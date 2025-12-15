La comida perfecta para el frío: cinco restaurantes de Vigo donde comer un buen cocido gallego este invierno

Con la llegada del frío arranca también la temporada de cocidos. Uno de los platos más típicos y deliciosos de la gastronomía gallega está de vuelta para alegrar los estómagos de los amantes de la tradición. Buena carne, garbanzos y grelos o repollo son los ingredientes clave para que el cocido sea un éxito asegurado.

Su elaboración es un tanto costosa y requiere su tiempo. Poner la carne a desalar previamente, contar con menaje de cocina adecuado... por eso, si eres un gran amante del cocido gallego, pero la pereza te puede para hacerlo en casa, hoy te traemos cinco restaurantes de Vigo que no te defraudarán.

Taberna Rabuda

Ubicada en la Rúa Doutor Cadabal 32, esta taberna ofrece, todos los domingos, un delicioso cocido gallego. El menú, de 27 euros por persona, incluye sopa y filloas de postre, aunque la bebida se paga aparte.

Central Pork

Ubicado en la rúa Vía Norte, 37, junto al centro comercial Vial, es el lugar de encuentro perfecto para amigos y familiares. En su carta cuenta con diferentes opciones de menú entre las que destaca el de cocido. El menú 1, que tiene un precio de 37 euros, incluye entrantes, el plato principal con cocido, postres y bebida.

Cocido del restaurante Central Pork. / Tripadvisor

Mesón El Águila

Está situado en la rúa Perú 2, en Santiago de Vigo, y ofrece cocido los jueves y los domingos. El precio individual es de 18 euros, aunque el menú completo, con bebida, pan, postre y café se puede solicitar por 12 euros más.

Casa Soutomayor

En pleno centro de Vigo, en la rúa de Manuel Nuñez 8, está Casa Soutomayor un restaurante de cocida tradicional gallega donde encontrarás un delicioso cocido los miércoles y los sábados. En este caso será necesario que hagas reserva previa.

Mesón Barcelona

Cocido del Mesón Barcelona. / Tripadvisor

Ubicado en rúa Barcelona, 5 y en su variada carta no falta el tradicional cocido que se podrá disfrutar a un precio de 26 euros por persona.