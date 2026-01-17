El Estrella Michelin más barato de Galicia está en Vigo: 41 euros por persona en el centro de la ciudad

La cocina gallega se asienta como una de las propuestas mejor valoradas de la gastronomía española y europea. Una prueba de esta calidad son las 19 Estrellas Michelin que desde este año concentra Galicia. Aunque muchos de estos locales son reconocidos, lo que mucha gente no sabe es que en el corazón de Vigo contamos con uno que ofrece su menú por solo 41 euros; el más barato de España y uno de los más económicos de Europa.

Además de su precio, este restaurante tienen otra particularidad: se encuentra en el sexto piso de la sede del Celta de Vigo. Hablamos de Silabario, uno de los cinco restaurantes de la ciudad olívica galardonados por la popular guía.

El encargado de esta propuesta gastronómica es Alberto González Prelcic un chef vigués que, como recogía la revista Viajar el pasado verano, tiene una filosofía clara: «cocina gallega del s. XXI, evidentemente con un filtro de cocina de autor».

Tradición e innovación por 41 euros

Desde su apertura en 2008, Silabario ha basado su menú en la gastronomía y los productos locales, sin dejar de tener la originalidad que con la que consiguieron su primera estrella Michelín en el año 2021.

El aprecio del chef por la gastronomía de su tierra se deja ver en sus preparaciones con mejillón tigre, vaca rubia gallega o el Cebreiro, un queso de vaca con denominación de origen protegida.

Consomé 'Parrulo', parte del menú 'Tempo'. / Silabario

¿Lo mejor de todo? Podrás disfrutarlo en un menú de 41 euros. Este menú, llamado como el popular barrio de Vigo: 'Berbés', consta de un aperitivo del día, entrante, plato principal y postre. Sin embargo, desde Viajar nos recuerdan que «la bebida no está incluida, por lo que es recomendable reservar una parte del presupuesto para un vino que amenice la comida».

Los comensales pueden esperar sorprenderse con el menú, ya que este está en constante transformación y adaptándose a las opciones disponibles en el mercado. Esto forma parte de la visión del autor, elaborar una interpretación del territorio y del momento para generar una propuesta gastronómica.

Además, si nuestro bolsillo lo permite, podremos descubrir todo un universo nuevo con sus otros menús. Aunque más caros, tampoco son una locura teniendo en cuenta la calidad de la cocina. Además del 'Berbés', también tendremos las opciones del menú 'Tempo' por 90 euros, el menú Raíces por 125 euros o el menú Solaina, con un precio de 180 euros.

Las Estrellas no definen la buena comida, pero son un reconocimiento al trabajo bien hecho y un signo de estatus. Silabario, desde el centro de Vigo, nos ofrece una oportunidad para descubrir lo que se necesita para conseguir un reconocimiento como la Estrella Michelin sin dejarnos los ahorros.