bica na Praza da Picota.

A media tarde, desfile das carrozas típicas coa charanga Terra de Trives e o grupo tradicional Os Varacuncas.

Baile coa charanga Los Támega e verbena coa actuación orquestra La Travesía.

* Tamén hai entroido en Castro e Matamá.

MACEDA

Percorrido dos Felos polos pobos:

10,00 h: Saída da Praza das Toldas: Castro

de Escuadro, Pias, Santirso, Xinzo

da Costa e Celeirón.

14,00 h: Comida en Restaurante La Diligencia (Maceda).

16,00 h: Saída da Praza das Toldas: Barxela, Vilar, Carguizoi, Tioira e Maceda. Chegada ás 20:00 h.

MANZANEDA (DOMINGO GORDO)

16,00 h: Fuliada en San Martiño.

MASIDE

10,30 h: Saída a cabalo dos Felos dende o Puzo do Lago visitando os diferentes pobos de Maside.

A MEZQUITA, A MERCA

Entroido cos Galos e pequeno pasarrúas pola mañá, estarán na saída da misa.

Comida veciñal.

Entroido con Galos pola tarde, música coa charanga Os Escachapeitos.

LOBIOS

Os Follateiros e as Follateras saen correlo Entroido polas parroquias de Lobios.

OURENSE

13,00 h: Animación de Rúa: Alambique, Caña Aquí e Os Caliqueños.

16,30 h: Desfile de comparsas e carrozas coa actuación das charangas Dr. Anchoa, Trópico de Grelos, CLK e Castro Bello. Percorrido: saída dasLagoas, rúa Curros Enríquez, rúaXoán XXIII, rúa do Progreso.

18,30 a 20,00 h: Rúa Progreso. Baile coa orquestra Marbella.

20,00 h: Rúa de Progreso. Entrega de premios do concurso de comparsas e carrozas.

20,30 h: Rúa do Progreso. Actuación de Henry Méndez.

RIBADAVIA

17,00 h: Desfile de Entroido de comparsas e carrozas.

SANDE, CARTELLE

10,15 h: As Bonitas reciben aos feligreses á saída da misa. Igrexa parroquial de San Salvador de Sande. Percorrido polas aldeas da parroquia.

SARREAUS

16,30 h: Desfile de comparsas e carrozas. Presencia dos Vergalleiros.

SEIXALVO, OURENSE (DOMINGO DE ENTROIDO)

13,00 h: Parque da Infesta: Sesión Vermú.

14,00 h: Gran Cocido Bacanal.

16,00 h: Charanga Brexit.

17,00 h: Verbena: Orquestra Salsarena.

AS TEIXUGUEIRAS (CARTELLE)

16.30 h: Gaiteiros Os Rianxeiros. Chocolatada para os que veñan revestidos.

A VALENZÁ, BARBADÁS

12,00 h: Pasarrúas pola Avda. de Celanova.

VERÍN (DOMINGO GORDO)

12,00 h: Gran desfile matinal ofrecendo aos asistentes un espectáculo cheo de *música, cor, orixinalidade e humor que se prolongara ate a hora de xantar.

Praza García Barbón:

19,00 a 03,30 h: Charangas Comportela e Trébol.

Charangas:

12,00 a 13,30 h: Los Támega, Noroeste, El Tattoo, Vakapinta, TDB, Felga de Maceda e Fuego (*desfile).

17,00 a 22,00 h: El Tattoo, Vakapinta, Noroeste, TDB e Fuego.

VIANA DO BOLO (DOMINGO GORDO)

11,30 h: Desfile de fulións, boteiros e carrozas dende a rúa Toural ata a Praza María Pita.

15,00 h: Xantar da 52ª edición da Festa da Androlla.

19,00 h: Fulións.

20,30 h: Actuación da charanga Mekanica Rolling Band.

VILARIÑO DE CONSO

19,00 h: Visita dos folións aos pobos.

XINZO (DOMINGO DE ENTROIDO)

11,30 h: Alborada a cargo da Agrupación Musical da Limia.

Durante todo o día actuacións de charangas.

A XIRONDA, CUALEDRO

12,00 h: Xuntanza das Mázcaras á saída da misa e bendición dos traxes novos.

18,00 h: Actuación da Discomóbil Enjoy.

20,00 h: Cea popular e chocolatada.

Lunes, 12 de febrero

ALLARIZ

17,30 a 20,00 h: Festa Infantil coa Discomóvil Apocalipsis na Praza Maior.

21,30 h: Cachuchada na Barreira.

23,00 a 01,30 h: Pasarrúas coa charanga Los Fugitivos, dende A Barreira.

AMOEIRO

10,00 h: Desfile de carrozas polos pobos de Cea e Maside.

18,00 h: Inicio da verbena no campo da festa en Parada de Amoeiro.

BANDE (LUNS FEO)

16,30 h: Saída pola aldea dos Feos ou Farrapeiros.

BOBORÁS

20,00 h: Rodos en Pazos de Arenteiro, sairase a tocar a modo de folión.

O CARBALLIÑO

Praza maior e rúas da vila:

20,00 a 22,00 h: Fanfarria Furruxa.

FREI CANEDO DA PONTE, OURENSE

DÍA GRANDE DE FREI CANEDO

12,00 h: Animación de rúa con charanga.

18,00 h: Charanga e ruada para a xuntanza dos frades ao redor da Capela.

19,30 h: Comezo dos solemnes actos con:

•Presentación

•Purificación do lugar co “Potefumeiro”.

•Sermón a cargo de Cofrades no Furancho.

•Bendición dos novos confrades.

20,15 h: Saída da solemne procesión polas rúas da Ponte.

22,00 h: Xuntanza nos solemnes comedores para honrar a Frei Canedo cunha cea para confrades acompañantes e amizades.

23,30 h: Baile de disfraces.

24,00 h: Folión de fogos de artificio e lanzamento de globos por parellas desde a Ponte Romana.

* Todas as actividades terán lugar na carpa instalada a carón da Ponte Romana.

LAZA (LUNS BORRALLEIRO)

Pasarrúas cos grupos tradicionais No Cómbaro e Varacundas.

Pola maña: Farrapada, Maragatos e Xitanada dos Burros.

Pola tarde, na Picota: música coa charanga Bicoia e a batukada Latexo Percusión.

Baixada da Morena, acompañada das formigas, toxos e cobelleiros. Ao remate reparto da cachucha con pan na Picota.

Animación musical cos Festicultores e verbena coa orquestra Unión y Fuerza.

MACEDA

11,00 h: Bolouros na Praza Miguel de Cervantes.

16,00 a 19,00 h: Festa infantil no Pavillón Municipal.

19,00 h: Baixada da Mareliña para os nenos/as comandada pola Charanga A Felga.

Verbena a cargo da Charanga Europa.

MASIDE

17,00 h: Desfile de comparsas e disfraces.

Rematado o desfile, na Praza Maior, chocolatada.

OÍMBRA

16,30 h: Percorrido polas adegas do pobo

coas charangas.

OURENSE

Animación de rúa:

13,00 h: CLK, Caña Aquí e Sorcha.

18,00 h: Ruada cos cabezudos e xigantes coa charanga El Brexit.

19,00 h: Fanfarria Taquikardia, Castro Bello, Sorcha, Os Caliqueños e Támega.

00,00 h: Trópico de Grelos, Lou Band, Brexit, Noroeste, Aperta, Dr. Anchoa, Mekánika e Latexo Percusión.

17,00 h: Festa infantil na Praza Maior. Maquillaxe e concerto de María Fumaça.

19,00 h: Praza Maior. Coleguitas.

21,00 h: Praza Maior. Trío Somoza.

23,30 h: Praza da Santa Eufemia. Sesión DJ.

00,30 h: Praza do Correxidor. Sesión DJ.

23,59 h: Praza Maior. DJ Cristian, DJ Adri e Groove Amigos.

23,59 h: Rúa do Progreso. Baile coa orquestra Olympus.

A POBRA DE TRIVES

16,30 h: Entroido infantil na Praza do Reloxo.

RIBADAVIA

16,30 h: Festa de disfraces do Club Artístico

para nenos/as.

AS TEIXUGUEIRAS (CARTELLE)

16,00 h: Feitura e bautizo do Meco.

18,00 h: Chegada do Meco o pobo. Gaiteiros Os Rianxeiros.

21,00 h: Cea popular e gaiteirada.

00,00 h: Charanga Os Caliqueños.

SANDE, CARTELLE

A noitiña, pola aldea, folión como nos vellos tempos.

A VALENZÁ, BARBADÁS

16,00 h: Festa e Concurso de disfraces infantil no Parque da Solaina.

VERÍN (LUNS DE ENTROIDO)

Pavillón:

Entroido Infantil. Discomóbil Verbena.

17.,00 a 19,30 h: Obradoiros de entroido e xogos tradicionais.

19,30 h: Uxía Lambona e a Banda Molona.

Centro da Terceira Idade da Alameda:

Baile de entroido coa Charanga Noroeste.

Praza García Barbón:

17,00 a 20,30 h: Disco Móbil Mono.

20,30 a 22,00 h / 00,30 a 02,30 h: JB Son.

Charangas:

11,30 a 13,30 h / 17,00 a 20,00 h: Noroeste e Xuntanza.

VIANA DO BOLO (LUNS DE ENTRUDIO)

16,00 h: Desfile do fulión infantil dende a rúa Toural ata a Praza maior.

17,00 h: Xogos e animación para os nenos na Praza Maior e actuación de DJ Tariro.

20,00 h: Fulión trapalleiro.

VILARIÑO DE CONSO

19,00 h: Saída dos folións. Degustación do “Porco o Espeto” amenizado por DJ Tariro. Concurso de disfraces.

XINZO (LUNS DE ENTROIDO)

12,00 a 02,00 h: Animación todo o día con charangas.

21,30 h: Orquestra La Travesía na carpa da media-lúa do Toural.

A XIRONDA, CUALEDRO

Festa desde as 18,00 h ata que o corpo aguante amenizada por Discomóbil Enjoy.

20,00 h: Cea popular e chocolatada.

Martes, 13 de febrero

ALLARIZ

18,00 a 20,30 h: Baile de Entroido e Concurso de Comparsas coa Space Discomóvil, na Barreira.

AMOEIRO

13,00 h: Vermouth no Campo da Festa.

14,30 h: Comida popular no Campo da Festa e xuntanza de carrozas.

16,30 h: Desfile polos pobos.

19,30 h: Verbena no Campo da Feira.

BANDE, FEIRA ENTROIDEIRA

11,00 h: Ruta dos Troteiros polas rúas de Bande coa Charanga Os Bandiños.

12,00 h: Churros e sorteo na praza.

O CARBALLIÑO

17,00 h: Gran Desfile-Concurso de Comparsas e Charangas.

19,00 h: Orquestra Alkar.

CASTRELO DE MIÑO

16,00 h: Desfile e saída dos Peteiráns.

COVELO, MELÓN

11,00 h: Desfile de Entroido en Covelo. Subida o Coto da Raña coa comitiva: O Rei, soldados, danzantes, xuices, porteiro, bobo.

AS EIROÁS, OURENSE

12,00 h: Alborada con máscaras e música.

13,00 h: Voda da Pita.

14,00 h: Xantar dos noivos.

17,30 h: Baile de disfraces, concurso y pasarela de disfraces: Reparto de orellas e rosquillas.

21,00 h: Queima do meco.a

A GUDIÑA

Pola tarde, Queima do intrudio.

LAZA (MARTES DE ENTROIDO)

Pola mañá, saída dos Peliqueiros Veteráns e pasarrúas coa charanga Los Tattoo e o grupo tradicional No Cómbaro.

Pola tarde, baile coa orquestra Alma Latina.

No lusco e fusco, Testamento do burro. Enterro do Entroido e Loito dos Peliqueiros.

A noitiña, animación musical coa charanga BCB.

* Tamén hai entroido en Castro e Matamá.

LOBIOS

Percorrido dos follateiros por a capitalidade de lobios.

16,00 h: Comezará o desfile do entroido dende o cartel da Garda Civil e a Praza Roxa, regresando ó pavillon muncipal onde será o concurso dos disfraces, comparas e carrozas. todo con amenización musical.

17,00 h: Demostración do baile tradicional dos entroidos da Sanrela de Vilameá de Riocaldo.

18,30 h: Choladata para todos.

19,30 h: Entrega dos premios nas distintas categorías.

MACEDA

17,30 h: Desfile dos Felos, carrozas e comparsas.

19,00 h: Orquestra na Praza das Toldas.

MANZANEDA (MARTES DE ENTROIDO)

11,30 h: Desfile de fulións pola vila.

14,00 h: Xantar Popular.

A MEZQUITA, A MERCA

Entroido con Galos e pequeno pasarrúas.

MUGARES, TOÉN

12,00 h: Sesión vermú.

14,00 h: Cocido.

16,00 h: Paseo do Entroido. Saída das Señoritas, Labardeiros, Mazaruco e Mazaruca. acompañados da charanga Escachapeitos.

OÍMBRA

18,00 h: Percorrido polo pobo cos fachucos e o Entroido, coa charanga NBA ata a praza onde teremos música e cea.

Queima do Entroido e dos fachucos.

OURENSE (MARTES DE ENTROIDO)

Animación de rúa:

13,00 h: Lou band, Caña Aquí e Nova Terrra de Trives.

17,00 h: Festa Infantil. Praza Santa Eufemia. Maquillaxe e concerto da Mamá Cabra.

18,30 h: Nova Terra de Trives, Trópico de Grelos e CLK.

18,30 h: Reparto de Orellas de Entroido. Praza Maior, Praza Santa Eufemia e Bispo Cesáreo.

19,00 h: Rúa do Progreso. Baile coa orquestra Funçao Pública.

A POBRA DE TRIVES

17,15 h: Desfile de comparsas, carrozas e folións. Entrega de premios.

RIBADAVIA

14,30 h: Xantar popular na Alameda.

17,30 h: Festa e concurso de disfraces na Praza Maior.

SANDE, CARTELLE (MARTES DE ENTROIDO)

12,00 h: Percorrido de Bonitas, Oso, Vaca e Avutardas polo pobo coa charanga Sorcha.

Xantar popular.

Procesión ata o Cruceiro co Toxo Licoreiro.

Tarde de música, baile e os nosos “números”.

SEIXALVO, OURENSE

17,00 h: Gran Desfile de Entroido acompañados polas charangas Brexit e Caliqueños.

18,00 h: Praza Maior. Baile de Entroido: DJ R Deluxe Eventos.

20,30 h: Queima dos Mecos.

AS TEIXUGUEIRAS, CARTELLE

12,00 h: Corrida do Meco.

17,00 h: Lectura do testamento do Meco.

Todo o día, gaiteiros Os Rianxeiros.

A VEIGA (MARTES DE ENTROIDO)

12,30 h: Desfile de fulións e comparsas.

14,00 h: XVIII Festa da Soá. Comida popular.

A VALENZÁ, BARBADÁS

17,00 h: Gran desfile de Entroido na Avda. de Celanova.

VERÍN (MARTES DE ENTROIDO)

Rúas de Verín:

16,30 h: O derradeiro desfile repleto de máscaras, disfraces e grandes doses de humor.

Praza García Barbón:

19,00 a 3:30 h: Charangas Finisterre e Fania Blanco Show.

Charangas:

11,30 a 13,30 h: Vakapinta e Felga de Maceda.

16,00 h (desfile): Vakapinta, Felga de Maceda, Los Támega, Noroeste e BB+.

VIANA DO BOLO (MARTES DE ENTRUDIO)

12,00 h: Saída dos fulións e boteiros dende rúa Toural - Vermú no Cabo da Vila.

16,00 h: Fariña e fulións.

23,30 h: Saída dos fulións e entrada na Praza maior.

00,00 h: Queima dos lardeiros.

00,30 h: Baile e concurso de disfraces e actuación de DJ Tariro.

VILARIÑO DE CONSO

19,00 h: Visitas entre folións e queima dos lardeiros na praza do pobo.

XINZO DE LIMIA

12,30 h: Desfile de Entroido.

12,00 a 21,00 h: Animación de rúa con charangas.

A XIRONDA, CUALEDRO

18,00 h: Festa con discomóbil de moda,

O mellor para Nos.

20,00 h: Cea popular e chocolatada.

23,00 h: Gran subasta e, a continuación, queima do Entroido e Festa rachada.

Miércoles, 14 de febrero

ALLARIZ

20,00 h: Pranto de Entroido con Silvardeiras Teatro.

Queima do meco, dende a Praza Maior ata o campo dos Brancos.

BANDE

20,00 h: Enterro da Sardiña coa participación da Charanga de Bande. Sardiñada.

O CARBALLIÑO

19,30 h: Representación do Enterro da Sardiña. Animación Charanga Castro Bello. Chocolatada.

ENTRIMO (ENTERRO DA SARDIÑA)

20,00 h: Comitiva fúnebre e queima do meco no Campo da Feira (Terrachán).

OURENSE

20,00 h: Concentración na Praza Maior, as carpideiras acompañarán á Sardiña ao longo do percorrido, o cortexo fúnebre irá amenizado polas charangas Nova Terra de Trives e El Tattoo.

Percorrido: saída da Praza Maior, Lamas Carvajal, Paseo, Parque de San Lázaro (Subdelegación do Goberno) queima da Sardiña.

RIBADAVIA

20,00 h: Enterro da sardiña.

SEIXALVO, OURENSE

21,00 h: Procesión e Enterro da Sardiña no Parque da Infesta. Velorio acompañado de Empanada de Xoubas.

A VALENZÁ, BARBADÁS

20,30 h: Desfile e Queima dos Mecos. Desfile fúnebre dende o inicio da avda. de Celanova ata a Praza Vella de A Valenzá, con acompañamento de viúvas, bispo, cregos e monxas. ameniza a banda Xente Moza.

21,30 h: Espectáculo de danza Aérea con teas “O mundo das fadas” e queima dos Mecos.

VIANA DO BOLO (MÉRCORES DE CINSA)

18,00 h: Enterro da sardiña.

19,00 h: Sardiñada e torradas no Cabo da Vila.

XINZO DE LIMIA (ENTERRO DA SARDIÑA)

20,00 h: Solemne procesión coa Sardiña polas rúas de Xinzo coa Agrupación Musical da Limia.

21,00 h: Lectura do testamento.

Viernes, 16 de febrero

CELANOVA

20,00 h: Prepiñata con charangas polas rúas.

Sábado, 17 de febrero

CELANOVA (SÁBADO DE PIÑATA)

17,00 h: Desfile polas rúas de Celanova de disfraces, comparsas e carrozas. Orquestra y DJ Codeso.

MACEDA

20,00 h: Enterro dos Mecos na Praza das Toldas. Procesión fúnebre coa charanga Felga de Maceda.

RIBADAVIA (SÁBADO DE PIÑATA)

Charanga CLK.

XINZO (SÁBADO DE PIÑATA)

18,30 h: Xogo da Cucaña na Praza Maior.

20,00 h: Verbena de Mascaritas e Capuchóns, coa animación musical do Trío Élite, na Praza Maior

(Agradécese a todas as persoas participantes que veñan vestidas con capuchóns e máscaritas).

Domingo, 18 de febrero

XINZO DE LIMIA (DOMINGO DE PIÑATA)

12,00 a 21,00 h: Charangas.

17,30 h: Actividades infantís e obradoiros.

19,00 h: Orquestra Solara na media-lúa do Toural.

Domingo, 25 de febrero

O CARBALLIÑO

XXIX FESTA DA CACHUCHA

11,30 h: desfile de folións, comparsas e charangas.

14,00 h: Nos restaurantes da vila, Xantar da Cachucha. Animación a cargo de charangas.

Sobre estas líneas podrás consultar y descargarte la guía completa en formato PDF editada por la Diputación de Ourense.