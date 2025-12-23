El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río

Galicia se ha convertido en toda una referencia para los amantes de la buena comida. Entre la calidad de sus materias primas y sus muchos establecimientos de alta cocina reconocidos con Estrella Michelin, lo complicado es escoger dónde comer.

Si a la buena comida le sumamos paisajes espectaculares, el resultado es una experiencia que no debemos perdernos. Esto es lo que ocurre con un restaurante de lo más mágico situado en la provincia de Ourense y que cada vez más gente denomina como «el más bonito de Galicia». Esta denominación está tan extendida que ha llegado incluso a oídos de gente de fuera de Galicia, como el creador de contenido gastronómico 'Cenando con Pablo'.

El establecimiento es O Muíño das Lousas y está ubicado en la localidad ourensana de O Carballiño. ¿Pero qué tiene este lugar que cautiva a tantos comensales?

Un molino reformado en un entorno privilegiado

La usuaria de TikTok María Montaña (@mariacarballom) ha sido una de las últimas en quedarse prendada de O Muíño das Lousas y ha relatado en esta red social su experiencia. «Mi novio y yo nos vamos de comida romántica al restaurante más bonito de toda Galicia», comienza su vídeo, que en menos de un día acumula más de 40.000 'me gusta'.

En su caso, Montaña y su pareja abrieron boca con unas croquetas de buey («las mejores que he probado en mucho tiempo», afirma) y tiradito de lubina salvaje, que tenía un sabor «increíble», aunque nada comparado con el plato principal, la carne.

Precisamente es la carne el producto estrella de este restaurante, como reza su página web. «Apostamos por la calidad y el producto gallego, como hemos hecho siempre. Vamos a ofrecer cortes de buey y de vaca madura a la brasa», explican.

«1,4 kilogramos de chuletón de ternera, la mejor carne que he probado en mi vida», afirma María Montaña. Para terminar, tomaron de postre tarta de queso con frambuesas.

Una terraza para tomar cócteles a pie de río

El espacio más fotografiado de O Muíño das Lousas es, sin duda, su terraza. Una decena de mesas situadas a pocos metros del río Arenteiro, para sentarse a disfrutar de unos cócteles cuando cae la noche o un banquete de carne gallega durante el día.

En el interior también esconden un comedor con una decoración muy cuidada, con sillones verdes aterciopelados y paredes de piedra desnuda.

Por todo ello, el restaurante figura en la lista de locales recomendados por la Guía Repsol. Si quieres probarlo de primera mano, debes reservar previamente por teléfono.

Qué hacer en O Carballiño

Por si el restaurante fuese poco, su ubicación hará que aproveches el viaje al máximo. Si comemos allí estaremos junto al Parque Etnográfico del río Arenteiro, donde encontraremos un museo de papel y una playa fluvial en la que estirar los últimos días del verano.

La comarca de O Carballiño ofrece más planes interesantes, como la visita al Monasterio de Oseira, conocido como 'el Escorial gallego'; o la Ruta del Ribeiro, un paseo en el que podremos disfrutar de preciosos pazos y viñedos.

#gallegos #galidrone #mosteirodeoseira #cea #monasteriosgallegos #ourense #turismodegalicia ♬ Murakami: Little Forest - Hiroco.M @galidrone EL PRIMER TEMPLO CITERCIENSE DE GALICIA 📌 Mosteiro de Oseira (Oseira, Cea , Ourense) El Monasterio de Santa María la Real de Oseira, en la localidad de San Cristóbal de Cea, es uno de los mayores ejemplos del patrimonio gallego, una parada obligada si visitamos la provincia de Ourense. Aunque su construcción comienza a finales del siglo XII, ya hay referencias al monasterio original en 1137, cuando se retira a este área de la sierra Martiña una orden de monjes. La orden pasará en 1141 a integrarse en la Orden de Císter, convirtiéndose en la primera fundación de la orden religiosa en Galicia. Se trata de uno de los puntos de interés con mayor carga histórica de Galicia, con un pasado de gran influencia económica y esplendor en toda la zona. En el siglo XIX se abandonará el monasterio, cayendo en la ruina, hasta la vuelta de los monjes en la primera mitad del siglo XX. 🔎Curiosidad: Se dice que su nombre se debe a que en el lugar en el que se asienta, había muchos osos. 💸Visitas: hay visitas guiadas en las que puedes conocer su maravilla se interior. Y su precio es de 3’50€. #galicia

El propio pueblo de O Carballiño es una parada obligada si todavía tenemos apetito cuando llegue la hora de la cena. No podemos perdernos el pulpo á feira local, por algo cada agosto se cocinan entre 30.000 y 50.000 kilos de este animal en la archiconocida Festa do Pulpo.

Como curiosidad, en los últimos meses la zona suma un vecino con fama mundial. Julio Iglesias ha comprado una mansión en esta zona de Ourense, en el mismo lugar en el que veraneaba de niño.