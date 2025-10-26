Así es el precioso pueblo pontevedrés que la Guía Michelin sitúa entre los 10 mejores destinos gastronómicos de España

La tradición gastronómica de Galicia es uno de los puntos fuertes de una comunidad que no para de ganar visitantes cada verano. Una prueba de ello es la cantidad de restaurantes reconocidos por la Guía Michelin como referentes de la alta cocina. Ahora, esta guía reconoce un municipio pontevedrés como uno de los 10 pueblos costeros más gourmet de España.

El mar es una parte central de la cocina gallega, la variedad de pescados y mariscos del litoral galaico se prestan a distintas preparaciones y combinaciones que no paran de evolucionar y sorprender a los comensales. A esto, debemos sumarle vinos de calidad y la mejor carne del mundo.

La guía culinaria reconoce la localidad de Cambados, en Pontevedra, como todo un referente gastronómico que combina un espacio natural único con una gran cocina.

«Cuando el Atlántico mece la cuna del albariño»

Este pueblo, con un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural, destaca por el espacio que lo rodea: viñedos, bosques, montes y el mar. «Las bateas flotantes dibujan una estampa muy gallega sobre el Atlántico», comenta la guía.

Además, en Michelin destacan la villa como «la cuna del albariño, D.O. Rías Baixas», un vino que potencia los sabores frescos del mar y que forma parte de propuestas culinarias destacadas como la del restaurante Yayo Daporta.

Este establecimiento con Estrella Michelin ofrece una cocina gallega actual «con buen gusto y sentido común». La publicación destaca los mejillones, berberechos, percebes, gelatina de algas y navajas en diferentes texturas, así como el «especialmente interesante» homenaje al albariño en los postres.

El artículo reconoce otros locales como A Taberna do Trasno o la marisquería Posta do Sol, dos espacios que proponen cartas variadas y preparaciones con las que disfrutar de la calidad del producto autóctono.

Michelin destaca otros lugares en los que «saborear la costa española», como San Vivente de la Barquera en Cantabria, San Pedro del Pinatar en Murcia, Ribadesella en Asturias y Hondarribia en el País Vasco, entre otros.