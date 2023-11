La Navidad de Vigo 2023 comenzará a brillar el viernes 24 de noviembre de 2023. El acto oficial del encendido de las luces será en Porta do Sol. Pero no a la hora prevista inicialmente y anunciada por el alcalde. Abel Caballero acaba de informar que el encendido será a las 20.00 horas y no a las 20.30 h., como esta previsto. Ahí arrancará una Navidad que este año trae también novedades.