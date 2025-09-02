La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo

La costa gallega está repleta de buenos sitios para comer. Además de la calidad de la comida, muchos de estos lugares aprovechan su ubicación privilegiada para darle un plus a la experiencia de sus comensales. Esta terraza en el municipio pontevedrés de Oia ofrece platos de calidad a un precio asequible, vistas al mar y está a menos de una hora de Vigo.

Hablamos de la tapería A Camboa, un local desde el que disfrutar de las mejores carnes y mariscos de Galicia y de una puesta de sol que arrasa en las redes sociales.

Una terraza espectacular sobre el mar a un precio asequible

«Terraza espectacular en Galicia con vistazas al mar, para comer o cenar por menos de 25 euros», así presenta la tapería el tiktoker y periodista gallego, Pocho.

En el vídeo subido a la plataforma TikTok, el creador de contenido destaca la ubicación del local y muestra muchos de sus platos estrellas, como las navajas las zamburiñas. Además, destaca la amabilidad de sus trabajadores, un comentario con el que coinciden muchas de las reseñas del local en Google. «La atención muy buena, la comida bien elaborada y abundante. Repetiré», comenta un comensal.

Otro de los comentarios más repetidos es la recomendación de reservar antes de ir, sobre todo si queremos encontrar un sitio en primera línea desde el que disfrutar del atardecer. Disfrutar de la comida sobre el mar es todo un lujo en esta zona, conocida por ser muy popular entre los surfistas.

Además del Atlántico, desde esta terraza tendremos una vista privilegiada del Monasterio de Santa María de Oia, un edificio que bien merece una visita aprovechando que vamos a comer por la zona.