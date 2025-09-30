La Guía Michelin incluye este restaurante pontevedrés en sus recomendaciones de septiembre: está a solo 40 minutos de Vigo

Que la gastronomía de las Rías Baixas está reconocida como una de las más destacadas del país. Aunque los locales lo sabemos, siempre es positivo contar con reconocimientos como el de la Guía Michelin, que ha dado a conocer sus restaurantes recomendados del mes de septiembre.

La prestigiosa guía ha incluido un total de 25 restaurantes de todo España, ofreciendo alternativas gastronómicas para todos los gustos y entre los que se encuentra un establecimiento a solo 40 minutos de Vigo.

O Loxe Mareiro

Hablamos de O Loxe Mareiro, un local ubicado en Santiago de Carril (Vilagarcía de Arousa) y que ha captado la atención de la guía gastronómica gracias a sus productos del mar y su ubicación privilegiada.

Como señala Michelin: «Asomado a la ría de Arousa, y a los curiosos palos o varas que delimitan los parques de cultivo donde crecen las famosas almejas de Carril, O Loxe Mareiro ha recuperado una antigua casa de comidas de tradición marinera»

Esta ubicación es uno de sus puntos fuertes. El local cuenta con una «coqueta terraza» que mira al mar y desde la que podremos disfrutar de las vistas mientras probamos su «pequeña carta».

Aunque la carta sea escueta, la guía destaca su «completo menú degustación» y una propuesta «totalmente volcada en los productos del mar».

Junto al establecimiento de Carril, otros dos restaurantes gallegos se han sumado a las recomendaciones de la Guía Michelin: el también pontevedrés Meloxeira Praia, en O Grove y Con Culler, en Santiago de Compostela.