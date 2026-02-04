El pueblo donde comer uno de los mejores mariscos de Galicia: hórreos, vistas al mar y a media hora de Vigo

La gastronomía gallega se ha convertido en uno de los buques insignia de la promoción turística de la región. Entre la calidad de sus materias primas y sus muchos establecimientos de alta cocina reconocidos con Estrella Michelin , lo complicado es escoger dónde comer.

Si bien podemos recomendar una amplia variedad de localidades en las que se come genial, la revista Viajar nos recuerda que existe un lugar que lo tiene todo: «En este pueblo gallego el buen comer y el disfrute está garantizado».

Hablamos de Combarro (Pontevedra), una localidad a menos de media hora de Vigo en la que la belleza de sus calles y sus hórreos sobre el mar solo rivaliza con su gastronomía. Como apunta la revista, en este lugar el marisco se disfruta de otra forma porque «no hay nadie que conozca mejor el marisco que los dueños de sus costas».

El mejor marisco en el pueblo más bonito de Galicia

Esta localidad del concello de Poio es considerado por muchos como el pueblo más bonito de Galicia y es que, como dicen en Viajar, «pocos lugares concentran tanta identidad en tan pocos metros». Y no es para menos, su casco histórico es considerado Conjunto de Interés Artístico y Pintoresco desde 1972 y es uno de los mejores ejemplos de aldea marinera gallega.

Los vecinos de Combarro están acostumbrados a tener los productos del mar de mejor calidad en su mesa: «mejillones recién sacados de las bateas, almejas finas, navajas, berberechos y pescados que llegan al puerto antes de pasar por la cocina». Con la vista de los hórreos sobre el mar de frente, locales como el restaurante Evoca o el Tintanegra ofrecen una combinación perfecta entre cocina moderna y amor por la tradición.

Pero si lo que buscamos es una experiencia más tradicional, la revista nos deja sus recomendaciones: «O Bocoi es uno de esos sitios que nunca fallan, ahí podrás disfrutar de cocina gallega clásica, marisco cuando la ría lo permite y platos reconocibles, bien hechos y con mucho sabor. Para algo más pequeño y tranquilo, A Codia apuesta por una carta más corta y guisos marineros de los que apetecen un día lluvioso gallego».

Por su parte, si lo que queremos priorizar son las vistas al mar sin descuidar la comida, la recomendación del medio es el restaurante Chill Out, «perfecto para raciones sencillas, pescado a la plancha y una comida sin complicaciones, con la ría delante».