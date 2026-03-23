Los mejores lugares para parar a comer esta Semana Santa: estos son los 24 nuevos Soletes de Repsol en Galicia

La próxima semana miles de gallegos y turistas recorrerán las carreteras de la comunidad para disfrutar de sus vacaciones de Semana Santa. Después de un invierno frío y lluvioso en gran parte del país, muchos cogen estas vacaciones con particulares ganas y, ya que no podemos escoger el tiempo que hará durante esos días, siempre podremos elegir los mejores restaurantes y bares para comer y asegurarnos una buena experiencia.

La Guía Repsol ha reconocido 24 nuevos Soletes en Galicia. Establecimientos asequibles y con cocina de calidad que ampliarán tus posibilidades a la hora de escoger establecimiento para para a comer durante tus días libres.

Los Soletes son la calificación de la Guía Repsol dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver.

24 nuevos Soletes en Galicia, uno en el centro de Vigo

Estos restaurantes confortables para grupos grandes y pequeños en los que reunirse con la familia y los amigos, los bares con terrazas en las que disfrutar los días de primavera o en los que descansar un rato después de un paseo por la naturaleza o callejeando por una ciudad; protagonizan este listado de más de 300 establecimientos, de los cuales 24 están ubicados en la región gallega.

Con los nuevos 24 Soletes en Galicia reconocidos por la Guía Repsol, la región suma ya 366 Soletes. Estos son los nuevos establecimientos:

Pontevedra : Caralludo by Chuchi en Meaño, La Renovadora en Pazos de Borbén, Loureiro en Bueu, María Manuela en Vigo , O Triskel en A Illa de Arousa y Trece Restobar en Soutomaior.

: Caralludo by Chuchi en Meaño, La Renovadora en Pazos de Borbén, Loureiro en Bueu, , O Triskel en A Illa de Arousa y Trece Restobar en Soutomaior. A Coruña : Eiquí Café en Santiago de Compostela, Ferrador en Noia, Flaco Fast Good en Santiago de Compostela, Bar La Bombilla en A Coruña, Nómada Café en Santiago de Compostela, Vinoteca O Bacoriño en Ferrol, Onde Keiras en Ames y Cafetería Pancomido en Boiro.

: Eiquí Café en Santiago de Compostela, Ferrador en Noia, Flaco Fast Good en Santiago de Compostela, Bar La Bombilla en A Coruña, Nómada Café en Santiago de Compostela, Vinoteca O Bacoriño en Ferrol, Onde Keiras en Ames y Cafetería Pancomido en Boiro. Lugo : Caserio Meiroi en Navia de Suarna, Cafetería Ebos en Vilalba, Cafetería Faragullas en Mondoñedo, La Salina en Sarria, Cafetería Ramón en Lugo y Trespés en Monforte de Lemos.

: Caserio Meiroi en Navia de Suarna, Cafetería Ebos en Vilalba, Cafetería Faragullas en Mondoñedo, La Salina en Sarria, Cafetería Ramón en Lugo y Trespés en Monforte de Lemos. Ourense: Casa Pepiña en Allariz, Mexicano en Brasas en Toén, O Birrán en Ribadavia y Toxo Gastro en Ourense.

El céntrico local vigués, María Manuela es la nueva incorporación de la ciudad a los Soletes de la Guía Repsol. El local cumple a la perfección con la filosofía de la categoría: lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible.

La calificación más joven de Guía Repsol, dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, nació en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.

Un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, busca continuamente qué sitios merecen este distintivo, poniendo especial énfasis en cubrir cada rincón del país. En cada edición, se identifican Soletes con la garantía de quien conoce la zona y los tipos de locales que abundan en ella. Guía Repsol se centra en destacar Soletes fuera de los circuitos habituales y pone el foco en sitios que son el secreto mejor guardado del público local.