Vigo vivió en 2022 un año histórico de conciertos. Más de 50 grandes actuaciones abarrotaron Balaídos (Muse), Castrelos, el Auditorio Mar de Vigo o el muelle de trasatlánticos. Al menos los tres primeros escenarios repetirán en 2023.

A estas alturas del año, y tras la presentación del avance del cartel del Festival TerraCeo 2023, hay cerradas ya más de 20 grandes actuaciones en directo. Pero todavía faltan muchos platos fuertes.

El concierto de Guns N' Roses en Balaídos (12 de junio) apunta a ser la actuación estrella de 2023. Pero habrá más. Por lo pronto faltan todas las del Vigo en Festas de Castrelos para el que el Concello está buscando artistas. Probablemente serán al menos diez o doce más.

Guía completa de conciertos en Vigo

¿Qué conciertos habrá en Vigo en 2023? ¿Dónde? ¿En qué fechas? Si no te quieres perder ninguno, toma nota. Estás ante una guía completa de todos los grandes directos programados este año en la ciudad (se irá actualizando).

MARZO

ZAZ: 19 de marzo

Una de las artistas francesas más importante de la actualidad, ZAZ, actuará en el Auditorio Mar de Vigo el próximo 19 de marzo a las 20.30 horas.

Las entradas para el concierto de Zaz en Vigo están ya a la venta desde 26 euros (puedes adquirirlas en este enlace).

Salvador Sobral: 25 de marzo

La gira del lisboeta Salvador Sobral hará parada en el Auditorio Mar de Vigo el 25 de marzo a las 20.30 horas. Presentará su último su disco, bpm. En el trabajo, con canciones en portugués, castellano e inglés, amplía su colaboración con el pianista gallego Abe Rábade y también participa su compatriota Margarida Campelo.

Las entradas para el concierto de Salvador Sobral en Vigo están a la venta desde 20 euros (puedes adquirirlas en este enlace).

ABRIL

Steve Vai: 4 de abril

Uno de los mejores guitarristas del mundo volverá a Vigo en abril de 2023. Menos de un año después de su concierto en el Auditorio Mar de Vigo, el virtuoso artista americano Steve Vai actuará de nuevo en el recinto de Beiramar el próximo 4 de abril a las 21.00 horas.

Las entradas para el concierto de Steve Vai en Vigo están a la venta desde 30 euros (puedes comprarlas en este enlace).

Eels: 29 de abril

La banda californiana Eels, liderada por Mark Oliver Everett presentará su nuevo álbum, Extreme Witchcraft en el Auditorio Mar de Vigo el sábado 29 de abril a las 21.00 horas. Llega a la ciudad olívica dentro de la gira LockDown Hurricane.

Las entradas para el concierto de Eels en Vigo están a la venta desde 24 euros (puedes comprarlas en este enlace).

MAYO

Depedro: 12 de mayo

Depedro (Jairo Zabala) será el encargado de abrir el cartel del Festival TerraCeo 2023. Llega a Vigo tras lanzar en 2021 su álbum “Máquina de piedad” , su último proyecto musical. El concierto será en la terraza del Auditorio Mar de Vigo el viernes 12 de mayo a las 21.00 horas.

Las entradas para el concierto de Depedro en Vigo están a la venta desde 20 euros.

Glenn Hughes: 13 de mayo

Glenn Hughes, exbajista y cantante de Deep Purple, llega a Vigo en el marco del Festival TerraCeo. Interpretará en la sala principal del Auditorio Mar de Vigo (no en la terraza) el legendario álbum de rock de Deep Purple “Burn” y otros grandes éxitos de la popular banda británica.

Las entradas para el concierto de Glenn Hughes en Vigo están a la venta desde 25 euros.

Andrés Suárez: 20 de mayo

Andrés Suárez celebrará la salida de su noveno disco “Viaje de vida y vuelta” sobre los escenarios con una extensa gira alrededor de España. En Vigo actuará en el Teatro Afundación el sábado 20 de mayo a las 21.00 horas.

Las entradas para el concierto de Andrés Suárez en Vigo están a la venta desde 25 euros (puedes comprarlas en este enlace).

Chk chk chk (!!!): 26 de mayo

!!! (Chk chk chk) llegará a Vigo dentro del Festival TerraCeo 2023 con su noveno disco "Let it Be Blue", que lleva ese sentimiento de transformación constante y radical a zonas nuevas e inexploradas. El concierto será en la terraza del Auditorio Mar de Vigo el viernes 26 de mayo a las 21.00 horas.

Las entradas para el concierto de !!! (Chk chk chk) en Vigo están a la venta desde 30 euros.

Jethro Tull: 27 de mayo

La legendaria banda de rock progresivo Jethro Tull se subirá al escenario del Auditorio Mar de Vigo el sábado 27 de mayo a las 20.00 horas para presentar en vivo su nuevo álbum de estudio, "RökFlöte", el número 23 de su carrera, que llega tras su aclamado regreso a principios de 2022 con "The Zealot Gene", su primer disco en dos décadas.

Las entradas para el concierto de Jethro Tull en Vigo están a la venta desde 35 euros (puedes comprarlas en este enlace).

JUNIO

Pancho Varona: 2 de junio

El que fue el escudero inseparable de Joaquín Sabina traerá a la ciudad dentro del Festival TerraCeo una experiencia totalmente Sabinera. Pancho Varona actuará con la Banda del Pirata Cojo en la terraza del Auditorio Mar de Vigo el viernes 2 de junio a las 21.00 horas.

Las entradas para el concierto de Pancho Varona y la Banda del Pirata Cojo en Vigo están a la venta desde 15 euros.

Arde Bogotá: 3 de junio

Arde Bogotá presentará en Vigo dentro del Festival TerraCeo 2023 una declaración de intenciones donde solo ellos conocen los límites con un nuevo disco y un nuevo show de directo. El concierto será el sábado 3 de junio a las 21.00 horas en la terraza del Auditorio Mar de Vigo.

Las entradas para el concierto de Arde Bogotá en Vigo están a la venta desde 18 euros.

Guns N' Roses: 12 de junio

Los Guns N' Roses serán uno de los conciertos estrella del verano no sólo en Vigo, sino en Galicia y España. La mítica banda de rock americana actuará el próximo 12 de junio en Balaídos, fecha que pasará a la historia por ser la primera vez que toca en nuestra comunidad.

Las entradas para el concierto de Guns N' Roses en Balaídos todavía no están a la venta.

Ángel Stanich: 24 de junio

O cantautor de rock alternativo Ángel Stanich é o primeiro artista confirmado no cartel musical de The Wild Fest (Parque Forestal de San Miguel de Oia). O cántabro actuará no escenario principal do o sábado 24 de xuño, xunto a outras bandas españolas e galegas que se irán desvelando.

Las entradas para el concierto de Ángel Stanich en Vigo ya están a la venta en la pagina oficial de The Wild Fest.

Curtis Harding: 30 de junio

El estadounidense Curtis Harding es un nombre que está aportando aire fresco a la escena del retro-soul. Actuará en la terraza del Auditorio Mar de Vigo dentro del Festival TerraCeo el viernes 30 de junio a las 21.00 horas.

Las entradas para el concierto de Curtis Harding en Vigo están a la venta desde 20 euros.

JULIO

La La Love You: 1 de julio

La banda de Parla (Madrid) está haciendo historia y ha conseguido lo impensable: en octubre de 2020 y peleando con las bandas más mainstream de las multinacionales más poderosas, lograron alzarse con el Premio MTV EMA a Mejor Artista Español; y en diciembre del 2021 recibieron el Doble Disco de Platino por El Fin del Mundo. Tocarán en la terraza del Auditorio Mar de Vigo el sábado 1 de julio a las 21.00 horas dentro del programa del TerraCeo 2023.

Las entradas para el concierto de La La Love You en Vigo están a la venta desde 20 euros.

Chris Jagger: 7 de julio

El músico, actor y compositor inglés, hermano menor del popular cantante Mick Jagger (Rolling Stones) está de de gira por Europa presentando su ultimo trabajo discográfico “Mixing Up The Medicine”. Su concierto será en la terraza del Auditorio Mar de Vigo el viernes 7 de julio a las 21.00 horas. Se enmarca dentro del cartel del Festival TerraCeo 2023.

Las entradas para el concierto de Chris Jagger en Vigo están a la venta desde 18 euros.

Julieta Venegas: 8 de julio

Julieta Venegas es una de las más grandes exponentes de la música pop de habla hispana. Compositora, cantante y música mexicana, se ha consagrado como una referente latina a nivel mundial. Su concierto, dentro del Festival TerraCeo, será el sábado 8 de julio en la terraza del Auditorio Mar de Vigo a las 21.00 horas.

Las entradas para el concierto de Julieta Venegas en Vigo están a la venta desde 25 euros.

María José Llergo: 21 de julio

Maria José Llergo (Pozoblanco, 1994) es un profundo –y atípico– alegato al compromiso artístico. Remueve. Tierra, corazón e instinto. Flamenco aderezado con todo tipo de sonidos… Cambia el vestido, pero no el método: permitir que la música la atraviese y proyectarla de forma salvaje. Llega de la mano del Festival TerraCeo. El concierto será en la terraza del Auditorio Mar de Vigo el viernes 21 de julio a las 21.00 horas.

Las entradas para el concierto de María José Llergo en Vigo están a la venta desde 20 euros.

Kitty, Daisy & Lewis: 22 de julio

Descrito como "un regalo para aquellos de nosotros que todavía creemos en la magia", las hermanas y hermano de Londres, Kitty, Daisy y Lewis Durham, un extraordinario trío de compositores, pueden tocar cualquier instrumento que tengan a su alcance. Actuarán en la terraza del Auditorio Mar de Vigo el sábado 22 de julio a las 21.00 horas dentro del cartel del TerraCeo.

Las entradas para el concierto de Kitty, Daisy & Lewis en Vigo están a la venta desde 18 euros.

Tinariwen: 25 de julio

En "Amatssou", su noveno álbum de estudio, Tinariwen se dispuso a explorar las sensibilidades compartidas mientras los banjos, los violines y el pedal steel se mezclan a la perfección con las serpenteantes líneas de guitarra y los ritmos hipnóticos característicos de la banda tuareg. Actuarán en la terraza del Auditorio Mar de Vigo el martes 25 de julio a las 21.00 horas en el marco del TerraCeo 2023.

Las entradas para el concierto de Tinariwen en Vigo están a la venta desde 25 euros.

AGOSTO

Aunque se prevé que buena parte de los conciertos en Castrelos se celebren en el mes de agosto y que lleguen otras actuaciones como las integradas dentro del Festival Marisquiño, para el octavo mes del año todavía no hay programado en Vigo ningún gran concierto.

SEPTIEMBRE

Boyanka Kostova: 22 de septiembre

Boyanka Kostova presenta Ordoño, unha canción na que o dúo compostelán inspírase no nome do rei Ordoño II de León -quen reinou Galicia entre os anos 910 e 914-. O concerto, dentro do Festival TerraCeo, será na terraza do Auditorio Mar de Vigo o venres 22 de setembro ás 21.00 horas.

Las entradas para el concierto de Boyanka Kostova en Vigo están a la venta desde 12 euros.

Hard GZ: 23 de septiembre

El artista de origen gallego Hard Gz es una de las jóvenes promesas del rap español. Cultiva un estilo underground y directo, que se mueve entre letras agresivas y una lírica profunda de fórmula elaborada. Su concierto dentro del cartel del Festival TerraCeo 2023 será el sábado 23 de septiembre en la terraza del Auditorio Mar de Vigo.

Las entradas para el concierto de Hard Gz en Vigo están a la venta desde 15 euros.