Un restaurante de Vigo logra colarse entre los 100 favoritos de los españoles en 2025

La cocina de Vigo se ha ganado el aprecio de muchos comensales y no es la primera vez que reciben reconocimientos que lo acreditan. En esta ocasión, TheFork ha incluido a un restaurante de Vigo su Top100, ranking que reúne a los restaurantes favoritos de los españoles a partir de las opiniones y experiencias de sus usuarios durante todo 2025.

Nikkõ Espacio Gastronómico (R. México, 10, Bajo) ha sido el escogido por los comensales, un local en el que la cocina japonesa se elabora con los mejores ingredientes de Galicia. Además del local vigués que ocupa el puesto 71º, otros tres establecimientos gallegos han conseguido colarse en este top: A Viaxe (84º) en Santiago de Compostela, Pementa Rosa (52º) situado en Carballo y Material (75º) en Malpica.

La mejor cocina japonesa desde la ciudad olívica

En una clasificación dominada por grandes capitales gastronómicas del país, como es el caso de Barcelona, Madrid o Valencia, este restaurante de Vigo ha conseguido abrirse paso en uno de los rankings nacionales más prestigiosos, situando a la ciudad en el mapa gastronómico más competitivo del país.

Como ellos mismos anuncian en su web, Nikkõ «es el destino definitivo para los amantes de la cocina japonesa en Vigo». Aquí podrás sumergirte en una experiencia culinaria única y auténtica mientras saboreas una exquisita variedad de platos tradicionales japoneses preparados con maestría por nuestros talentosos chefs.

Desde sashimi fresco y sushi meticulosamente enrollado hasta deliciosos platos calientes como gyozas y pan bao, cada bocado que des en este local te transportará a las calles de Japón sin salir del corazón de Vigo.

Además de figurar en el ranking de TheFork, este restaurante logró el título de mejor tapa de Vigo en el pasado Petisquiño 2025, gracias a una costilla de vaca preparada a baja temperatura, marinada con salsas japonesas y acompañadas por pan brioche.