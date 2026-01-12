Los mejores torreznos se comen en Galicia: el popular restaurante a una hora de Vigo que acerca la popular receta soriana

La cocina de Galicia se ha ganado el aprecio de muchos comensales y no es la primera vez que reciben reconocimientos que lo acreditan. Como destino gastronómico, y en gran medida gracias a la calidad de sus productos locales, muchos establecimientos de la comunidad han logrado hacerse un hueco en los rankings más prestigiosos .

La calidad de los restaurantes gallegos les lleva incluso a dominar platos propios de la cocina de otras regiones del país. Este es el caso de un restaurante ubicado en la ciudad de Ourense en el que podrás probar los mejores torreznos de Soria sin salir de Galicia.

Torreznos de Soria en la ciudad de As Burgas

Si el clima de enero no te permite disfrutar de tus planes, una escapada gastronómica siempre resulta socorrida. En este caso, podrás disfrutar de una de las recetas más populares de la gastronomía castellana desde la ciudad de As Burgas.

En el Casco Vello de Ourense, entre calles empedradas y un popular ambiente de tapeo y vinos, encontramos 'Casa Cortés', un restaurante que se ha popularizado en los últimos tiempos gracias a ofrecer los auténticos 'Torreznos de Soria'; un bocado con sello de garantía.

Este establecimiento, ubicado en el número 24 de la calle Lepanto, ofrece el ambiente ideal para disfrutar de una bebida acompañado por alguna de sus deliciosas preparaciones. La opción más popular son sus torreznos: panceta semicurada de cerdo acompañada de una salsa especial de la casa y dos tostadas pequeñas con mantequilla de ajo y perejil. Un bocado delicioso y contundente por solo 4,90 euros.

Pero la preparación clásica no es la única opción que encontraremos en este local. Quien quiera probar una combinación más innovadora no puede dejar de probar la 'Tosta Torrezúa', combinando el intenso sabor de los torreznos de Soria con el delicioso queso de Arzúa.