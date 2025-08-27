Está a 20 minutos de Ourense y es uno de los mejores lugares para comer junto un río y un antiguo molino

Galicia es una región donde lo difícil es comer mal. Entre locales con productos de calidad a precios imbatibles y establecimientos de alta cocina reconocidos con la Estrella Michelin, un restaurante a solo 20 minutos de Ourense se ha convertido en el lugar de moda: 'O Muiño das Lousas'.

Este local ha recibido la vista de famosos como Eva Soriano, que se acercan hasta O Carballiño para disfrutar de la comida en un lugar espectacular: junto al río Arenteiro y en lo que era un antiguo molino.

La terraza exterior se ha convertido en objeto de fotos y vídeos que subir a las redes sociales para todos los que se acercan hasta este lugar, pero la calidad de su comida consigue empatar la belleza de la zona, ofreciendo una experiencia que explica a la perfección el éxito que cosecha.

Carne a la brasa en un molino restaurado

El local queda a una hora de Vigo y cuenta con zona de aparcamiento, por lo que llegar hasta allí no será un problema. Situado en un molino restaurado, combina tradición, modernidad y naturaleza para crear un planteamiento que le ha valido el apodo de «el restaurante más bonito de Galicia».

Más allá del fenómeno de redes popularizado por influencers como 'Cenando con Pablo', O Muiño das Lousas ofrece una carta que gira en torno a las brasas: carnes de vaca y buey, croquetas de guiso y lubina; todo aderezado con los mejores albariños.

O Muiño das Lousas – O Carballiño (Ourense) ✨ Un antiguo molino a orillas del río Arenteiro convertido en un rincón mágico 🌿 🔥Su especialidad: carnes de vaca y buey maduradas a la brasa , pero también 🦞 mariscos, 🥗 ensaladas, 🧀 burrata y opciones para pequeños, celíacos y vegetarianos. 🍸 Desde la tarde, la terraza se llena de vida con cócteles al aire libre 🌅 👨‍👩‍👧‍👦 Ambiente acogedor: jardín, terraza con vistas, espacio infantil, mascotas bienvenidas 🐾 y detalles pensados para familias. 🚗 Muy fácil llegar: a solo 20 min de Ourense, 1 hora de Vigo y con parking cercano. 📍Rúa dos Muiños s/n, O Carballiño 📞 Reservas: +34 600 223 238 🕑 Cocina: 13:30–16:00 | 20:30–23:00 💶Precio medio: 25€ – 60€ 💡 Tip viajero: si vienes a O Carballiño (tierra del pulpo 🐙), no dejes de probar este lugar.

Los postres no se quedan atrás, con propuestas como el milhojas con frambuesas, el flan de mascarpone o la tarta de queso. A todo esto debemos añadirle que existen opciones veganas o sin gluten para que todo el mundo pueda disfrutar del rumor del Arenteiro mientras come.

Cuando llega la tarde, la terraza acristalada se convierte en un chill out donde podremos pedir cócteles y combinados mientras el atardecer tiñe de dorado el río y el bosque.

Qué hacer por la zona

Por si el restaurante fuese poco, su ubicación hará que aproveches el viaje al máximo. Si comemos allí estaremos junto al Parque Etnográfico del río Arenteiro, donde encontraremos un museo de papel y una playa fluvial en la que estirar los últimos días del verano.

La comarca de O Carballiño ofrece más planes interesantes, como la visita al Monasterio de Oseira, conocido como 'el Escorial gallego'; o la Ruta del Ribeiro, un paseo en el que podremos disfrutar de preciosos pazos y viñedos.

EL PRIMER TEMPLO CITERCIENSE DE GALICIA 📌 Mosteiro de Oseira (Oseira, Cea , Ourense) El Monasterio de Santa María la Real de Oseira, en la localidad de San Cristóbal de Cea, es uno de los mayores ejemplos del patrimonio gallego, una parada obligada si visitamos la provincia de Ourense. Aunque su construcción comienza a finales del siglo XII, ya hay referencias al monasterio original en 1137, cuando se retira a este área de la sierra Martiña una orden de monjes. La orden pasará en 1141 a integrarse en la Orden de Císter, convirtiéndose en la primera fundación de la orden religiosa en Galicia. Se trata de uno de los puntos de interés con mayor carga histórica de Galicia, con un pasado de gran influencia económica y esplendor en toda la zona. En el siglo XIX se abandonará el monasterio, cayendo en la ruina, hasta la vuelta de los monjes en la primera mitad del siglo XX. 🔎Curiosidad: Se dice que su nombre se debe a que en el lugar en el que se asienta, había muchos osos. 💸Visitas: hay visitas guiadas en las que puedes conocer su maravilla se interior. Y su precio es de 3'50€.

El propio pueblo de O Carballiño es una parada obligada si todavía tenemos apetito cuando llegue la hora de la cena. No podemos perdernos el pulpo á feira local, por algo cada agosto se cocinan entre 30.000 y 50.000 kilos de este animal en la archiconocida Festa do Pulpo.

Como curiosidad, en los últimos meses la zona suma un vecino con fama mundial. Julio Iglesias ha comprado una mansión en esta zona de Ourense, en el mismo lugar en el que veraneaba de niño.