Un chiringuito-contenedor para desembarcar a orillas del puerto vigués y con vistas a la ría

El pasado 22 de septiembre, Vigo despidió a la flota de 'La Solitaire du Figaro Paprec', una regata que tuvo en aguas olívicas el final de su segunda etapa y el epicentro de la vela oceánica. Entre los atractivos que trajo consigo este evento se coló un contenedor marítimo transformado en bar gastro, en el mismo paseo de las Avenidas, que después de su instalación, en principio para dar cobertura culinaria a los asistentes al puerto durante esos días de competición, finalmente ha decidido quedarse.

Bajo el nombre de 'La Cubierta del Nautilus', pretende ser el nuevo punto de encuentro del Observatorio Submarino Nautilus, el literario sumergible de Julio Verne que se ha convertido en realidad en el Puerto de Vigo, con una estructura que permite 'bucear ' en las aguas de la ría para admirar su fauna.

Alba Villar

El bar cuenta con terraza sobre el césped, vistas a la ría y también al buque museo Hidria Segundo, una histórica embarcación-museo, construida en el astillero vigués José Roberto e Hijos, entre 1963 y 1966. Se trata del único barco a vapor en activo de la península que, además, se puede visitar.

«Desde la superficie, somos la parte visible del Nautilus, un lugar donde puedes relajarte, tomar algo o disfrutar de algo rico para comer, mientras disfrutas del sol, música y atardeceres espectaculares», se relata en el perfil de redes de este establecimiento, que pretende dinamizar la zona al otro lado de Montero Ríos, prometiendo «experiencias, con actividades y sorpresas».