El pueblo costero de Galicia que debes visitar para disfrutar de la mejor cocina: menos de 250 habitantes, marisco de calidad y vistas privilegiadas

Playas de arena blanca, acantilados imponentes o las impresionantes vistas del mar... estas son algunos de los atractivos del litoral galego, pero no los únicos. Sus materias primas y la calidad de sus establecimientos hacen de la cocina de esta región todo un disfrute para los sentidos.

Como si las vistas del Atlántico y el Cantábrico fuesen poco, Galicia cuenta con una gran cantidad de locales que miran al mar y en los que disfrutar de su popular gastronomía mientras escuchamos el rumor de las olas.

Uno de estos pueblos afortunados es Rinlo, en Ribadeo (Lugo), una localidad con menos de 250 habitantes, una fuerte identidad marinera y reconocida por la calidad de su comida; en la que el bogavante, el centollo y la langosta del Cantábrico tienen un gran protagonismo.

Un arroz con bogavante que no olvidarás

Si hay un plato que destaca en Rinlo ese es su arroz con bogavante. La calidad de las materias primas, la maestría en la elaboración y la posibilidad de disfrutarlo mientras miras al mar lo convierten en toda una joya de la gastronomía gallega.

Aunque podrás disfrutar del buen marisco y el arroz caldoso en varios establecimientos de la zona, nuestra recomendación es que lo pruebes en A Cofradía. Se trata del restaurante más emblemático de la localidad, situado en el puerto e ideal para sumergirte en el ambiente marinero de Rinlo.

Arroz de bogavante de A Cofradía, en Rinlo. / cofradiaderinlo.gal

Arroz, almejas, langostinos y bogavante; una receta infalible para disfrutar de un plato delicioso como demuestran las reseñas del local en Google. «La comida exquisita, el arroz caldoso con bogavante increíble y los postres muy ricos», comenta una usuaria. Pero el local no destaca solo por su arroz, la parrillada de marisco también reúne un buen número de reseñas positivas que destacan la variedad y la calidad de sus ingredientes.

Rinlo, identidad costera e historia

Aunque la comida ya convierta la localidad en una parada obligatoria, este pueblo costero tiene mucho que ofrecer a los visitantes. De origen medieval, la identidad costera y la historia de Rinlo se deja ver desde el primer vistazo, con sus casas de colores recortándose sobre el Cantábrico sobre sus increíbles acantilados.

Edificios como la Casa de Don Inocencio, construida en 1912, constituyen un gran ejemplo de las construcciones indianas propias del litoral gallego; un estilo emblemático que combina con la arquitectura marinera tradicional de la zona.

Otro elemento que no debemos pasar por alto es el paseo marítimo, por él bordearemos el frente costero disfrutando de las furnas y la vista del mar. Siguiendo el camino de la costa, el puerto, de origen medieval, nos habla del origen pesquero y ballenero del pueblo.

Pero si hablamos de Rinlo no podemos dejar pasar sus cetáreas, viveros en los que se crían centollas y langostas aprovechando las mareas y el agua del mar. La Cetárea de Porto de Rinlo es la primera y más conocida, construida en 1904.