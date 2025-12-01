Los 18 nuevos Soletes de la Guía Repsol en Galicia para disfrutar de las cenas navideñas

Este mes los amigos vuelven a reunirse y algunas empresas apuran hasta el último minuto para escoger un local en el que celebrar comidas y cenas navideñas. Aunque el tintineo de los cubiertos sobre el plato, las conversaciones animadas y los brindis serán los protagonistas de estas reuniones; escoger un buen restaurante nos garantiza pasar una gran velada.

La Guía Repsol ha reconocido 18 nuevos Soletes en Galicia. Establecimientos asequibles y con cocina de calidad que ampliarán tus posibilidades a la hora de escoger establecimiento para tus reuniones de esta Navidad.

Los Soletes son la calificación de la Guía Repsol dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver.

18 nuevos Soletes en Galicia

Estos restaurantes confortables para grupos grandes y pequeños en los que reunirse con colegas, familia o compañeros de trabajo, los bares con un ambiente que se vuelve más especial los días clave y los hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños protagonizan este listado de más de 300 establecimientos, de los cuales 18 están ubicados en la región gallega.

Con los nuevos 18 Soletes de Navidad en Galicia reconocidos por la Guía Repsol, la región suma ya 342 Soletes. Estos son los nuevos establecimientos:

Pontevedra : ‘Casa Ces’ y ‘Tintanegra’, en Poio; ‘Confitería Solla’, en Pontevedra; ‘El Gaucho’, en Silleda; ‘Vago Viños’, en Cambados, y ‘Regato Praia’, en Redondela.

: ‘Casa Ces’ y ‘Tintanegra’, en Poio; ‘Confitería Solla’, en Pontevedra; ‘El Gaucho’, en Silleda; ‘Vago Viños’, en Cambados, y ‘Regato Praia’, en Redondela. A Coruña : ‘Bodega 83’, en Betanzos; ‘A Tasquiña da Senra’ y ‘La Quinta’, en Santiago de Compostela, y ‘Zahara’, en Ferrol.

: ‘Bodega 83’, en Betanzos; ‘A Tasquiña da Senra’ y ‘La Quinta’, en Santiago de Compostela, y ‘Zahara’, en Ferrol. Lugo : ‘Casa Damián’, en Alfoz; ‘Moure’ y ‘Garden Monforte’, en Monforte de Lemos, y ‘La Esquina’, en Guitiriz.

: ‘Casa Damián’, en Alfoz; ‘Moure’ y ‘Garden Monforte’, en Monforte de Lemos, y ‘La Esquina’, en Guitiriz. Ourense: ‘Ollo Kanalla’ y ‘A Nené Ultramarinos’, en Ourense; ‘A Micalla’, en Allariz, y ‘Casa Gazpara’, en O Carballiño.

Estos nuevos Soletes cumplen a la perfección con la filosofía de la categoría: lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano. Con esta decimotercera edición ya son más de 5.000 los establecimientos distinguidos con la pegatina amarilla: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas para saber siempre dónde ir.

«A quién no le gusta celebrar y dejarse atrapar por la ilusión de unos días tan chispeantes. En Guía Repsol nos hemos inspirado en las ganas colectivas de celebrar y hemos alumbrado unos Soletes de Navidad para pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes. Aperitivos de los que te vas con nuevos amigos o cómo surtir la despensa de productos únicos», explica María Ritter, directora de Guía Repsol.

27 conventos entran en la guía gastronómica

La distinción a congregaciones religiosas es la gran novedad de esta entrega de Soletes. Los mejores hornos conventuales reciben su premio por las recetas centenarias heredadas de sus hermanas y su desempeño artesanal, que en algunos casos guardan la tradición de toda una provincia. Las clarisas de Llerena (Badajoz), las hermanas del Monasterio de las Comendadoras de Santiago en Granada o las religiosas del convento cisterciense de Teror en Las Palmas figuran entre los 27 monasterios premiados repartidos por toda España.

Desde el puente de la Constitución que arranca esta semana hasta el día de Reyes, estas fechas se convierten en la oportunidad perfecta para reunirte con tus amigos y disfrutar de lo mejor de la gastronomía española.