El restaurante de carretera a 25 minutos de Vigo que recomiendan los camioneros

Se suele decir que donde hay muchos camiones parados se come bien. Si sumamos eso a que en Galicia lo complicado es encontrar un sitio donde comer mal, conseguimos la recomendación de hoy: un restaurante a 25 minutos de Vigo destacado por el blog de 'El Camionero Recomienda'.

Los restaurantes de carretera no suelen ser lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en ir a algún sitio a comer. Sin embargo, estos locales tan socorridos para quienes están de viaje ofrecen buena comida y buen precio, algo nada desdeñable hoy en día.

En el caso del restaurante Río Tinto, en O Porriño (Pontevedra), ambas cosas se cumplen, con una apuesta moderna del restaurante de menú del día y un «trato personalizado y familiar».

Restaurante Río Tinto

Como destacan en su web, aquí encontraremos platos elaborados con ingredientes locales y de «primerísima calidad». Esto también nos garantiza poder disfrutar de un menú distinto en cada época del año, ya que adaptan su propuesta a los productos de la temporada.

En este local podremos disfrutar de un menú del día por solo 13 euros, así como de platos como los lomos de bacalao con salsa pil pil sobre fondo de pisto, pulpo à feira, carrilleras de ternera o arroz caldoso de bogavante; entre otras delicias de su menú.

La filosofía del restaurante es clara, como ellos mismos dicen: «Cada receta refleja la tradición culinaria que ha pasado de generación en generación». Un local en el que vale la pena parar si vuelves a la ciudad desde Portugal o si te apetece visitar O Porriño.

Cómo llegar al restaurante

El camino desde Vigo es sencillo:

Coge la A-55 dirección Porriño / Ourense / Tui durante 14 km.

Toma la salida 16 dirección 'Polígono Industrial A Granxa / Porriño'.

Dentro del polígono, circula por la vía principal y busca la rúa C. Encontrarás carteles que te indican cómo llegar en tu recorrido por el polígono.

Una vez llegues, el restaurante cuenta con sitio más que de sobra para aparcar, por lo que solo tendrás que preocuparte de dejar el coche y disfrutar de la comida del Río Tinto.

El blog de 'El Camionero Recomienda' puede convertirse en una herramienta útil a la hora de planificar tu viaje. Cuentan con un mapa que te permite consultar los locales de carrera más concurridos por los camioneros y proporciona información práctica como el precio o el horario de cada uno.