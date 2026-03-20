Vuelve uno de los furanchos más populares cerca de Vigo: furancho Cadaval abre sus puertas
Este local ofrece los mejores clásicos de la gastronomía local a solo un paso de la ciudad olívica
«Outro ano mais comezamos tempada co mellor viño e a mellor comida», con este mensaje sencillo y directo el Furancho Cadaval anuncia que vuelve a abrir sus puertas un año más. Este local, uno de los más populares en la zona de Vigo para este tipo de comida, volverá a convertirse un año más en un lugar de reunión para disfrutar de la comida de toda la vida —y claro está, del vino— en compañía de familiares y amigos.
Desde ayer, jueves 19 de marzo, el lugar de O Vilar do Mato, en Redondela, reúne a los amantes de la buena comida. El furancho Cadaval se ubica en una casa de piedra restaurada con una gran zona exterior en la que podremos disfrutar de los días más apacibles de la primavera y del principio del verano, así y varias salas interiores también amplias en las que podremos comer cómodos los días de lluvia.
Menú clásico, sabor extraordinario
El furancho Cadaval ofrece un menú clásico, con imprescindibles como la tortilla, la zorza, el chorizo o los pimientos de padrón. Tampoco faltan la oreja o el raxo, pero si hay un plato que se destaca como la especialidad del lugar esa es sin duda su empanada de millo (maíz) casera.
Una buena variedad de comida para disfrutar acompañado de vinos procedentes de Redondela de excelente calidad. Destaca su albariño, pero su blanco del país y su tinto denso y con sabor intenso no son tampoco malas opciones.
Como bien señalan en sus redes sociales, Cadaval es «un furancho enxebre, dos de sempre».
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