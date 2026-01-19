Feira do Cocido de Lalín 2026: los 26 restaurantes en los que disfrutar de este manjar gallego durante todo un mes

Desde la semana pasada, los vecinos de Lalín (Pontevedra) han podido comprobar como los 'porquiños do Cocido' han tomado sus calles. Estos coloridos cerdos anuncian desde hace unos días que la localidad celebra uno de los eventos gastronómicos más populares de Galicia: el Mes do Cocido.

Con la llegada del frío arranca también la temporada de cocidos, uno de los platos más típicos y deliciosos de la gastronomía gallega que ya está de vuelta para alegrar los estómagos de los amantes de la comida. Buena carne, garbanzos, lacón con grelos y patatas son los ingredientes clave para que quienes visiten Lalín las próximas semanas disfruten de todo un manjar.

Este año, Lalín celebra la 58ª edición de su popular Feira do Cocido, un evento reconocido como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Aunque el día grande es el 8 de febrero, desde la semana pasada y hasta el próximo 14 de febrero, la localidad contará con una programación cargada de actividades, comida y diversión para quienes se acerquen a disfrutar de esta joya de la cocina gallega.

Un mes lleno de comida y actividades

La Feira do Cocido de Lalín va más allá de la comida. Bajo el lema «De San Amaro a San Valentín, Mes del Cocido de Lalín», el concello pontevedrés propone más de medio centenar de actividades entre enero y febrero.

Actividades infantiles como el 'Divercocido', competiciones deportivas como el Rally y la Carrera del Cocido; propuestas etnográficas y musicales como la Matanza Tradicional y distintos conciertos; conformarán el programa de este año.

En el apartado cultural destacan los Premios de Gastronomía de Galicia, cuya gala se podrá seguir en directo en la TVG, y el Premio de Periodismo Gastronómico 'Álvaro Cunqueiro'. Todas estas actividades reflejan la identidad y el orgullo asociados a esta celebración, elementos que también captura el cartel de este año, hecho a mano por el pintor gallego José Mª Barreiro Gómez.

Durante todo este mes, 26 establecimientos hosteleros ofrecerán cocido en sus cartas todos los días, bajo el Sello de Calidad del Cocido de Lalín; una experiencia gastronómica que no puedes perderte.

26 restaurantes para disfrutar del Mes do Cocido de Lalín

Este años el Mes do Cocido de Lalín contará con 26 negocios de restauración que configurarán el cartel de restaurantes oficiales: