Cómo llegar en tren desde Vigo a los furanchos de Redondela: la nueva alternativa del transporte público para no tener que conducir

Uno de los planes por antonomasia en el sur de Galicia durante la primavera son los furanchos. Espacios al aire libre, familiares, con buena comida y a buen precio que abren más allá del fin de semana para gozo y disfrute de todos los ciudadanos. La gran mayoría de ellos se encuentra en municipios como Redondela y Mos, donde el autobús urbano de Vigo no llega y provoca un problema: cómo llegar y sobre todo, cómo volver.

Y es que pese al sabor y ligereza de sus vinos caseros, base y razón de ser de su existencia, el regreso a casa conduciendo es casi incompatible con poder probarlos. Dado su horario y ubicación, también cuesta sincronizarlo con las rutas de transporte metropolitano a otros concellos. Hasta ahora.

El cierre de la línea entre Vigo-Guixar, Redondela y Guillarei (Tui) desde el 7 de abril no servirá solamente para ensayar el ferrocarril de la próxima década. La concentración de todos los servicios en la estación de Urzáiz ha tenido su réplica en la villa de los viaductos. Así, la estación de Redondela AV ha absorbido todas las frecuencias que antes pasaban por las paradas de A Portela (antigua Redondela de Galicia) y Picota, en pleno casco urbano.

La ubicación del apeadero de Os Eidos es perfecta para una de las zonas con mayor concentración de furanchos de las Rías Baixas. : Reboraina, Muiño da Ponte, Adiós Vida, Casanova, O Tarrastal o A Freixa, justo debajo del propio viaducto de la línea inaugurada en 2015, están a un par de minutos a pie del edificio de viajeros. El pasado año registró 22.156 viajeros en 2.464 trenes.

Horarios del tren en Redondela para ir a los furanchos

Las últimas salidas hacia Urzáiz son a las 23.15 horas (MD 09213) y 23.24 horas (Regional 12461) con precios de 2,25 euros y 1,95 euros respectivamente por billete con el descuento de ida y vuelta. El tiempo de viaje hasta Vialia, desde donde se puede seguir la fiesta fácilmente por Churruca o Casco Vello, es de apenas ocho minutos.

La ida desde la ciudad olívica es un poco más complicada al haber menor oferta y más espaciada. Las últimas llegadas desde Urzáiz son a las 18.33 horas, 20.35 horas y 21.57 horas; todas ellas con siete minutos de viaje. Estas dos últimas complican, dadas las colas en muchos furanchos, poder cenar a tiempo antes de la última frecuencia del día. Estas son además las últimas conexiones a Pontevedra, Santiago o A Coruña.

El avance de las obras del Corredor Atlántico cortan el acceso en ferrocarril a Vigo desde el martes / Alba Villar

Aunque también hay furanchos en la zona de Mos más próxima a la línea férrea que sigue hacia Porriño y la línea del Miño, el apeadero de Louredo-Os Valos lleva sin servicio desde que en 2013 el PP eliminó todas las paradas de los regionales en él.

Adiós a la alternativa más cercana a Vigo

Esta mejora en el transporte público permitirá suplir un doloroso cierre para los amantes de esta gastronomía. El Videira, conocido también como Santa Sede, no abrirá sus puertas esta primavera.

Según ha podido saber FARO el furancho ubicado en Chapela será uno de los grandes ausentes en esta campaña, que llegará hasta el fin de existencias de vino o el 31 de julio. Su particularidad era que era de los pocos a los que se podía llegar en Vitrasa utilizando la línea C3 en cualquiera de sus dos rutas.