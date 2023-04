El festivo del 1 de mayo (lunes) permitirá disfrutar de un fin de semana más largo de lo normal. Para aquellos que estén sin planes y quieran quedarse en Galicia, pueden estar tranquilos: el menú de ocio desde el viernes es exquisito (sobre todo en lo gastronómico) y sonoro. Muy sonoro.

¿Qué hacer en Galicia durante el puente del 1 de mayo? A continuación te presentamos varias propuestas para todos los públicos que podrás incluir en tu agenda para los próximos viernes, sábado, domingo y lunes.

1. Feira do Viño do Ribeiro

Ribadavía celebra el viernes, sábado y domingo la 60º edición de la Feira do Viño do Ribeiro en la que participarán 35 bodegas. Entre las principales actividades destacan la cata popular, los showcookings y catas comentadas con cocineros y sumilleres de reconocido prestigio, como Josep “Pitu” Roca, el RibeiroBUS, los Food Trucks, las actuaciones musicales y las visitas guiadas al Castillo y al Museo do Viño de Galicia. Puedes consultar el programa completo en este enlace.

¿Dónde?: Ribadavia (Ourense).

¿Cuándo?: viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de abril.

2. Festa da Lamprea en Arbo

Arbo, capital da Lamprea, engalánase para festexar a 63 edición da súa gran celebración gastronómica. A fin de semana grande da primeira Festa da Lamprea de Arbo, recoñecida como Festa de Interese Turístico Internacional, será a que ven. Además de gastronomía, habrá mucha música, con actuaciones de orquestas como París de Noia u Olympus. Puedes consultar la programación completa en este enlace.

¿Dónde?: Arbo (Pontevedra).

¿Cuándo?: 28, 29 y 30 de abril.

3. Primer gran festival: FIV de Vilalba

Este fin de semana arranca también en Galicia la temporada alta de grandes festivales. Y lo hace en Lugo con el FIV de Vilalba. Tres días seguidos de música en directo con actuaciones de grupos como: Sidonie, Lori Meyers, Sidecars, La Casa Azul o Delaporte, entre otros muchos. Puedes consultar el cartel completo y adquirir las entradas en este enlace.

¿Dónde?: Vilalba (Lugo).

¿Cuándo?: 28, 29 y 30 de abril.

4. Verbena en Vigo: París de Noia

La temporada de orquestas en Vigo arranca este fin de semana. No será necesario esperar a los meses de junio, julio o agosto para comenzar a disfrutar de las grandes agrupaciones que durante la epoca estival recorren la comunidad de norte a sur amenizando sesiones vermú y verbenas. La París de Noia actúa el viernes en la parte exterior de Balaídos.

¿Dónde?: Exteriores del estadio de Balaídos de Vigo.

¿Cuándo?: viernes 28 de abril de 21.00 a 23.00 horas.

5. Encontro Mundial de Humorismo

A Coruña acoge desde el próximo viernes la tercera edición del Encontro Mundial de Humorismo. Entre el viernes y el lunes festivo se subirán al escenario humoristas como Dani Rovira, Ignatius Farray, Juan Dávila, Manuel Burque o Quique Peinado, entre otros muchos. Puedes consultar la programación completa en este enlace.

¿Dónde?: A Coruña.

¿Cuándo?: del 28 de abril al 7 de mayo.

6. Festa da Sementeira en Matamá

La parroquia viguesa de Matamá celebra este domingo 30 de abril su fiesta tradicional, nacida hace diez años para recordar y poner en valor la vida rural.

¿Dónde?: Parroquia de Matamá (Vigo).

¿Cuándo?: domingo 30 de abril.

7. Festa da Troita en A Pontenova

La Fiesta de la Trucha de A Pontenova , en la Mariña Lucense, es una singular y genuina celebración que atrae desde hace 30 años los pescadores de toda Galicia, Asturias y otras comunidades. El escenario es el río Eo, fuente de vida y de trabajo para los habitantes de A Pontenova y uno de los símbolos del ayuntamiento por ser el río salmonero por excelencia de toda Galicia.

¿Dónde?: A Pontenova (Lugo).

¿Cuándo?: del viernes 29 de abril al lunes 1 de mayo.

8. Concierto de Eels en el Mar de Vigo

La banda americana de rock liderada por Mark Oliver Everett actúa el sábado 29 de abril en el Auditorio Mar de Vigo.

¿Dónde?: Auditorio Mar de Vigo (entradas en este enlace).

¿Cuándo?: sábado 29 de abril a las 21.00 horas.

9. Fiesta mágica: el musical de los musicales

Un divertido espectáculo musical basado en un gran repertorio de canciones Disney, con los mejores personajes de las películas. Bella, Elsa, Ariel y Rapunzel han organizado su primera fiesta de pijamas en la que se lo pasarán en grande recordando historias, cantando y riendo.

¿Dónde?: Auditorio Afundación de Pontevedra (entradas en este enlace).

¿Cuándo?: domingo 30 de abril a las 12.30 y 18.30 horas.

10. Vigo Porté

VIGO PORTÉ es un Evento Internacional de Disciplinas de Baile que este año celebra su undécima edición presencial en el Auditorio Mar de Vigo; el mismo recinto donde se ha celebrado los once años consecutivos desde su nacimiento en 2012. El evento se desarrollará en cuatro días por primera vez en su historia, repartidos en varios actos: TROFEO DE BAILE, MASTER CLASS, FINAL (a realizar por 1ª vez en esta edición) y FIN DE FIESTA.