La mejor pizzería de España y una de las tres mejores del mundo tiene local en Vigo

La guía '50 Top Pizza' ha situado una cadena de pizzerías con local en Vigo como la mejor pizzería artesanal de España y la tercera del mundo.

Aunque este año ha bajado posiciones respecto a los rankings de otros años, ha conseguido consolidar su posición como una de las mejores pizzas napolitanas de todo el mundo. Hablamos de la cadena Grosso Napoletano, ubicada en el número 2 de la rúa Inés Pérez de Ceta.

Cocina de Nápoles que triunfa en España

Fundada en 2017, esta cadena de pizzerías ha pasado de tener un solo local en Madrid a contar con más de 50 sucursales repartidas por toda España. Como relatan en sus redes sociales, el viaje de esta cadena arrancó con «más ilusión que mesas», pero pronto conquistó los paladares españoles con una idea clara: traer «algo que aquí no existía: la verdadera pizza napolitana».

Desde su fundación hasta ahora, la cadena no ha parado de crecer. Como ellos mismos cuentan, no hay secreto para su éxito: «una a una, pizza a pizza, equipo a equipo. Del primer horno a docenas, pero con la misma receta: producto, Italia, pasión».

Su posición en el ránking no ha sido el único galardón que han recibido. En este mismo evento, Fabrizio Polacco, jefe de producto de la cadena, fue nombrado 'Pizzaiolo del año' (artesano encargado de elaborar la pizza). Dentro de este top 50 mejores pizzerías artesanales del mundo encontramos otras tres cadenas españolas: Can Pizza, Garden Pizza y Da Nanni.

Como ellos mismos cuentan en sus redes, este galardón no modifica su hoja de ruta. «Todo empezó con un viaje y una pizza. Y el viaje aún no ha terminado», afirman.