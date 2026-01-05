El restaurante de Vigo que 'The Guardian' te recomienda no perderte: menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera

La cocina de Vigo se ha ganado el aprecio de muchos comensales y no es la primera vez que reciben reconocimientos que lo acreditan. En esta ocasión, ha sido el popular medio británico The Guardian quien ha recomendado un restaurante en el corazón de la ciudad olívica que no te puedes perder.

Como destino gastronómico, Vigo y Galicia no solo destacan por la calidad de sus productos como los mariscos o las carnes, también se han hecho un hueco en los rankings más prestigiosos por las apuestas innovadoras de muchos de sus restaurantes.

El periódico británico ha escogido un local de la ciudad olívica para recomendárselo a sus lectores. Callejeando por el casco antiguo de Vigo, en el número 4 de la calle San Bernardo, encontramos el restaurante Valdevez, todo un icono de la cocina viguesa.

Un menú de calidad a precio de saldo

«Con un menú del día de 15 euros a muy buen precio, platos creativos y vinos de primera», así resume The Guardian los puntos fuertes de este local en una sola línea. Y es que la carta del Valdevez no sorprende solo por su precio. Las propuestas que encontramos en ella, con un gran protagonismo de las recetas vegetarianas, abrirán nuestro apetito y despertarán nuestra curiosidad.

Los grandes protagonistas de la carta son los platos vegetarianos, como estas gyozas de verduras. / Tripadvisor

Si no eres muy fan de las verduras, no te preocupes, este restaurante sigue siendo para ti. Aquí podrás probar lo mejor del mar y la tierra de la zona con una vuelta de tuerca a las recetas más icónicas de la cocina gallega. Como destaca el periodista del periódico británico: «Su tierno pulpo a feira se corona con puré de patata y pimentón, sus vieiras están perfectamente asadas a la parrilla, e incluso se puede probar solomillo de ternera curado de la Sierra».

Uno de los platos más populares del local, las zamburiñas. / Tripadvisor

La calidad de su cocina le ha ganado un puesto como local de referencia de la ciudad. En un vistazo a sus redes podremos ver que han pasado por aquí celebridades de toda índole, desde futbolistas del Celta como Iago Aspas, músicos como C.Tangana, actores como Fernando Tejero e incluso el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.