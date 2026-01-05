El mejor Roscón de Reyes de cada provincia de Galicia: de las recetas clásicas a los rellenos más innovadores

Con la llegada de sus majestades de Oriente a todos los rincones del país, las panaderías y las casas empiezan a llenarse con la fragancia del azahar y de la ralladura de naranja. Este olor que nos lleva a la infancia, y que suele ir acompañado del aroma a chocolate caliente, es el del típico roscón de reyes.

Como a cualquier otro concepto culinario, en los últimos años han aparecido todo tipo de propuestas, innovaciones y rellenos para darle la vuelta a uno de los dulces más típicos de Galicia y de España durante la época navideña.

Clásicos, rellenos de nata, con fruta escarchada... Cada lugar tiene su propia forma de hacer el roscón, por eso, desde la revista Viajar han decidido crear un mapa con los mejores roscones de cada provincia del país. En el caso de la comunidad gallega, su veredicto puede sorprender a más de uno.

Mapa de los mejores roscones de España, elegidos provincia a provincia. / Revista Viajar

Lugo: Confitería Martín

La revista deja claro que en Lugo «no gustan los artificios». Los lucenses siguen prefiriendo los roscones clásicos, por eso, como destaca el artículo, la Pastelería Martín es la mejor de la provincia. «Masa artesanal rica en mantequilla y huevos, un levedado lento y el aroma inconfundible del agua de azahar, reforzado por un sutil toque de licores blancos», esa es la receta que triunfa en la zona. Aunque también ofrecen roscones rellenos de nata o trufa, el favorito sigue siendo el que va sin relleno.

Pontevedra: Acuña

Según Viajar, el roscón que triunfa en la provincia de Pontevedra es el de la Panadería Acuña. Este horno centenario de la Boa Vila, hoy convertido en una cadena con panaderías en distintos puntos de la zona, se ha ganado este puesto a pulso. «Tan popular que se elabora (y se vende) durante todo el año», destaca el artículo. Además de la versión clásica, también son muy apreciados los que van rellenos de nata, crema o ambas. Para el día de Reyes, la panadería elabora roscones premiados con hasta 500 euros, «una tradición que cada Navidad multiplica la expectación y los encargos».

Ourense: Confitería Milhojas

En la provincia más termal de Galicia también se apuesta por la tradición. El roscón favorito de los ourensanos es el de la Confitería Milhojas, este obrador histórico de la capital provincial «mantiene desde hace más de 70 años la receta familiar ideada por su fundador». Su elaboración sigue siendo 100% artesanal y su forma clásica, sin relleno y cubierta con fruta escarchada, es la más demandada por vecinos y visitantes. Para cuando esté leyendo este artículo quizá sea demasiado tarde, ya que desde Viajar aseguran que «suele agotarse cada año en vísperas de Reyes».

A Coruña: Confitería Flory

En la provincia de A Coruña tampoco se andan con experimentos a la hora de escoger su roscón de Reyes. El artículo señala que la opción favorita de esta región es la de la Confitería Flory, abierta en 1967 y con una filosofía clara: ser fieles a la receta tradicional. Es habitual encontrar colas en la puerta del local los días previos al 5 y 6 de enero. En esta confitería dejan que su «excelente materia prima» hable por ellos y por eso preparan su roscón sin relleno, aunque eso sí, podrás encontrarlo coronado de fruta escarchada y nata.