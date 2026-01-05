El pueblo costero de Galicia que debes visitar para disfrutar de buena comida en primera línea de playa: «El refugio del fin del mundo»

Playas de arena blanca, acantilados imponentes o el mar embravecido... estas son algunos de los atractivos de la popular Costa da Morte, pero no la única. Sus materias primas y la calidad de sus establecimientos hacen de la cocina de esta región todo un disfrute para los sentidos.

Como si las vistas del Atlántico fuesen poco, Galicia cuenta con una gran cantidad de locales que miran al mar y en los que disfrutar de su popular gastronomía mientras escuchamos el rumor de las olas.

Uno de estos pueblos afortunados es Malpica de Bergantiños, considerado como el punto en el que inicia la Costa da Morte y que cuenta con un restaurante muy especial.

Una estrella Michelín brillando entre faros

La Costa da Morte se caracteriza por su naturaleza salvaje y sus pueblos marineros, Malpica quizá sea uno de sus mejores ejemplos. Encaramada a una pequeña península que se cierne sobre el Atlántico, este pueblo conserva su esencia pesquera sin renunciar a las nuevas propuestas.

Una de estas propuestas es el restaurante As Garzas, ganador en el año 2022 de una estrella Michelín y dos Soles de la Guía Repsol. Según Michelín, este restaurante «se alza aislado en plena Costa da Morte, frente al Atlántico, y está llevado con mimo».

Y es que As Garzas cuenta con una propuesta culinaria única y una ubicación envidiable, junto a la playa de Barizo. Todas las mesas disfrutan de unas sobrecogedoras vistas del fuerte oleaje atlántico en lo que es, como dice su chef Fernando Agrasar, «el refugio del fin del mundo».

Esta ruta une los faros de la zona en un recorrido de ocho etapas. / caminodosfaros.com

Pero los encantos de Malpica no terminan ahí. La zona destaca por dos elementos: la cerámica y los faros. Y es que en Buño, una de las parroquias del municipio, podremos encontrar una multitud de tiendas con piezas de barro típicas gallegas de gran calidad, así como diseños modernos e innovadores; todos elaborados con materiales de la zona.

Por otra parte, el litoral malpicano es el punto de partida del popular 'Camiño dos faros', una ruta de ocho etapas que duran unas nueve horas cada una. Estas etapas, que van desde los 18 km, la más corta, hasta los 32,6 km, la más larga; recorre los faros, dunas y estuarios en una de las zonas más impresionantes de Costa da Morte.