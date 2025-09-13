Ni Indómito ni Los 3 Monos: el segundo mejor restaurante nuevo de Europa está en Galicia y es un asador

Galicia es una tierra donde la cocina tiene una identidad propia y no para de reinventarse, pero sin perder las raíces que han convertido su gastronomía en un elemento tan apreciado.

Aunque lo primero que nos viene a la mente al pensar en la comida gallega son sus mariscos y pescados de calidad, lo cierto es que la carne no se queda atrás. Galicia también es tierra de asados y preparaciones como el raxo o el churrasco, muy apreciados por quienes prefieren los sabores de la tierra a los del mar.

Pero la calidad de las carnes gallegas no es lo único que destaca, la pericia de quien la prepara es clave y Galicia cuenta con algunos de los mejores restaurantes de España. De hecho, el segundo mejor restaurante nuevo de Europa según la guía gastronómica Opinionated About Dining (OAD) es un asador gallego.

Brasas en el corazón de Galicia

Se trata del restaurante O'Pazo, ubicado en Padrón (A Coruña), una propuesta que se cuela en el ránking de los 30 mejores restaurantes nuevos de Europa elaborado por el crítico estadounidense, Steven Plotnicki.

Este local, dirigido por los hermanos Manuel y Óscar Vidal, lleva la cocina gallega a lo más alto desde la autenticidad, sensibilidad y excelencia, como indica la guía del neoyorkino. Y es que los hermanos Vidal cocinan desde la esencia y el cuidado hacia las materias primas con las que preparan sus elaboraciones.

El negocio original, fundado en el año 2000, era un asador clásico anexo al Hotel Scala, regentado por la familia Vidal. En el año 2010, Óscar se pone al frente de la cocina y hace evolucionar su propuesta sin perder la esencia.

La forma de trabajar del chef se ha convertido en el buque insignia de O'Pazo, una técnica de brasa que busca una intervención mínima y el máximo respeto al producto. Como indican en su web, la propuesta es clara: «Jugamos con la brasa. Cocinamos sin artificios».

Producto propio en medio del monte

Los comensales podrán disfrutar de propuestas como la lamprea del Ulla, chocos de Rianxo, percebes de Aguiño, o carne de vaca rubia gallega de Bandeira. Todos productos gallegos y de calidad, muchos de ellos procedentes de su propia huerta donde cultivan las mejores variedades locales.

La mejor forma de descubrir la propuesta de O'Pazo es probar su menú degustación, 'Rescaldo', con un precio de 190 euros por comensal. Esta propuesta que referencia a las brasas que siguen ardiendo bajo la ceniza, ofrece 15 preparaciones que nos muestran lo mejor del mar y la tierra con una sensibilidad que eleva la cocina a la categoría de arte: berberechos, centollo, carnes curadas, verduras asadas, pescados madurados, y postres que hablan de la tierra, como la Tarta de Padrón o la manzana Tabardilla.

Con el menú 'Recaldo' podremos degustar propuestas de mar y tierra. / asadoropazo.es

La ubicación del restaurante refuerza la experiencia. A los pies del monte Santiaguiño, el espacio recoge en su decoración los elementos sobrios que nos recuerdan a la brasa, como el color negro, la madera o la ceniza.

No podemos hablar de la experiencia en O'Pazo sin mencionar sus vinos. La sumiller, Almudena Feal, es la encargada de seleccionar y recomendar la opción adecuada para cada plato entre más de mil referencias. Podremos elevar la experiencia gastronómica con alguna de las cinco denominaciones de origen gallegas o con vinos seleccionados de distintos países.

En sala, Manuel Vidal nos proporcionará toda la atención que necesitamos para experimentar una cocina que les ha valido reconocimientos como la estrella Michelín en el año 2022 o los dos Soles de la Guía Repsol.